Κρήτη: Συνελήφθη ο υπεύθυνος ΔΕΔΔΗΕ Χανίων για τη φωτιά στην Ίμπρο

Επιστολή υποστήριξης απέστειλαν οι εργαζόμενοι Ενέργειας των Χανίων

Ελένη Ευστρατίου

Κρήτη: Συνελήφθη ο υπεύθυνος ΔΕΔΔΗΕ Χανίων για τη φωτιά στην Ίμπρο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθη ο υπεύθυνος του ΔΕΔΔΗΕ Χανίων με κατηγορίες για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και πλημμελή συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης.
  • Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή μεταξύ Ίμπρου, Ακονέ και Ασφένδου και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε δασικές εκτάσεις στα Σφακιά.
  • Ο Σύλλογος Εργαζομένων Ενέργειας Χανίων επισημαίνει την υποστελέχωση του δικτύου με μόλις τρεις τεχνικούς και ζητά προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για σωστή συντήρηση.
  • Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η κατάσταση του δικτύου οφείλεται σε πολιτικές και διοικητικές ευθύνες, όχι αποκλειστικά στα στελέχη πεδίου.
  • Το Σωματείο καλεί τη διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να σταματήσουν να επιρρίπτουν ευθύνες στους εργαζόμενους.
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Ακόμη μία σύλληψη υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ σημειώθηκε την Κυριακή 2 Αυγούστου για τη φωτιά που εκδηλώθηκε στις Ακονές Σφακίων.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον υπεύθυνο του ΔΕΔΔΗΕ στα Χανιά, σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί δίωξη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και για πλημμελή συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με το kriti360.

Η φωτιά είχε εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Ίμπρου, Ακονέ και Ασφένδου, το βράδυ του Σαββάτου 1 Αυγούστου, όπου διέρχεται δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και έκαψε αρκετές εκτάσεις στην περιοχή των Σφακίων. Οι ανακριτικές Αρχές εξετάζουν εάν η εκδήλωση της πυρκαγιάς συνδέεται με βλάβη ή έλλειψη επαρκούς συντήρησης των εγκαταστάσεων, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο πλευρό του οι εργαζόμενοι

Την ίδια ώρα, ο Σύλλογος Εργαζομένων Σταθμών Παραγωγής ΔΕΗ Χανίων απέστειλε επιστολή προς τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ, Αναστάσιο Μάνο, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν μόλις τρεις τεχνικοί που έχουν στην ευθύνη τους το δίκτυο στην περιοχή και πως είναι αδύνατον με αυτό το προσωπικό να υπάρξει σωστή συντήρηση.

H επιστολή κοινοποιήθηκε στον υπουργό Περιβάλλοντος και τον προϊστάμενο ΔΕΔΔΗΕ Χανίων.

Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι οι ευθύνες για την κατάσταση του δικτύου δεν μπορούν να επιβαρύνουν αποκλειστικά τους τεχνικούς, καθώς πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα στην Ελλάδα, ενώ ζητούν περισσότερες προσλήψεις. Οι εργαζόμενοι αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους ότι η πυρκαγιά δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ως «συνέπεια της πολυετούς υποστελέχωσης και της ανεπαρκούς συντήρησης του δικτύου».

Η ανακοίνωση

«Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της 1ης Αυγούστου στην περιοχή Ακονές Σφακίων δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που εδώ και χρόνια αφήνει το δίκτυο χωρίς το απαραίτητο προσωπικό και χωρίς την απαιτούμενη συντήρηση.

Ως Σωματείο Εργαζομένων Ενέργειας δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν γίνεται οι αποφάσεις να παίρνονται στα υπουργεία και στις διοικήσεις και στο τέλος να την πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Δεν γίνεται να απολογούνται άνθρωποι που εκτελούν εντολές, ενώ όσοι αποφασίζουν για τις προσλήψεις, τη στελέχωση και τη λειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ να μένουν στο απυρόβλητο.

Εκφράζουμε την πλήρη στήριξή μας στον συνάδελφο που συνελήφθη. Οι εργαζόμενοι δεν αποφασίζουν πόσο προσωπικό θα υπάρχει, ούτε αν οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται από μόνιμο προσωπικό ή από εργολάβους. Αυτές είναι αποφάσεις της διοίκησης και της πολιτικής ηγεσίας.

Το Πρακτορείο Βρυσσών έχει την ευθύνη για την ηλεκτροδότηση των Δήμων Αποκορώνου και Σφακίων όλο το 24ωρο και διαχειρίζεται ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα της Ελλάδας. Παρ’ όλα αυτά, λειτουργεί εδώ και χρόνια με μόλις 3 τεχνικούς. Το έχουμε επισημάνει πολλές φορές. Αντί να γίνουν προσλήψεις έμπειρου τεχνικού προσωπικού, όλο και περισσότερες εργασίες συντήρησης δίνονται σε εργολάβους, που δεν διαθέτουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία που απαιτεί ένα τόσο απαιτητικό δίκτυο.

Το αποτέλεσμα είναι ένα δίκτυο με ελλιπή συντήρηση, περισσότερες βλάβες και αυξημένους κινδύνους για τους εργαζόμενους, τους πολίτες και το περιβάλλον.

Οι ευθύνες για αυτή την κατάσταση είναι ξεκάθαρα πολιτικές και διοικητικές. Ανήκουν στη διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που όλα αυτά τα χρόνια δεν φρόντισαν να στελεχώσουν σωστά τις υπηρεσίες με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό.

Καλούμε την ιεραρχία του ΔΕΔΔΗΕ να αναλάβει τις πραγματικές της ευθύνες και να σταματήσει να τις μεταφέρει στους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι δεν θα γίνουν οι αποδιοπομπαίοι τράγοι για τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης και της διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ.

Το Σωματείο Εργαζομένων θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τους εργαζόμενους, να αναδεικνύει τα προβλήματα και να διεκδικεί προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, σωστή συντήρηση του δικτύου και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους.

Οι συλλήψεις της Πυροσβεστικής

  • Συνελήφθησαν στις 31 Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αργολίδας, δυο ημεδαποί, για θερμές εργασίες σε υπαίθριο χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Άργους – Μυκηνών και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 13.500€.
  • Συνελήφθη χθες, 2 Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χανίων, ένας ημεδαπός, για πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Σφακίων Χανίων.
  • Συνελήφθη χθες, 2 Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Αργοστολίου, ένας ημεδαπός, για πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Αργοστολίου Κεφαλονιάς.
  • Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.250€, στις 27 Ιουλίου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αργολίδας, σε αλλοδαπό, για χρήση συσκευής στερεών καυσίμων (έψηση) σε υπαίθριο χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Ναυπλιέων Αργολίδας.
  • Συνελήφθη χθες, 2 Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, ένας ημεδαπός, για πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Ιλίου Αττικής.
  • Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000€, στις 31 Ιουλίου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Κορινθίας, σε ημεδαπό, για θερμές εργασίες σε υπαίθριο χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Κορινθίων.
  • Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.312,50€, χθες 2 Αυγούστου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Κορινθίας, σε ημεδαπό, για απόρριψη υπολειμμάτων καπνίσματος σε υπαίθριο χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Κορινθίων.
  • Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.248,44€, σήμερα 3 Αυγούστου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Μαγνησίας, σε ημεδαπό, για χρήση συσκευής κρότου – εκφοβισμού σε υπαίθριο χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Νότιου Πηλίου Μαγνησίας.
  • Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.,734,38€, σήμερα 3 Αυγούστου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Π.Υ. Κομοτηνής, σε ημεδαπό, για πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Αρριανών Ροδόπης.
  • Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 500€, σήμερα 3 Αυγούστου 2026, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Κυκλάδων, σε αλλοδαπό, για πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Τήνου.

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