Αττική: Στην Ψάθα έφτασε η φωτιά, καίγονται σπίτια – Νέο μήνυμα του «112» – Βίντεο του Newsbomb

Snapshot Η φωτιά στη Δυτική Αττική συνεχίζεται για τέταρτη ημέρα, με το κύριο μέτωπο να βρίσκεται βορειοανατολικά της Ψάθας, όπου καίγονται σπίτια.

Έχει σταλεί μήνυμα από το «112» που καλεί τους κατοίκους της Ψάθας και άλλων περιοχών να εκκενώσουν προς τα Μέγαρα.

Εκκενώσεις έχουν δοθεί επίσης για τις περιοχές Λούμπα, Μορφέικα και Αλεποχώρι μετά τις 18:15.

Η φωτιά ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες κατάσβεσης. Snapshot powered by AI

Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν για τέταρτη ημέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά της Δυτικής Αττικής, η οποία ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική.

Αυτήν την ώρα, το κυριότερο μέτωπο εντοπίζεται βορειοανατολικά από την Ψάθα, καθώς έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις, έχοντας φτάσει πλέον στον οικισμό.

Νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το «112» για εκκένωση προς Μέγαρα, ενώ, αντίστοιχη εντολή έλαβαν λίγο μετά τις 18:15 κι όσοι βρίσκονται στις περιοχές: Λούμπα, Μορφέικα, Αλεποχώρι.

Στο βίντεο του Νίκου Ραζή φαίνονται οι πυκνοί καπνοί να υψώνονται πάνω από την περιοχή της Ψάθας, δημιουργώντας άκρως ανησυχητική εικόνα.

Σε άλλο βίντεο φαίνεται η κατάσταση στη Λούμπα:

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