Φωτιά κοντά στους Αγίους Σαράντα – Ανησυχία σε περιοχές των Ιωαννίνων

Ανησυχία προκάλεσαν σε κατοίκους χωριών του Δήμου Πωγωνίου οι πυκνοί καπνοί και η έντονη οσμή καμένου που έγιναν αισθητά στην περιοχή.

Το φαινόμενο συνδέεται με μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αλβανία, κοντά στους Αγίους Σαράντα και σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από τα ελληνοαλβανικά σύνορα, όπως αναφέρει το epirusgate.gr.

Οι ισχυροί άνεμοι μεταφέρουν τον καπνό προς την ελληνική πλευρά, με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να είναι επιβαρυμένη σε ορισμένους οικισμούς του Πωγωνίου.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει αναφορά για εστία πυρκαγιάς σε ελληνικό έδαφος ούτε ένδειξη ότι η φωτιά απειλεί χωριά της περιοχής. Η παρουσία καπνού αποδίδεται στη διεύθυνση και την ένταση των ανέμων που πνέουν από την αλβανική επικράτεια προς την Ήπειρο.

Οι κάτοικοι καλούνται να παραμένουν ψύχραιμοι και να ενημερώνονται από τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη.

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