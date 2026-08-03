Ιραν: «Δεν υπάρχουν προς το παρόν συνομιλίες με τις ΗΠΑ - Μιλάμε μόνο με το Ομάν για το Ορμούζ»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αντικρούοντας τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα πραγματοποιηθούν σήμερα, μέσα στην ημέρα

Νατάσα Παυλοπούλου

Ιραν: «Δεν υπάρχουν προς το παρόν συνομιλίες με τις ΗΠΑ - Μιλάμε μόνο με το Ομάν για το Ορμούζ»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Ιράν αρνείται την ύπαρξη συνομιλιών με τις ΗΠΑ και επιβεβαιώνει ότι συνομιλεί μόνο με το Ομάν για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ.
  • Οι διαπραγματεύσεις με το Ομάν αφορούν μια κοινά αποδεκτή διαδρομή που θα σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα εθνικά συμφέροντα και των δύο πλευρών.
  • Το Ιράν δηλώνει ότι η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνει αμετάβλητη όσο συνεχίζεται η αμερικανική «επιθετικότητα».
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν έπειτα από παρότρυνση συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο και τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας.
  • Η προτίμηση των συμμάχων είναι η επίτευξη συμφωνίας και όχι η κλιμάκωση της στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν.
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Το Ιράν δεν διεξάγει επί του παρόντος συνομιλίες με τις ΗΠΑ, αν και βρίσκεται τώρα σε διαβουλεύσεις με το Ομάν σχετικά με μια προσωρινή οδό ασφαλείας μέσω των Στενών του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα (3/8), ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ.

Ο Μπαγκάεϊ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για την υποδοχή αντιπροσωπείας ή την αποστολή ιρανικής αντιπροσωπείας και ότι η τρέχουσα εστίαση του Ιράν είναι στις διαπραγματεύσεις με το Ομάν. «Θα καταλήξουμε τώρα σε μια συμφωνία για μια διαδρομή αποδεκτή και από τις δύο πλευρές – ούτε τη βόρεια ούτε τη νότια – αλλά μια διαδρομή που θα σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα και των δύο πλευρών και θα διασφαλίζει τα εθνικά μας συμφέροντα και την ασφάλειά μας», δήλωσε σε συνέντευξή του στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Ο Μπαγκαεΐ πρόσθεσε ότι η επίτευξη συμφωνίας με το Ομάν δεν αρκεί για την επαναλειτουργία του Ορμούζ, καθώς η κατάσταση θα παραμείνει αμετάβλητη όσο συνεχίζεται η «επιθετικότητα» των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή σε δημοσιογράφους στο Air Force One ότι αποφάσισε να αναβάλει την εντολή προς τις αμερικανικές δυνάμεις να πραγματοποιήσουν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, κατόπιν παρότρυνσης των συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο, του Κατάρ , των ΗΑΕ και της Σαουδικής Αραβίας , συμπεριλαμβανομένης μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν .

«Είπα στον πρίγκιπα διάδοχο: "Τι θα προτιμούσατε να κάνετε; Θα προτιμούσατε να το κάνουμε αυτό ή όχι;"», είπε ο Τραμπ. «Είπε ότι θα προτιμούσε πολύ περισσότερο μια συμφωνία παρά μια επίθεση, επειδή δεν ξέρεις πού οδηγούν αυτές οι επιθέσεις».

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