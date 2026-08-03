Αρτοποιός για φωτιά στη Δυτική Αττική: Βελτιωμένη εικόνα - Επιχειρούν 450 πυροσβέστες, 12 ελικόπτερα

Στη μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική συνδράμουν και 22 μονάδες δασοκομάντος και 125 υδροφόρα οχήματα

Εύη Απολλωνάτου

Αρτοποιός για φωτιά στη Δυτική Αττική: Βελτιωμένη εικόνα - Επιχειρούν 450 πυροσβέστες, 12 ελικόπτερα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η φωτιά στη Δυτική Αττική παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα, αλλά παραμένουν ενεργά μέτωπα στο Κανδήλι και την Αγία Σκέπη με 450 πυροσβέστες, 22 μονάδες δασοκομάντος και 125 υδροφόρα οχήματα σε επιφυλακή.
  • Στην επιχείρηση συμμετέχουν 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη που ρίχνουν επιβραδυντικό υλικό για την επιβράδυνση της πυρκαγιάς.
  • Οι δυνάμεις πυρόσβεσης απέτρεψαν την επέκταση της φωτιάς στον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου και συνεχίζουν να παρακολουθούν τα σημεία με υψηλό κίνδυνο, όπως στη Βοιωτία και τη νότια Εύβοια.
  • Έχουν ελεγχθεί οι περισσότερες πυρκαγιές στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων στην Κεφαλονιά, την Αιγιαλεία, τη Σαμοθράκη και τη Χαλκιδική.
  • Το Πυροσβεστικό Σώμα εξέφρασε συλλυπητήρια για τους δύο νεκρούς από σύγκρουση πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα και καλεί τους πολίτες να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
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Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης φωτιάς στη Δυτική Αττική αλλά οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε εγρήγορση και επεμβαίνουν στο πιο ενεργό μέτωπο που βρίσκεται σε Κανδήλι και Αγία Παρασκευή, σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννη Αρτοποιό.

«Αν θέλαμε να δώσουμε έναν τίτλο σε αυτή την πυρκαγιά η οποία ταλαιπωρεί και ξεκίνησε από τη Βοιωτία και κατευθύνθηκε προς το νότιο κομμάτι της Αττικής θα λέγαμε ότι ‘ναι υπάρχει μία βελτιωμένη κατάσταση χωρίς όμως να υπάρχει κανένας εφησυχασμός – το τονίζω αυτό- κανένας εφησυχασμός. Έχουμε ακόμα ενεργά σημεία. Έχουμε λανθάνουσες θερμές εστίες οι οποίες πρέπει να ελεγχθούν σε όλη αυτή τη μεγάλη περίμετρο της πυρκαγιάς και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι έχει γίνει μία τεράστια κινητοποίηση και από εναέρια μέσα», είπε στην ΕΡΤ ο Γιάννης Αρτοποιός.

Και συνέχισε: «Υπάρχει τεράστια κινητοποίηση με 12 ελικόπτερα εκ των οποίων δύο είναι για τον εναέριο συντονισμό και 11 αεροσκάφη τα οποία κάποια από αυτά ρίχνουν και επιβραδυντικό υλικό προκειμένου να πάμε και να επιβραδύνουμε την καύση αυτής της πυρκαγιάς στα θερμά σημεία. Επομένως λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως εφησυχασμός. Αντιθέτως οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν ισχυρότατες στο πεδίο. Επιχειρούν εκεί 450 πυροσβέστες με μία πολύ μεγάλη δύναμη πεζοπόρων τμημάτων, δασοκομάντος. Έχουμε 22 μονάδες δασικών επιχειρήσεων, δασοκομάντος δηλαδή καθώς και 125 υδροφόρα οχήματα τα οποία θα πάνε σε κάθε μήκος και πλάτος της περιμέτρου».

Όπως εξήγησε το ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή καίει στο Κανδήλι και την Αγία Σκέπη. «Το πιο ενεργό σημείο, αν θέλαμε να χαρτογραφήσουμε λίγο αυτή την πυρκαγιά, είναι στο Κανδήλι και στην Αγία Σκέπη. Αντιθέτως έχουμε λίγο πιο βελτιωμένη εικόνα – αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει σβήσει ακόμη η πυρκαγιά – είναι καλύτερη η κατάσταση που επικρατεί σε σημεία όπως είναι η Ψάθα καθώς και το βόρειο-βορειανατολικό μέτωπο αυτό που βλέπει προς τα Βίλια και αφορά τις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Άγιο Νεκτάριο και Αγία Παρασκευή. Επομένως βρισκόμαστε και στα τρία αυτά σημεία με ενίσχυση των δυνάμεών μας ιδιαιτέρως του Κανδηλίου και στην περιοχή της Αγίας Σκέπης», τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος.

«Κάθε μεγάλη ή μικρή ριπή του ανέμου μπορεί να πυροδοτήσει καινούργιο μέτωπο το οποίο μπορεί να δώσει φλόγα, μπορεί να δώσει νέο ενεργό σημείο και αυτά είναι σημεία τα οποία μας απασχολούν και στη βορειοανατολική πλευρά, δηλαδή και προς τα Βίλια, όπως σας ανέφερα σε Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο όπου να το πούμε αυτό χθες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έκαναν ανάσχεση μπροστά από τον οικισμό του Αγίου Νεκταρίου προκειμένου να μην επεκταθεί η πυρκαγιά μέσα σε αυτόν τον οικισμό», υπογράμμισε ο Γιάννης Αρτοποιός.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία και νότια Εύβοια

Ειδικότερα για την κατάσταση με τις φωτιές στην υπόλοιπη χώρα ο Γιάννης Αρτοποιός ανέφερε ότι έχουν ελεγχθεί οι περισσότερες. «Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας έχουν ελεγχθεί οι περισσότερες εκ των εκδηλωθεισών πυρκαγιών από χθες, συγκεκριμένα και στην περιοχή του νοτίου μετώπου της Κεφαλονιάς στην περιοχή Πάστρα η πυρκαγιά αυτή είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Η πυρκαγιά που είχαμε στην Αιγιαλεία δεν έχουμε πλέον ενεργό μέτωπο και παρόλα αυτά οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν εκεί. Στη Σαμοθράκη και στον Πολύγυρο Χαλκιδικής έχουν ελεγχθεί τα μέτωπα», είπε ο Γιάννης Αρτοποιός.

«Ωστόσο και σήμερα αντιλαμβάνεστε ότι στην Αττική, στη Βοιωτία καθώς επίσης και στη νότια Εύβοια έχουμε δείκτη επικινδυνότητας πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μας επιτρέπει σε καμία περίπτωση να εφησυχάσουμε. Αντιθέτως οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, της Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε γενική επιφυλακή για όσο χρειαστεί», σημείωσε.

Παράλληλα εξέφρασε τα συλλυπητήρια του Πυροσβεστικού Σώματος για τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στη σύγκρουση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα. «Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας, τόσο εκ μέρους του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος όσο και ολόκληρης της πυροσβεστικής οικογένειας, στους συγγενείς των δύο ανθρώπων που έχασαν χθες τη ζωή τους», τόνισε ο Γιάννης Αρτοποιός. Όπως είπε, η νέα αυτή τραγωδία έρχεται να προστεθεί στην απώλεια των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους την προηγούμενη εβδομάδα στο Ρέθυμνο και στο Γύθειο.

Επιπλέον έκανε έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή τις επόμενες ημέρες.«Δεν ανάβουμε φωτιά στην ύπαιθρο για κανέναν απολύτως λόγο. Δεν πραγματοποιούμε θερμές εργασίες, δεν χρησιμοποιούμε τροχούς ή ηλεκτροσυγκολλήσεις, δεν ανάβουμε υπαίθρια μπάρμπεκιου και δεν πετάμε αναμμένα τσιγάρα. Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την έναρξη και την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών και χρειαζόμαστε τη συνεργασία όλων», υπογράμμισε ο Γιάννης Αρτοποιός

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