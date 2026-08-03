Κερτ Κομπέιν: Η χήρα του, Κόρτνεϊ Λαβ ήθελε ολόκληρο τον φάκελο για τον θάνατό του «Ειναι παράλογο»

Snapshot Η Κόρτνεϊ Λαβ ζήτησε το 1995 να της παραδοθεί ολόκληρος ο αστυνομικός φάκελος για τον θάνατο του Κερτ Κομπέιν και να μη μείνουν αντίγραφα στο Αστυνομικό Τμήμα του Σιάτλ.

Η Λαβ και η περιουσία του Κομπέιν αποδέχτηκαν την αρχική ετυμηγορία της αστυνομίας ότι ο θάνατος ήταν αυτοκτονία.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Σιάτλ απέρριψε το αίτημα της Λαβ για παράδοση και καταστροφή των αρχείων, θεωρώντας το παράλογο.

Η Λαβ είχε επίσης ζητήσει να καταστραφούν οι φωτογραφίες από τον τόπο του συμβάντος, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε και οι φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν το 2014.

Μια ομάδα ερευνητών διαφωνεί με την αυτοκτονία και υποστηρίζει ότι ο Κομπέιν δολοφονήθηκε, αλλά η αστυνομία του Σιάτλ αποφάσισε να μην επανεξετάσει την υπόθεση. Snapshot powered by AI

Η χήρα του Κερτ Κομπέιν, Κόρτνεϊ Λαβ, απαίτησε κάποτε να της παραδοθεί ολόκληρος ο αστυνομικός φάκελος για τον θάνατό του και να μην απομείνουν αντίγραφα στο Αστυνομικό Τμήμα του Σιάτλ, σύμφωνα με ένα έγγραφο που αποκαλύφθηκε πρόσφατα. Η χήρα του frontman των Nirvana υπέβαλε το αίτημα στις 20 Οκτωβρίου του 1995 - περίπου ενάμιση χρόνο αφότου ο 27χρονος σύζυγός της βρέθηκε νεκρός με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι στην έπαυλή τους στο Σιάτλ.

Οι ερευνητές είχαν χαρακτηρίσει τον θάνατο του Κομπέιν αυτοκτονία από την αρχή, ένα συμπέρασμα με το οποίο συμφώνησε και η Λαβ, αλλά μια ομάδα ερευνητών που είναι πεπεισμένοι ότι επρόκειτο για ανθρωποκτονία αγωνίζεται εδώ και χρόνια για να ανοίξει ξανά η υπόθεση και έκτοτε έχουν αναπτυχθεί πολυάριθμες θεωρίες συνωμοσίας

Σύμφωνα με τις νέες αποκαλύψεις, ένας δικηγόρος που εκπροσωπούσε την frontwoman των Hole, Λαβ, έγραψε μια επιστολή στον τότε αρχηγό της αστυνομίας του Σιάτλ, Noρμ Στάμπερ το 1995, ζητώντας όλα τα αρχεία της έρευνας σχετικά με τον θάνατο του συζύγου της. «Με την παρούσα επιστολή ζητείται να μου παραδοθεί ο πλήρης φάκελος έρευνας του Αστυνομικού Τμήματος του Σιάτλ σχετικά με τον θάνατο του Κομπέιν, χωρίς να παραμείνουν περαιτέρω αρχεία ή αντίγραφα στο Τμήμα», έγραψε ο δικηγόρος της Λαβ, Μπράιαν Κολούτσιο, στην επιστολή, η οποία ανακαλύφθηκε από ερευνητές της ερευνητικής ομάδας «Ποιος σκότωσε τον Κερτ;».

H Kόρτνεϊ Λαβ Invision

«Επιβεβαιώνω εκ μέρους της περιουσίας του κ. Κομπέιν και της κας Λαβ-Κομπέιν ότι είναι ικανοποιημένοι που το Αστυνομικό Τμήμα του Σιάτλ διεξήγαγε πλήρη και ενδελεχή έρευνα για τον θάνατο του κ Κομπέιν», δήλωσε ο Κολούτσιο. «Οι πελάτες μας συμφωνούν και αποδέχονται, χωρίς καμία επιφύλαξη, την τελική απόφαση του Τμήματος ότι ο θάνατος του κ. Κομπέιν ήταν αυτοκτονία. Το θέμα μπορεί να κλείσει.»

Ο φάκελος της υπόθεσης περιελάμβανε μη εμφανισμένα ρολά φιλμ 35 χιλιοστών και φωτογραφίες Polaroid που σχετίζονταν με την έρευνα, αντίγραφα «προσωπικών επιστολών» που είχε γράψει ο Κομπέιν και οικονομικές και άλλες «προσωπικές και ιδιωτικές» πληροφορίες. Ο Κολούτσιο εξήγησε ότι ο λόγος για την υποβολή του αιτήματος ήταν επειδή «αρκετά άτομα» είχαν προσπαθήσει να βγάλουν χρήματα από την «πώληση και διανομή υλικού που αφορούσε τον θάνατο του Κομπέιν».

«Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την ευνοϊκή σας απάντηση σε αυτό το αίτημα», έγραψε ο Κολούτσιο στο τέλος της επιστολής. Το Αστυνομικό Τμήμα του Σιάτλ δεν συμφώνησε με το αίτημα. Ο συνταξιούχος λοχαγός της αστυνομίας του Σιάτλ, Νιλ Λόου, ο οποίος πέρασε 50 χρόνια στην αστυνομία και αρχικά υποστήριξε την ετυμηγορία της αυτοκτονίας όταν διεξήγαγε έλεγχο στην υπόθεση Κομπέιν το 2005, αλλά έκτοτε έχει πειστεί ότι επρόκειτο για ανθρωποκτονία δήλωσε ότι αυτή ήταν η σωστή απόφαση.

Το αίτημα του δικηγόρου Μπράιαν Κολούτσιο προς την αστυνομία να παραδώσει στον πελάτη του όλα τα αστυνομικά αρχεία που σχετίζονται με την έρευνα για τον Κομπέιν είναι εντελώς παράλογο», δήλωσε ο Λόου στην εφημερίδα The Post.«Ως «δικαστικός λειτουργός», θα περίμενε κανείς από τον κ. Κολούτσιο να γνωρίζει ότι οι αστυνομικές υπηρεσίες υποχρεούνται να καταγράφουν όλες τις επίσημες υποθέσεις και την αλληλογραφία τους ως δημόσιο αρχείο.»

Η Μισέλ Γουίλκινς, η οποία ηγείται της έρευνας «Ποιος σκότωσε τον Κερτ;» για τον θάνατο του Κομπέιν, επέκρινε επίσης την επιστολή. «Κάθε άλυτη υπόθεση επιβιώνει ή πεθαίνει με βάση τα στοιχεία που έχουν διατηρηθεί», είπε η Γουίλκινς. «Όταν οι δικηγόροι απαιτούν την αφαίρεση του ερευνητικού υλικού από την αστυνομική κράτηση, αυτό δεν προστατεύει την αναζήτηση της αλήθειας, καθιστά τον μελλοντικό έλεγχο πολύ πιο δύσκολο».

Η αποκάλυψη της επιστολής έρχεται μετά την αποκάλυψη ότι η Λαβ ζήτησε επίσης να καταστραφούν όλες οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στον τόπο του συμβάντος. Ο βετεράνος ντετέκτιβ της αστυνομίας του Σιάτλ, λοχίας Ντον Κάμερον, αποκάλυψε την υποτιθέμενη πρόθεση της Λαβ σε ένα εσωτερικό υπόμνημα που έστειλε στην υπολοχαγό Αλ Γκέρντες με ημερομηνία 13 Φεβρουαρίου 1995, λέγοντας ότι είχε εκφράσει ανησυχίες για τη διαρροή των φωτογραφιών, σύμφωνα με ένα αστυνομικό υπόμνημα που ανακαλύφθηκε από την ομάδα «Ποιος σκότωσε τον Κερτ;».

Ο Κάμερον, ο οποίος έκτοτε απεβίωσε, είπε στον Γκέρντες στο υπόμνημα ότι απέρριψε το αίτημα επειδή η καταστροφή των φωτογραφιών από τον τόπο του εγκλήματος θα έκανε το τμήμα να φαίνεται «ανόητο και αντιεπαγγελματικό». Το τμήμα κατέληξε να δημοσιεύσει 37 εικόνες που τεκμηριώνουν τον τόπο του θανάτου μετά από μια επανεξέταση της υπόθεσης το 2014, η οποία διαπίστωσε ότι οι ερευνητές είχαν δίκιο που χαρακτήρισαν τον θάνατο του Κομπέιν ως αυτοκτονία.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν έδειχναν το εξωτερικό του σπιτιού του σταρ και το θερμοκήπιο όπου ανακαλύφθηκε το σώμα του. Δύο από τις φωτογραφίες, οι οποίες περιελάμβαναν φωτογραφίες Polaroid και φωτογραφίες που βρέθηκαν σε προηγουμένως μη εμφανισμένο φιλμ 35 χιλιοστών, έδειχναν μέρη του σώματος του Κομπέιν. Η Λαβ –η οποία είναι πλέον 62 ετών και μητέρα της μοναχοκόρης του Κομπέιν, Φράνσις Μπιν Κομπέιν– και άλλα στενά μέλη της οικογένειας και φίλοι έχουν επανειλημμένα υποστηρίξει την ετυμηγορία της αστυνομίας ότι αυτοκτόνησε.

Ωστόσο, μια ομάδα εγκληματολόγων που συγκέντρωσε η ομάδα «Ποιος σκότωσε τον Κερτ;» έγραψε μια έκθεση που παρουσιάστηκε στην αστυνομία πέρυσι, η οποία περιελάμβανε στοιχεία που, όπως λένε, δείχνουν ότι στον Κομπέιν χορηγήθηκε υπερβολική δόση ηρωίνης και στη συνέχεια πυροβολήθηκε στο κεφάλι για να φανεί ότι επρόκειτο για αυτοκτονία.Η αστυνομια του Σιάτλ απάντησε λέγοντας ότι αποφάσισε να μην ανοίξει ξανά την έρευνα για τον θάνατο του Κομπέιν