Κεφαλονιά: Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης – Προβλήματα σε περίπου 30 κολώνες

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την φωτιά υπέστησαν ζημιές περίπου 30 κολώνες ηλεκτροδότησης, οι οποίες βρίσκονται σε δύσβατα σημεία

Εύη Απολλωνάτου

Κεφαλονιά: Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης – Προβλήματα σε περίπου 30 κολώνες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Περίπου 30 κολώνες ηλεκτροδότησης υπέστησαν ζημιές από τη φωτιά στη νότια Κεφαλονιά.
  • Η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση απουσιάζουν για δύο ημέρες στην πόλη της Σκάλας, τον Κατελειό και τους γύρω οικισμούς.
  • Η Σκάλα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω της διακοπής ρεύματος, με αρκετά καταστήματα κλειστά και τουριστικά καταλύματα ανενεργά.
  • Οι ζημιές βρίσκονται σε δύσβατα σημεία, γεγονός που καθυστερεί την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.
  • Τις εργασίες αποκατάστασης πραγματοποιούν συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ και ιδιωτικής εταιρείας από την Πάτρα.
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Αγώνα δρόμου πραγματοποιούν οι αρχές προκειμένου να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στις περιοχές της νότιας Κεφαλονιάς που επλήγησαν από τη χθεσινή μεγάλη φωτιά.

Εδώ και δύο ημέρες δεν υπάρχει ρεύμα και νερό στην πόλη της Σκάλας και στον Κατελειό αλλά και τους οικισμούς Ρατζακλί, Μαρκόπουλο, Πάστρα, Κρεμμύδι. Το σοβαρό πρόβλημα εντοπίζεται στην Σκάλα που είναι μία πόλη με πολλά σπίτια και καταστήματα, όπου κάποια λειτουργούν με γεννήτριες.

Ωστόσο αρκετά καταστήματα παραμένουν κλειστά, ενώ και τα τουριστικά καταλύματα δεν είναι σε θέση να λειτουργήσουν με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά παράπονα από ιδιοκτήτες και τουριστικούς πράκτορες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την φωτιά υπέστησαν ζημιές περίπου 30 κολώνες ηλεκτροδότησης, οι οποίες βρίσκονται σε δύσβατα σημεία και γι’ αυτό υπάρχουν καθυστερήσεις στην αποκατάσταση του προβλήματος.

Τις εργασίες έχουν αναλάβει συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ και ιδιωτικής εταιρείας που έχουν σπεύσει στο νησί από την Πάτρα.

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