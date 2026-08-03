Φωτιά στη Κεφαλονιά: Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο – Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Snapshot Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στη φωτιά της Κεφαλονιάς, αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για πιθανές αναζωπυρώσεις.

Χθες περιορίστηκαν όλα τα ενεργά μέτωπα παρά τους ισχυρούς και μεταβαλλόμενους ανέμους.

Επτά οικισμοί εκκενώθηκαν με τη βοήθεια της Πολιτικής Προστασίας, της Αστυνομίας και των πυροσβεστών, χωρίς να υπάρξουν ζημιές σε κατοικίες ή απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Περισσότερα από 6.000 στρέμματα στη νότια Κεφαλονιά καταστράφηκαν από τη φωτιά.

Συνελήφθη ένας 44χρονος για εμπρησμό από πρόθεση και συνεχίζεται η προανάκριση για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Καλή είναι η εικόνα από την φωτιά στην Κεφαλονιά καθώς σήμερα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όμως, παραμένουν σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων.

Χθες παρά τις συνεχείς αναζωπυρώσεις που προκάλεσαν οι ισχυροί και μεταβαλλόμενοι άνεμοι, οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν όλα τα ενεργά μέτωπα.

Η νύχτα που προηγήθηκε ήταν από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών για την Κεφαλονιά. Οι φλόγες πλησίασαν κατοικημένες περιοχές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έφτασαν στις αυλές σπιτιών.

Με διαδοχικά μηνύματα του 112 εκκενώθηκαν επτά οικισμοί, ενώ οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και εκατοντάδων τουριστών. Αστυνομικοί, στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και πυροσβέστες συντόνισαν την ασφαλή μεταφορά όλων, με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να ενημερώνουν άμεσα τους επισκέπτες και να εφαρμόζουν τις οδηγίες των αρχών.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα ekefalonia.gr, παρά την ένταση της πυρκαγιάς και τις δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν, καμία κατοικία δεν υπέστη ζημιές, ενώ δεν υπήρξε κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Περισσότερα από 6.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Παράλληλα, οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου, υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), προχώρησαν στη σύλληψη ενός 44χρονου ημεδαπού για το αδίκημα του εμπρησμού από πρόθεση.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο απολογισμός για το φυσικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα βαρύς. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι περισσότερα από 6.000 στρέμματα έγιναν στάχτη στη νότια Κεφαλονιά.

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