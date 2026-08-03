Φωτιά στη Κεφαλονιά: Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο – Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Οι άνεμοι έχουν κοπάσει αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων

Εύη Απολλωνάτου

Φωτιά στη Κεφαλονιά: Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο – Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στη φωτιά της Κεφαλονιάς, αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για πιθανές αναζωπυρώσεις.
  • Χθες περιορίστηκαν όλα τα ενεργά μέτωπα παρά τους ισχυρούς και μεταβαλλόμενους ανέμους.
  • Επτά οικισμοί εκκενώθηκαν με τη βοήθεια της Πολιτικής Προστασίας, της Αστυνομίας και των πυροσβεστών, χωρίς να υπάρξουν ζημιές σε κατοικίες ή απώλειες ανθρώπινων ζωών.
  • Περισσότερα από 6.000 στρέμματα στη νότια Κεφαλονιά καταστράφηκαν από τη φωτιά.
  • Συνελήφθη ένας 44χρονος για εμπρησμό από πρόθεση και συνεχίζεται η προανάκριση για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.
Snapshot powered by AI

Καλή είναι η εικόνα από την φωτιά στην Κεφαλονιά καθώς σήμερα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όμως, παραμένουν σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων.

Χθες παρά τις συνεχείς αναζωπυρώσεις που προκάλεσαν οι ισχυροί και μεταβαλλόμενοι άνεμοι, οι πυροσβέστες κατάφεραν να περιορίσουν όλα τα ενεργά μέτωπα.

Η νύχτα που προηγήθηκε ήταν από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών για την Κεφαλονιά. Οι φλόγες πλησίασαν κατοικημένες περιοχές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις έφτασαν στις αυλές σπιτιών.

Με διαδοχικά μηνύματα του 112 εκκενώθηκαν επτά οικισμοί, ενώ οργανώθηκε μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και εκατοντάδων τουριστών. Αστυνομικοί, στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και πυροσβέστες συντόνισαν την ασφαλή μεταφορά όλων, με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να ενημερώνουν άμεσα τους επισκέπτες και να εφαρμόζουν τις οδηγίες των αρχών.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα ekefalonia.gr, παρά την ένταση της πυρκαγιάς και τις δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν, καμία κατοικία δεν υπέστη ζημιές, ενώ δεν υπήρξε κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Περισσότερα από 6.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Παράλληλα, οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου, υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), προχώρησαν στη σύλληψη ενός 44χρονου ημεδαπού για το αδίκημα του εμπρησμού από πρόθεση.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο απολογισμός για το φυσικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα βαρύς. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι περισσότερα από 6.000 στρέμματα έγιναν στάχτη στη νότια Κεφαλονιά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Κεφαλονιά: Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο – Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις

09:36LIFESTYLE

Η «Κίρκη» της «Οδύσσειας» μιλά για την άγνωστη οικογενειακή τραγωδία που την σημάδεψε - «Είναι ένα "τραύμα" που προσπαθώ να διαχειριστώ»

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αττική: Άλογα τρέχουν να ξεφύγουν από τις φλόγες στο Κανδήλι

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Τσίγκας: Δύο ενεργές ζώνες στη Δυτική Αττική – Έως 28 εναέρια μέσα θα διατεθούν στη μάχη με τις φλόγες

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Le Monde για την κρίση στη Θέουτα: 30 χρόνια στρατηγικής προσέγγισης και εντάσεων ανάμεσα στην Ισπανία και το Μαρόκο

09:07LIFESTYLE

Περήφανη γιαγιά η Άντζελα Δημητρίου: Το τρύφερο βίντεο από τα γενέθλια της εγγονής της - «Η "ευτυχία" μας έγινε τρία»

09:02LIFESTYLE

Ariana Grande: Αποσύρεται από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω της έντονης κριτικής που δέχεται για την αδύνατη εμφάνισή της

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Νew York Times: Οι νέες απειλές και οι υπαναχωρήσεις του Τραμπ για το Ιράν βυθίζουν την Μέση Ανατολή στην αβεβαιότητα

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιές: 100% αποζημίωση από τις αρχές Σεπτεμβρίου για τα σπίτια που επλήγησαν

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Σύμη: Σώοι οι επτά από τους οκτώ επιβαίνοντες στο ιστιοπλοϊκό - Συνεχίζονται οι έρευνες

08:44ΚΟΣΜΟΣ

Έδιωξαν από αεροπλάνο influencer που κήρυττε το Ευαγγέλιο σε καθυστέρηση πτήσης - «Δεν ήξερα ότι το μήνυμα του Ιησού Χριστού θεωρείται επικίνδυνο»

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος: Επί ποδός η πυροσβεστική μετά από την εκδήλωση τριών πυρκαγιών

08:33ΕΛΛΑΔΑ

«Να φέρουμε εξοπλισμό για να βοηθήσουμε;» – Το ερώτημα ζευγαριού από την Ελβετία για τη φωτιά στην Πάρο

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών νέο κύμα καύσωνα - Πότε θα «χτυπήσει» ο υδράργυρος 40άρια

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παντρεύεται τη Τζορτζίνα το προσεχές Σάββατο - Όλες οι λεπτομέρειες για τον γάμο της χρονιάς

08:07ΚΟΣΜΟΣ

New York Post: «Βράζουν» οι δρόμοι της Τεχεράνης - Έρχεται νέα εξέγερση κατά των μουλάδων

08:01ΕΛΛΑΔΑ

«Θύελλα» αντιδράσεων στα social media με ρεπόρτερ που γέλασε σε ζωντανή σύνδεση από το πύρινο μέτωπο

07:58ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛΑΣ αναλαμβάνει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συγκρούστηκαν τα πυροσβεστικά ελικόπτερα

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (3/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέγαρα: Μήνυμα του 112 για εκκένωση από Αγία Σκέπη προς Νέα Πέραμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών νέο κύμα καύσωνα - Πότε θα «χτυπήσει» ο υδράργυρος 40άρια

08:01ΕΛΛΑΔΑ

«Θύελλα» αντιδράσεων στα social media με ρεπόρτερ που γέλασε σε ζωντανή σύνδεση από το πύρινο μέτωπο

08:33ΕΛΛΑΔΑ

«Να φέρουμε εξοπλισμό για να βοηθήσουμε;» – Το ερώτημα ζευγαριού από την Ελβετία για τη φωτιά στην Πάρο

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αττική: Άλογα τρέχουν να ξεφύγουν από τις φλόγες στο Κανδήλι

23:36ΕΛΛΑΔΑ

«Τα αδέρφια δεν χωρίζουνε»: Η κρητική λεβεντιά και η δύναμη της οικογένειας μέσα από έναν χορό

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος: Επί ποδός η πυροσβεστική μετά από την εκδήλωση τριών πυρκαγιών

00:32ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Λάκης Χαλκιάς – Μια ζωή ανάμεσα στην Ήπειρο, το λαϊκό και το έντεχνο τραγούδι

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο στα social media φέρεται να πυροδότησε τη μαζική εισροή μεταναστών στη Θέουτα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Πύρινος κλοιός σε πολλά μέτωπα – Ολονύχτια η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων σε Ψάθα και Κρύο Πηγάδι

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιές: 100% αποζημίωση από τις αρχές Σεπτεμβρίου για τα σπίτια που επλήγησαν

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Οδηγός διέσωσε άνδρα που πνιγόταν με λαβή Χάιμλιχ στη μέση του δρόμου - Βίντεο

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Σύμη: Σώοι οι επτά από τους οκτώ επιβαίνοντες στο ιστιοπλοϊκό - Συνεχίζονται οι έρευνες

18:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα €391 από τον ΟΠΕΚΑ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια: Η προϋπόθεση

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο παντρεύεται τη Τζορτζίνα το προσεχές Σάββατο - Όλες οι λεπτομέρειες για τον γάμο της χρονιάς

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Ισραήλ: Επιζών της 7ης Οκτωβρίου αυτοκτόνησε στον τάφο της φίλης του που δολοφονήθηκε από τη Χαμάς

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Μέγαρα: Μήνυμα του 112 για εκκένωση από Αγία Σκέπη προς Νέα Πέραμο

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (3/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τέλος από σήμερα τα ταξίδια με τις «μπλε» - Η διαδικασία και το κόστος

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (3/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 2/8/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ