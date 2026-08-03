Ariana Grande: Αποσύρεται από τα φώτα της δημοσιότητας λόγω της κριτικής που δέχεται

Η Αριάνα Γκράντε ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας μετά το τέλος της περιοδείας της, «The Eternal Sunshine Tour», λόγω της «ατελείωτης και συνεχούς δημόσιας κριτικής» που δέχεται σχετικά με την υγεία και τη σωματική της εμφάνιση, όπως δήλωσε ένας εκπρόσωπος της ποπ τραγουδίστριας στο περιοδικό People.

«Η Αριάνα θα αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας “Eternal Sunshine”», δήλωσε ο εκπρόσωπος στο αμερικάνικο περιοδικό.

«Ανυπομονεί να ολοκληρώσει την περιοδεία και να την κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με υγεία και χαρά, και στη συνέχεια να κάνει ένα πολύ αναγκαίο διάλειμμα από τις δημόσιες εμφανίσεις της, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε ατελείωτη και συνεχή δημόσια κριτική», τόνισε ο εκπρόσωπος. «Αυτή η περιοδεία υπήρξε μια υπέροχη εμπειρία για εκείνη. Αγαπάει τους θαυμαστές της και έχει απολαύσει πάρα πολύ κάθε λεπτό αυτής της περιοδείας».

Η Αριάνα Γκράντε Invision

Παράλληλα, η 33χρονη τραγουδίστρια αποσύρεται από την θεατρική παράσταση «Sunday in the Park With George», η οποία θα έκανε την πρεμιέρα της τον Σεπτέμβριο του 2027 στο Λονδίνο.

Η ποπ τραγουδίστρια επρόκειτο να εμφανιστεί στο πλευρό του Τζόναθαν Μπέιλι, συμπρωταγωνιστή της στο «Wicked», σε μια νέα παραγωγή του πολυβραβευμένου μιούζικαλ του Stephen Sondheim στο θέατρο Barbican το 2027. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί και ο ρόλος της τραγουδίστριας θα ανατεθεί σε άλλη ηθοποιό, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής θεατρικών παραστάσεων Empire Street Productions.

«Μετά την αποψινή ανακοίνωση της ομάδας της Αριάνα Γκράντε, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει αποφασίσει να αποσυρθεί από την παράσταση “Sunday in the Park with George”. Γνωρίζουμε ότι αυτή η απόφαση δεν ήταν εύκολη για εκείνη, αλλά την κατανοούμε πλήρως και την υποστηρίζουμε. Της ευχόμαστε μόνο το καλύτερο. Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα στο θέατρο Barbican το καλοκαίρι του 2027 όπως είχε προγραμματιστεί, και η διαδικασία επιλογής ηθοποιών θα ανακοινωθεί σύντομα», αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας.

Η Αριάνα Γκράντε με τον Τζόναθαν Μπέιλι και την Σίνθια Ερίβο Invision

Ανησυχία για την εμφάνισης της Αριάνα Γκράντε μετά το νέο της βίντεο κλιπ

Η τραγουδίστρια έλαβε έντονες κριτικές από χρήστες των social media, μετά την κυκλοφορία του νέου της βίντεο κλιπ για το τραγούδι «Petal», καθώς αρκετοί θαυμαστές εξέφρασαν την ανησυχία τους για την εμφανή απώλεια βάρους της.

Στο βίντεο, η 33χρονη τραγουδίστρια εμφανίζεται σε μία αίθουσα αναμονής για μια οντισιόν, φορώντας ένα outfit εμπνευσμένο από το «Grease», με μαύρο κολάν, μαύρη μπλούζα, φουλάρι στον λαιμό, μαύρα τακούνια, δερμάτινο μπουφάν και την χαρακτηριστική αλογοουρά της, αυτή τη φορά με σφιχτές μπούκλες.

Μετά την κυκλοφορία του βίντεο, πολλοί χρήστες σχολίασαν την εμφάνισή της, εκφράζοντας ανησυχία για την υγεία της.

«Είναι υπερβολικά αδύνατη και αυτό είναι ανησυχητικό», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε πως «ο κόσμος έχει κάθε δικαίωμα να ανησυχεί για την υγεία της».

Κάποιοι παρατήρησαν ότι «τα κόκαλά της φαίνονται έντονα», ενώ σε σχόλιο στο YouTube ένας θαυμαστής έγραψε: «Ως fan της Αριάνα, θεωρώ ότι το τραγούδι και το βίντεο είναι εξαιρετικό, όμως δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι ότι ελπίζω να είναι καλά, γιατί δείχνει πραγματικά άρρωστη. Ελπίζω να ζητήσει βοήθεια».

Την ίδια στιγμή, πολλοί έσπευσαν να υπερασπιστούν την τραγουδίστρια, ζητώντας να σταματήσουν τα σχόλια για το σώμα και την εμφάνισή της. «Αν πραγματικά νοιαζόσασταν για εκείνη, δεν θα σχολιάζατε δημόσια το σώμα της», έγραψε ένας χρήστης στο X, ενώ άλλος προέτρεψε όσους σχολιάζουν να «κοιτάξουν τη δουλειά τους».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Αριάνα Γκράντε βρίσκεται στο επίκεντρο αντίστοιχων σχολίων.

Σε συνέντευξή της το 2024, η τραγουδίστρια είχε συγκινηθεί όταν ρωτήθηκε για την πίεση που δέχονται οι γυναίκες να δείχνουν πάντα «τέλειες». Όπως είχε δηλώσει, τα σχόλια για το βάρος και την εμφάνιση ενός ανθρώπου είναι «άβολα και πολλές φορές σκληρά», ακόμη κι όταν προέρχονται από ανθρώπους του στενού περιβάλλοντος.

«Στη σημερινή κοινωνία υπάρχει μια άνεση που δεν θα έπρεπε να υπάρχει, να σχολιάζουμε την εμφάνιση, το σώμα ή την υγεία των άλλων. Από το τι φοράς μέχρι το πρόσωπο και το σώμα σου, ο κόσμος θεωρεί φυσιολογικό να εκφράζει άποψη και αυτό είναι πραγματικά επικίνδυνο», είχε πει χαρακτηριστικά.

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