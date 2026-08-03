Έδιωξαν από αεροπλάνο influencer που κήρυττε το Ευαγγέλιο σε καθυστέρηση πτήσης

Η γυναίκα χαρακτήρισε το περιστατικό με την αεροπορική εταιρεία «πνευματικό πόλεμο»

Ανθή Κουρεντζή

Έδιωξαν από αεροπλάνο influencer που κήρυττε το Ευαγγέλιο σε καθυστέρηση πτήσης
ΚΟΣΜΟΣ
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Μια θρησκευτική influencer υποστηρίζει ότι εκδιώχθηκε από πτήση της Alaska Airlines επειδή άρχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο στους συνεπιβάτες της κατά τη διάρκεια καθυστέρησης.

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από την απογείωση της πτήσης 708 της Alaska Airlines, η οποία επρόκειτο να αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ορλάντο, στη Φλόριντα, με προορισμό το Σαν Ντιέγκο, την Πέμπτη 30 Ιουλίου.

«Το πλήρωμα της πτήσης άρχισε να ανησυχεί ολοένα και περισσότερο για τη συμπεριφορά μιας επιβάτιδας, η οποία επηρέαζε και τους υπόλοιπους ταξιδιώτες», ανέφερε εκπρόσωπος της Alaska Airlines στο περιοδικό PEOPLE.

«Η επιβάτιδα κλήθηκε να αποβιβαστεί από το αεροσκάφος για λόγους ασφαλείας», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, διευκρινίζοντας ότι δεν θα της επιτραπεί να ταξιδέψει ξανά με πτήσεις της εταιρείας «για το προσεχές μέλλον».

Η γυναίκα, Whitney Lynn, δημοσίευσε αργότερα, στις 31 Ιουλίου, σειρά βίντεο στο Instagram σχετικά με το περιστατικό.

https://www.instagram.com/p/DbemKtzJB20/

Σε ένα από αυτά, με τίτλο «Με πέταξαν έξω από το αεροπλάνο – Μέρος 1», η 40χρονη εμφανίζεται να στέκεται στον διάδρομο του αεροσκάφους και να κηρύττει στους συνεπιβάτες της.

«Ξέρω ότι όλοι περιμένουμε. Αυτή η αναμονή είναι κάπως εκνευριστική… Όμως θέλω να σας πω ότι ο χρόνος του Θεού είναι πάντα ο σωστός και ότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Ίσως σήμερα να την προστατεύει από κάποιον κίνδυνο», ακούγεται να λέει.

Σε επόμενο βίντεο, ένας άνδρας, ο οποίος φαίνεται να είναι υπάλληλος της αεροπορικής εταιρείας, ενημερώνει τη Lynn ότι πρέπει να συγκεντρώσει τα πράγματά της και να τον ακολουθήσει.

Όταν εκείνη ρωτά για ποιον λόγο της ζητούν να εγκαταλείψει το αεροσκάφος, ο άνδρας της απαντά ότι το πλήρωμα δεν «αισθάνεται ασφαλές» με την παρουσία της στην πτήση.

«Δεν ήξερα ότι το μήνυμα του Ιησού Χριστού θεωρείται επικίνδυνο», απαντά η Lynn, ενώ μαζεύει τα προσωπικά της αντικείμενα.

Σε άλλο βίντεο, η γυναίκα —η οποία αργότερα χαρακτήρισε το περιστατικό «πνευματικό πόλεμο»— εμφανίζεται να αποβιβάζεται από το αεροπλάνο και να επιστρέφει στον χώρο του αεροδρομίου, όπου την περιμένουν δύο άτομα που φαίνεται να ανήκουν στην ασφάλεια.

https://www.instagram.com/p/DbcOxDIpECm/

Η Lynn δημοσίευσε αργότερα φωτογραφία στην οποία ποζάρει χαμογελαστή μαζί με τους δύο άνδρες, υποστηρίζοντας ότι είχε την ευκαιρία να τους μιλήσει για τον Ιησού. Πρόσθεσε ακόμη ότι προσευχήθηκε γι’ αυτούς.

Η Lynn δημοσίευσε επίσης ένα μήνυμα, το οποίο, όπως υποστήριξε, της εστάλη από την Alaska Airlines και την ενημέρωνε ότι της επιβλήθηκε προσωρινή απαγόρευση πτήσεων με την εταιρεία και τις συνεργαζόμενες αεροπορικές.

«Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανασταλεί προσωρινά η δυνατότητά σας να ταξιδεύετε με πτήσεις των Alaska Airlines, Hawaiian Airlines και Horizon Air», φέρεται να ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρικής ασφάλειας της Alaska Airlines στην επιστολή.

«Η απόφαση αυτή ελήφθη βάσει αναφορών που λάβαμε σχετικά με το πρόσφατο ταξίδι σας μαζί μας», συνεχιζόταν στο μήνυμα.

Στην επιστολή διευκρινιζόταν ότι η οριστική απόφαση για το εάν η Lynn θα μπορέσει να ταξιδεύει ξανά με τις συγκεκριμένες αεροπορικές εταιρείες θα ληφθεί μετά την ολοκλήρωση της έρευνας για το περιστατικό.

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Σε άλλη ανάρτησή της, η Lynn ισχυρίστηκε ότι κατάφερε να οδηγήσει στον χριστιανισμό τον οδηγό του λεωφορείου που τη μετέφερε από το αεροδρόμιο πίσω στο ξενοδοχείο της, ενώ αργότερα προσευχήθηκε και μαζί με έναν άνδρα που συνάντησε στη ρεσεψιόν.

«Κοιτάζοντας πίσω, μπορώ να δω ξεκάθαρα το χέρι του Θεού σε όλα όσα συνέβησαν. Αυτό που αρχικά έμοιαζε με εμπόδιο μετατράπηκε σε ευκαιρία για ανθρώπους να ακούσουν το Ευαγγέλιο και να αφιερώσουν τη ζωή τους στον Χριστό», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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