ΗΠΑ: Influencer δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της επειδή αποκάλυψε στο TikTok ότι είναι παιδόφιλος

Ο άνδρας μπήκε στο σπίτι της εν διαστάσει συζύγου του, την πυροβόλησε στο κεφάλι και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Ελένη Ευστρατίου

ΗΠΑ: Influencer δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της επειδή αποκάλυψε στο TikTok ότι είναι παιδόφιλος
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η 43χρονη influencer Σάρα Γκίλσον δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της Τζερεμάια Ντάφι, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε.
  • Ο Ντάφι είχε κατηγορηθεί για παιδοφιλία μετά από καταγγελίες ότι παρενόχλησε σεξουαλικά μια 15χρονη μαθήτρια και προσφέρθηκε να την δωροδοκήσει.
  • Η Σάρα είχε δημοσιεύσει στο TikTok βίντεο που αποκάλυπτε τη σεξουαλική κακοποίηση από τον σύζυγό της, πριν από τη δολοφονία της.
  • Ο γιος του ζευγαριού κάλεσε την αστυνομία κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, που οδήγησε στον θάνατο της μητέρας του και του πατέρα του.
  • Παρά τα περιοριστικά μέτρα, ο Ντάφι εισέβαλε στο σπίτι της Σάρα στην Οκλαχόμα και διέπραξε το φονικό μπροστά στα μάτια του γιου τους.
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Μία 43χρονη influencer στις ΗΠΑ δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της, αφού αποκάλυψε στο TikTok ότι ήταν παιδόφιλος.

Ο άνδρας την πυροβόλησε στο κεφάλι και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, μπροστά στα μάτια του γιου τους.

Το περιστατικό συνέβη στην Οκλαχόμα το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, όταν ο 48χρονος Τζερεμάια Ντάφι μπήκε μέσα στο σπίτι της Σάρα Γκίλσον και του γιου τους, παρόλο που του είχαν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα. Εκεί έβγαλε ένα πυροβόλο όπλο και χτύπησε τη γυναίκα στο κεφάλι. Στην συνέχεια το έστρεψε στον εαυτό του και αυτοκτόνησε. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από τον γιο του ζευγαριού, ο οποίος κάλεσε την ώρα που έπεσαν οι πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα ο τηλεφωνητής στην άλλη άκρη της γραμμής να το ακούσει ζωντανά.

Τι προκάλεσε τη δολοφονία

Ο 48χρονος Τζερεμάια εργαζόταν ως προπονητής σε ομάδα μπάσκετ ανηλίκων. Η μητέρα μίας 15χρονης μαθήτριας τον κατήγγειλε ότι φίλησε την κόρη της και την άγγιξε ανάρμοστα, ενώ επίσης την είχε προσκαλέσει σε δωμάτιο ξενοδοχείου κατά τη διάρκεια ενός τουρνουά. Μάλιστα, όπως είχε καταγγείλει, της προσέφερε χρήματα «για να κρατήσει το στόμα της κλειστό». To περιστατικό έγινε αντιληπτό από μία άλλη προπονήτρια, η οποία ενημέρωσε την μητέρα του κοριτσιού και μία ημέρα μετά υπέβαλε καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα.

Όπως γράφει το NBC news, ο άνδρας φέρεται να εξαφανίστηκε και η αστυνομία να τον αναζητούσε για περίπου ένα μήνα. Λόγω μίας ιδιαιτερότητας στην τοποθεσία που έγινε το αδίκημα, οι αρχές της περιοχής δεν μπορούσαν να προχωρήσουν στη σύλληψή του αλλά υπέβαλαν το ένταλμα στον εισαγγελέα.

Στο διάστημα αυτό οι αστυνομικοί επικοινώνησαν με την σύζυγό του, Σάρα και την ενημέρωσαν σχετικά με την καταγγελία, ενώ την καθοδήγησαν στα περιοριστικά μέτρα που έπρεπε να πάρει για την προστασία της.

Το βίντεο στο TikTok

Μετά από μία μέρα, η ίδια ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok, που έχει 30.000 ακολούθους, στα πλαίσια ενός νέου trend όπου παριστάνουν ότι συμμετέχουν σε ντοκιμαντέρ του Netflix.

Η ίδια κάθεται σε μία καρέκλα κοιτώντας την κάμερα προβληματισμένη, χωρίς να μιλάει, ενώ από πάνω η λεζάντα γράφει «Ετοιμάζομαι για τη στιγμή που το Netflix θα φτιάξει ντοκιμαντέρ για τον μελλοντικό πρώην σύζυγό μου ο οποίος είναι παιδόφιλος». Στο σχόλιο του βίντεο γράφει «μακάρι να έκανα πλάκα».

Την αμέσως επόμενη ημέρα ο άνδρας μπήκε στο σπίτι της και δολοφόνησε την influencer. Σύμφωνα με το People η πρώτη κλήση του γιου της 43χρονης στις αρχές έγινε πριν ο Ντάφι την πυροβολήσει στο κεφάλι. «Προσπαθώ να τον ξανακαλέσω, αλλά ακούω μια γυναίκα στο βάθος να ουρλιάζει και να κλαίει. Ακούστηκε επίσης ένας δυνατός κρότος», ακούγεται να λέει ο τηλεφωνητής προς τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.

Λίγο αργότερα ο γιος κάλεσε την υπηρεσία από ένα γειτονικό σπίτι και ενημέρωσε πως ο πατέρας του πυροβόλησε τη μητέρα του. Όταν οι αστυνομικές Αρχές μπήκαν στο σπίτι διαπίστωσαν ότι ο νεκρός άνδρας ήταν αυτός που αναζητούνταν.

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