Θεσσαλονίκη: Έβρισαν, απείλησαν και χτύπησαν αστυνομικούς - 5 συλλήψεις και 1 τραυματίας

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας πέντε άτομα ηλικίας 27 έως 42 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς για τα κατά περίσταση αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθειας, σωματικής βλάβης, απειλής, εξύβρισης, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, ελευθέρωσης φυλακισμένου και διατάραξης κοινής ησυχίας.

Ειδικότερα, ξημερώματα της Κυριακής (16/8), αστυνομικοί των ανωτέρω Υπηρεσιών μετέβησαν στην περιοχή του Φοίνικα, για περίπτωση διατάραξης κοινής ησυχίας και για επεισόδιο που έλαβε χώρα σε προγενέστερο χρόνο, όπου εντοπίσθηκαν τα προαναφερόμενα άτομα.

Στη θέα των αστυνομικών, τους εξύβρισαν και τους απείλησαν, δεν συμμορφώθηκαν με τις υποδείξεις τους, κινήθηκαν απειλητικά προς το μέρος τους ασκώντας σωματική βία και επιχείρησαν να διαφύγουν, πλην όμως ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

Κατά την ακινητοποίησή τους, 40χρονος εκ των συλληφθέντων, συνέδραμε με τις ενέργειές του έτερο άτομο να διαφύγει από το σημείο αποφεύγοντας τη σύλληψη.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού τραυματίσθηκε ένας αστυνομικός και προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημίες σε υπηρεσιακό όχημα.

Σημειώνεται ότι οι δράστες, λίγο νωρίτερα, άσκησαν σωματική βία σε 60χρονο αλλοδαπό, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για τη διατάραξη που προκαλούσαν.

Στο σημείο του περιστατικού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 15 κυνηγετικά φυσίγγια, ένα ηχείο, ένας ενισχυτής και ένας μείκτης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.