Δρακωνίδες, Ωριωνίδες και Κρόνος: Όλα τα αστρικά φαινόμενα που κάνουν τον Οκτώβρη ξεχωριστό

Ο μήνας θα προσφέρει έναν συνδυασμό πλανητικών παρατηρήσεων, αντικειμένων του βαθέος διαστήματος και ατμοσφαιρικών φαινομένων

Δημήτρης Δρίζος

Δρακωνίδες, Ωριωνίδες και Κρόνος: Όλα τα αστρικά φαινόμενα που κάνουν τον Οκτώβρη ξεχωριστό
WHAT THE FACT
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  • Στις 4 Οκτωβρίου ο Κρόνος θα βρεθεί σε αντίθεση, προσφέροντας την καλύτερη ευκαιρία για παρατήρηση των δακτυλίων του με τηλεσκόπιο ή κιάλια.
  • Η σύνοδος της Σελήνης με τον Άρη και το Σμήνος της Κυψέλης θα είναι ορατή πριν την ανατολή στις 5 Οκτωβρίου, με τον Δία να εμφανίζεται αργότερα κοντά τους.
  • Η βροχή διαττόντων Δρακωνίδες θα κορυφωθεί τη νύχτα 8-9 Οκτωβρίου, με καλές συνθήκες παρατήρησης λόγω της λεπτής φθίνουσας Σελήνης.
  • Η Νέα Σελήνη στις 10 Οκτωβρίου δημιουργεί σκοτεινό ουρανό για την παρατήρηση του κέντρου του Γαλαξία, μία από τις τελευταίες ευκαιρίες της χρονιάς.
  • Η Πανσέληνος του Κυνηγού στις 26 Οκτωβρίου και η σεληνιακή απόκρυψη των Πλειάδων στις 27 Οκτωβρίου θα είναι ορατές σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Αμερικής.
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Ο Οκτώβριος θα φέρει μια εντυπωσιακή ακολουθία ουράνιων φαινομένων, μεταξύ των οποίων δύο βροχές διαττόντων, την ιδιαίτερα φωτεινή εμφάνιση του Κρόνου, μια κοντινή συνάντηση της Σελήνης με τον Άρη και μία από τις τελευταίες ευκαιρίες της χρονιάς για να παρατηρήσουμε το λαμπερό κέντρο του Γαλαξία.

Ο μήνας θα προσφέρει έναν συνδυασμό πλανητικών παρατηρήσεων, αντικειμένων του βαθέος διαστήματος και ατμοσφαιρικών φαινομένων για τους παρατηρητές σε όλο τον κόσμο. Ορισμένα από αυτά θα είναι ορατά με γυμνό μάτι, ενώ για άλλα θα χρειαστούν κιάλια ή ένα μικρό τηλεσκόπιο.

Ο Κρόνος σε πρώτο πλάνο στις 4 Οκτωβρίου

Στις 4 Οκτωβρίου, ο Κρόνος θα φτάσει σε αντίθεση, τη στιγμή κατά την οποία ο πλανήτης βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά του ουρανού από τον Ήλιο, όπως φαίνεται από τη Γη. Η ευθυγράμμιση αυτή κάνει τον Κρόνο ένα από τα φωτεινότερα πλανητικά αντικείμενα που μπορούν να παρατηρηθούν τις βραδινές ώρες.

Κατά την περίοδο της αντίθεσης, ο Κρόνος βρίσκεται πιο κοντά στη Γη από ό,τι σε πολλές άλλες περιόδους του έτους, επιτρέποντας στους παρατηρητές να τον δουν με μεγαλύτερη ευκρίνεια. Η θέα προς τον νότιο ουρανό αργά το βράδυ θα προσφέρει τις καλύτερες πιθανότητες εντοπισμού του.

Σύμφωνα με το National Geographic, οι ημέρες πριν και μετά την αντίθεση θα προσφέρουν μερικές από τις καλύτερες ευκαιρίες για την παρατήρηση των διάσημων δακτυλίων του Κρόνου, ιδιαίτερα όσο ο πλανήτης ανεβαίνει ψηλότερα πάνω από τον ορίζοντα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ένα τηλεσκόπιο ή ισχυρά κιάλια μπορούν να αποκαλύψουν τους εμβληματικούς δακτυλίους, μια τεράστια δομή που αποτελείται κυρίως από πάγο και βραχώδη σωματίδια. Οι δακτύλιοι εκτείνονται σε περίπου 170.000 μίλια και αντανακλούν έντονα το ηλιακό φως, γεγονός που τους καθιστά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά στην ερασιτεχνική αστρονομία.

Για πολλούς παρατηρητές, η εμφάνιση του Κρόνου τον Οκτώβριο θα αποτελέσει μια ευκαιρία να παρατηρήσουν έναν μακρινό κόσμο με σχετικά απλό εξοπλισμό και καθαρό ουρανό.

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Η Σελήνη και ο Άρης συναντούν το Σμήνος της Κυψέλης

Πριν από την ανατολή του Ήλιου στις 5 Οκτωβρίου, η ημισέληνος θα εμφανιστεί κοντά στον πορτοκαλί Άρη στον ανατολικό ουρανό.

Η σύνοδος αυτή θα προσφέρει επίσης την ευκαιρία να παρατηρηθεί το Σμήνος της Κυψέλης, γνωστό και ως Messier 44, το οποίο βρίσκεται κάτω από τη Σελήνη. Το ανοικτό σμήνος περιλαμβάνει περίπου 1.000 άστρα και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 600 ετών φωτός από τη Γη.

Υπό σκοτεινές συνθήκες, το Σμήνος της Κυψέλης μπορεί να εμφανιστεί ως μια αμυδρή νεφελώδης κηλίδα που είναι ορατή ακόμη και χωρίς εξοπλισμό. Τα κιάλια ή ένα μικρό τηλεσκόπιο μπορούν να αποκαλύψουν περισσότερες λεπτομέρειες και να επιτρέψουν την παρατήρηση ορισμένων από τα μεμονωμένα άστρα του.

Το σκηνικό θα γίνει ακόμη πιο ενδιαφέρον καθώς ο Δίας θα εμφανιστεί κοντά αργότερα το πρωί, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή συγκέντρωση αρκετών φωτεινών ουράνιων αντικειμένων στην ίδια περιοχή του ουρανού.

Οι Δρακωνίδες κορυφώνονται κάτω από σκοτεινό ουρανό

Η βροχή διαττόντων Δρακωνίδες θα κορυφωθεί τη νύχτα από 8 προς 9 Οκτωβρίου. Το φαινόμενο δημιουργείται καθώς η Γη περνά μέσα από τα υπολείμματα που έχει αφήσει πίσω του ο κομήτης 21P/Giacobini-Zinner.

Οι Δρακωνίδες δεν συγκαταλέγονται στις ισχυρότερες ετήσιες βροχές διαττόντων, όμως οι συνθήκες παρατήρησης το 2026 θα είναι ευνοϊκές, καθώς η κορύφωσή τους συμπίπτει με μια λεπτή φθίνουσα Σελήνη. Το περιορισμένο σεληνόφως θα βοηθήσει τους παρατηρητές να εντοπίσουν ακόμη και πιο αμυδρούς διάττοντες.

Μακριά από τα φώτα των πόλεων, οι παρατηρητές ενδέχεται να δουν περίπου 10 διάττοντες την ώρα. Η καλύτερη περίοδος για παρατήρηση θα είναι μετά τη δύση του Ήλιου, όταν η βροχή φαίνεται να ξεκινά από τον αστερισμό του Δράκοντα.

Σε αντίθεση με πολλές άλλες βροχές διαττόντων, για τις οποίες χρειάζεται να παραμείνει κανείς ξύπνιος μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, οι Δρακωνίδες μπορούν να παρατηρηθούν από το βράδυ, γεγονός που τις καθιστά πιο προσιτές και στους περιστασιακούς παρατηρητές του ουρανού.

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Η Νέα Σελήνη προσφέρει μία από τις τελευταίες ευκαιρίες για τον Γαλαξία

Η Νέα Σελήνη στις 10 Οκτωβρίου θα δημιουργήσει έναν από τους πιο σκοτεινούς ουρανούς του μήνα, προσφέροντας εξαιρετικές συνθήκες για την παρατήρηση της κεντρικής περιοχής του Γαλαξία.

Κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, το φωτεινό κέντρο του Γαλαξία παραμένει ορατό λίγο μετά το βραδινό λυκόφως από πολλές περιοχές. Χωρίς το έντονο σεληνόφως, η ζώνη των άστρων που εκτείνεται στον ουρανό γίνεται ευκολότερα αντιληπτή.

Το κέντρο του Γαλαξία περιλαμβάνει εκατομμύρια άστρα και τη μαύρη τρύπα Sagittarius A*, στο κέντρο του γαλαξία μας. Αν και η ίδια η μαύρη τρύπα δεν μπορεί να παρατηρηθεί άμεσα, η περιοχή γύρω από αυτήν αποτελεί μία από τις πλουσιότερες περιοχές του νυχτερινού ουρανού για παρατήρηση.

Ο Οκτώβριος αποτελεί επίσης μία από τις τελευταίες ευκαιρίες της χρονιάς για να παρατηρηθεί αυτή η περιοχή, προτού γίνει δύσκολο να εντοπιστεί τους επόμενους μήνες λόγω της θέσης της κοντά στον Ήλιο.

Ο Ερμής και οι Ωριωνίδες προσθέτουν νέα θεάματα

Στις 12 Οκτωβρίου, ο Ερμής θα φτάσει στη μεγαλύτερη ανατολική αποχή του, επιτρέποντας στους παρατηρητές να εντοπίσουν τον μικρό πλανήτη σε μεγαλύτερη απόσταση από τη λάμψη του Ήλιου.

Ο Ερμής είναι συνήθως δύσκολο να παρατηρηθεί, καθώς από την οπτική της Γης παραμένει κοντά στον Ήλιο. Κατά τη μέγιστη αποχή του, γίνεται ευκολότερο να εντοπιστεί πάνω από τον δυτικό ορίζοντα λίγο μετά τη δύση του Ήλιου.

Αργότερα μέσα στον μήνα, η βροχή διαττόντων Ωριωνίδες θα κορυφωθεί τη νύχτα από 21 προς 22 Οκτωβρίου. Δημιουργείται από υπολείμματα του κομήτη του Χάλεϊ και είναι γνωστή για τους γρήγορους διάττοντες, οι οποίοι μπορούν να αφήσουν φωτεινές γραμμές στον ουρανό.

Υπό σκοτεινές συνθήκες, η βροχή μπορεί να παράγει έως και 20 διάττοντες την ώρα. Η Σελήνη θα είναι φωτεινή κατά την κορύφωση, όμως θα δύσει πριν από την αυγή, βελτιώνοντας την ορατότητα κατά τις καλύτερες ώρες παρατήρησης.

Η Πανσέληνος του Κυνηγού και οι Πλειάδες κλείνουν τον μήνα

Η Πανσέληνος του Κυνηγού θα εμφανιστεί στις 26 Οκτωβρίου, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σεληνιακό θέαμα καθώς θα ανατέλλει πάνω από τον ανατολικό ορίζοντα περίπου την ώρα της δύσης του Ήλιου.

Η Σελήνη μπορεί να φαίνεται μεγαλύτερη και πιο πολύχρωμη όταν βρίσκεται κοντά στον ορίζοντα εξαιτίας ατμοσφαιρικών φαινομένων. Πολλοί παρατηρητές ενδέχεται να διακρίνουν πορτοκαλί ή χρυσαφένιες αποχρώσεις κατά την ανατολή και τη δύση της.

Στις 27 Οκτωβρίου, η Σελήνη θα περάσει κοντά από το Σμήνος των Πλειάδων, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ομάδες άστρων που είναι ορατές από τη Γη.

Σε ορισμένες περιοχές, η Σελήνη θα περάσει προσωρινά μπροστά από αρκετά άστρα των Πλειάδων, σε ένα φαινόμενο που είναι γνωστό ως σεληνιακή απόκρυψη. Το φαινόμενο θα είναι ορατό σε μεγάλο μέρος του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων περιοχών της Βόρειας Αμερικής.

Ο Οκτώβριος θα ολοκληρωθεί με μια ακόμη υπενθύμιση της διαρκώς μεταβαλλόμενης σχέσης ανάμεσα στη Γη, τη Σελήνη και τα μακρινά άστρα, προσφέροντας στους παρατηρητές έναν μήνα γεμάτο πλανητικές συναντήσεις, διάττοντες και εντυπωσιακές εικόνες από το βαθύ διάστημα.

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