Συγκλονιστικό βίντεο: Πώς η Χαμάς χρησιμοποιεί ένα παιδί ως ανθρώπινη ασπίδα για να μεταφέρει όπλα

Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα ο IDF αναφέροντας πως μετά τον εντοπισμό του παιδιού απέφυγε να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε επίθεση

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Συγκλονιστικό βίντεο: Πώς η Χαμάς χρησιμοποιεί ένα παιδί ως ανθρώπινη ασπίδα για να μεταφέρει όπλα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ισραηλινό drone κατέγραψε μέλος της Χαμάς να χρησιμοποιεί παιδί ως ανθρώπινη ασπίδα για τη μεταφορά όπλων στη Γάζα.
  • Το παιδί φαινόταν να δυσκολεύεται να κρατήσει ένα μεγάλο τυφέκιο ενώ παραπατούσε υπό την καθοδήγηση του υπόπτου.
  • Ο ισραηλινός στρατός απέφυγε να επιτεθεί λόγω της παρουσίας του παιδιού, αναγνωρίζοντας την εκμετάλλευση παιδιών από τρομοκρατικές οργανώσεις.
  • Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις κατηγορούν τη Χαμάς για συστηματική χρήση αμάχων και παιδιών ως ανθρώπινων ασπίδων και τοποθέτηση όπλων κοντά σε σχολεία και κατοικημένες περιοχές.
  • Η Χαμάς αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι στρατιωτικές δραστηριότητες στη Γάζα γίνονται αναπόφευκτα κοντά σε κατοικημένες περιοχές λόγω της πυκνής κατοίκησης.
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Ισραηλινό drone κατέγραψε ανησυχητικά πλάνα, όπου ένα μέλος της Χαμάς φέρεται να χρησιμοποιεί ένα μικρό παιδί ως ανθρώπινη ασπίδα για να μεταφέρει όπλα σε μια κατοικία στη Γάζα, κατά τη διάρκεια ισραηλινών επιχειρήσεων στην περιοχή.

Το βίντεο, που δημοσιοποιήθηκε από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), φαίνεται ένα μικρό αγόρι να δυσκολεύεται υπό το βάρος ενός μεγάλου τυφεκίου, ενώ σε κάποιο σημείο παραπατάει σαν να είναι έτοιμο να πέσει, καθώς ένας ύποπτος τον κατευθύνει κατά μήκος του δρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βίντεο γυρίστηκε κατά τη διάρκεια ισραηλινών επιχειρήσεων στην κεντρική Γάζα την Κυριακή.

«Ο τρομοκράτης εκμεταλλεύτηκε το παιδί, χρησιμοποιώντας το ως ανθρώπινη ασπίδα για τη μεταφορά των όπλων, σε μια προσπάθεια να εμποδίσει τον IDF να επιτεθεί και να ματαιώσει τη μεταφορά τους», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε δήλωσή του.

«Μόλις διαπιστώθηκε η παρουσία ενός παιδιού, ο IDF απέφυγε να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του τρομοκράτη», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως ένα ακόμη παράδειγμα της «συστηματικής εκμετάλλευσης παιδιών από τρομοκρατικές οργανώσεις για τρομοκρατικούς σκοπούς, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου».

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) υποστηρίζουν ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί συστηματικά τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, και ιδίως τα παιδιά, ως ανθρώπινες ασπίδες, τοποθετώντας επίσης όπλα, κέντρα διοίκησης και εκτοξευτές ρουκετών σε άμεση γειτνίαση με σχολεία και κατοικημένες περιοχές, είτε για να αποτρέψει ισραηλινές επιθέσεις είτε για να προκαλέσει διεθνή καταδίκη σε περίπτωση που τραυματιστούν άμαχοι.

Η Χαμάς το αρνείται, επιμένοντας ότι, δεδομένου ότι η Γάζα είναι μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του πλανήτη, και αναπόφευκτα οι στρατιωτικές δραστηριότητες πραγματοποιούντα κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

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