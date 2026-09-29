Γιατί η συσκευασία της τροφής του κατοικιδίου σου έχει μεγαλύτερη σημασία απ’ όσο νομίζεις

Snapshot Οι συσκευασίες τροφών κατοικιδίων πρέπει να προστατεύουν την τροφή από οξυγόνο, υγρασία και φως, αλλά συχνά δεν ανακυκλώνονται λόγω πολλαπλών στρώσεων πλαστικού και αλουμινίου.

Η Edgard & Cooper χρησιμοποιεί συσκευασίες κυρίως από χαρτί με βιολογικό υλικό από άμυλο πατάτας, μειώνοντας τη χρήση συμβατικού πλαστικού χωρίς να θυσιάζει την προστασία της τροφής.

Οι υγρές τροφές της εταιρείας διατίθενται σε ανακυκλώσιμα μεταλλικά κουτιά και οι συσκευασίες για snacks έχουν σχεδιαστεί για εύκολη ανακύκλωση.

Η Edgard & Cooper ακολουθεί τη φιλοσοφία «Choose Right, Not Easy» και έχει πιστοποιηθεί ως B Corp, δεσμευόμενη στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω βιώσιμων συσκευασιών και υπεύθυνων προμηθειών.

Η συσκευασία αποκαλύπτει τη φιλοσοφία ενός brand και αποτελεί σημαντικό παράγοντα που αξίζει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή τροφής για κατοικίδια. Snapshot powered by AI

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάς όταν αγοράζεις τροφή για τον σκύλο ή τη γάτα σου; Μάλλον τα συστατικά, αν περιέχει γεύση φρέσκο κρέας ή ψάρι, το ποσοστό πρωτεΐνης, αν ταιριάζει στην ηλικία ή τις ιδιαίτερες ανάγκες του κατοικιδίου σου. Υπάρχει όμως και κάτι που σχεδόν κανείς δεν προσέχει: την ίδια τη συσκευασία.

Κι όμως, αυτό το σακουλάκι που ανοίγουμε, κλείνουμε και τελικά πετάμε δεν είναι μόνο ένα περιτύλιγμα. Είναι η συσκευασία που διατηρεί την τροφή φρέσκια, την προστατεύει από την υγρασία και τον αέρα και εξασφαλίζει ότι φτάνει στο μπολ του κατοικιδίου όπως ακριβώς πρέπει, αλλά και που δείχνει πόσο «πράσινη» είναι. Και εδώ ακριβώς αρχίζει μια συζήτηση που τα τελευταία χρόνια αποκτά όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Γιατί δεν ανακυκλώνονται εύκολα οι σακούλες τροφών;

Αν η συσκευασία μιας τροφής είχε ως μοναδικό στόχο να μεταφέρει το προϊόν από το ράφι στο σπίτι μας τα πράγματα θα ήταν απλά. Στην πραγματικότητα όμως καλείται να κάνει πολλά περισσότερα. Πρέπει να προστατεύει την τροφή από το οξυγόνο, την υγρασία και το φως ώστε να είναι ασφαλής και να φάει ο σκύλος ή η γάτα μας με ασφάλεια μέχρι και την τελευταία μπουκιά. Για να επιτευχθεί αυτό οι σακούλες ξηράς τροφής αποτελούνται συνήθως από πολλαπλά στρώματα πλαστικού και αλουμινίου που είναι κολλημένα μεταξύ τους. Αποτέλεσμα; Να μην είναι εύκολος ο διαχωρισμός τους και να μην μπορούν να ανακυκλωθούν.

Το ζητούμενο επομένως είναι ένας διαφορετικός τρόπος σχεδιασμού της συσκευασίας που θα συνεχίσει να προστατεύει αποτελεσματικά την τροφή, μειώνοντας παράλληλα τη χρήση συμβατικών πλαστικών υλικών. Και κάπου εδώ είναι που έρχεται στη συζήτηση η Edgard & Cooper.

Όταν η λύση έρχεται από… χαρτί και πατάτα

Διαβάζοντας τη φράση «Made from Paper & Potato» το πρώτο που σκεφτήκαμε είναι πως πρόκειται για κάποιο νέο trend στη διατροφή των κατοικιδίων. Στην πραγματικότητα δεν αφορά καθόλου στο περιεχόμενο της τροφής αλλά στη συσκευασία της.

Οι συσκευασίες των περισσότερων ξηρών τροφών της Edgard & Cooper αποτελούνται κυρίως από χαρτί, με ένα πολύ λεπτό εσωτερικό στρώμα από υλικό βιολογικής προέλευσης που προέρχεται από το άμυλο της πατάτας. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται σημαντικά η χρήση συμβατικού πλαστικού ενώ η συσκευασία εξακολουθεί να επιτελεί τον βασικό της ρόλο, ο οποίος είναι να προστατεύει αποτελεσματικά την τροφή μέχρι να φτάσει στο μπολ του κατοικιδίου μας.

Η ίδια «πράσινη» φιλοσοφία εφαρμόζεται και στις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων της εταιρείας. Οι υγρές τροφές διατίθενται σε ανακυκλώσιμα μεταλλικά κουτιά ενώ οι συσκευασίες για snacks και λιχουδιές έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι δυνατή η όσο πιο υπεύθυνη αξιοποίηση των υλικών και η ανακύκλωσή τους.

Εδώ να μπει το video.mp4

Η επιλογή αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Από το 2016 που δημιουργήθηκε, η Edgard & Cooper ακολουθεί τη φιλοσοφία «Choose Right, Not Easy», που σημαίνει να επιλέγεις το σωστό και όχι το εύκολο. Στην περίπτωσή μας σημαίνει πως η εταιρεία επιλέγει συσκευασίες από χαρτί FSC χωρίς πλαστική ταινία και πως δεσμεύεται από το Zero Pawprint Plan για να μηδενίσει το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα (το 2024 έγινε μία από τις μόλις 5 εταιρείες του κλάδου της διατροφής κατοικιδίων που έχουν πιστοποιηθεί ως B Corp). Σημαίνει βέβαια και πως η Edgard & Cooper επιλέγει οι συνταγές της να βασίζονται αποκλειστικά σε φρέσκο κρέας ή φρέσκο ψάρι ως πηγή ζωικής πρωτεΐνης, αντί για γεύματα κρέατος ή άλλες, περισσότερο επεξεργασμένες μορφές πρωτεΐνης που χρησιμοποιούνται συνήθως, από προμηθευτές που ακολουθούν τα υψηλότερα πρότυπα ευζωίας και υπεύθυνες πρακτικές προμήθειας.

Ίσως η συσκευασία να μην είναι το πρώτο πράγμα που θα καθορίσει την επιλογή μιας τροφής για τον σκύλο ή τη γάτα μας. Είναι όμως μια σημαντική λεπτομέρεια που αποκαλύπτει πολλά για τη φιλοσοφία ενός brand, γι’ αυτό και έχει αξία για εμάς και το κατοικίδιό μας να υπάρχουν εταιρείες όπως η Edgard & Cooper που επενδύουν σε λύσεις που μειώνουν τη χρήση πλαστικού χωρίς να κάνει συμβιβασμούς στην ποιότητα της τροφής.

Την επόμενη φορά λοιπόν που θα σταθείς μπροστά από το ράφι με τις τροφές για κατοικίδια αξίζει να ρίξεις μια πιο προσεκτική ματιά στη συσκευασία. Ας μην ξεχνάμε πως εκεί βρίσκονται οι πιο σημαντικές πληροφορίες.