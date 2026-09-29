Ατύχημα για το αεροπλανοφόρο Αϊζενχάουερ: 4 ναύτες τραυματίστηκαν - 2 πιλότοι εκτινάχθηκαν

Snapshot Στο αεροπλανοφόρο USS Dwight D. Eisenhower σημειώθηκε ατύχημα κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων ανάκτησης αεροσκαφών, με τραυματισμό τεσσάρων μελών του πληρώματος.

Δύο πιλότοι της 3ης Αεροπορικής Πτέρυγας αναγκάστηκαν να εκτιναχθούν από τα αεροσκάφη τους και επέστρεψαν ασφαλείς στο αεροπλανοφόρο.

Ένας από τους τραυματίες ναύτες μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο χωρίς απειλητικά για τη ζωή τραύματα.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα αίτια του ατυχήματος ή το εμπλεκόμενο αεροσκάφος.

Το αεροπλανοφόρο πραγματοποιούσε πτητικές δοκιμές ανάκτησης αεροσκαφών μετά από πρόσφατη περίοδο επισκευών. Snapshot powered by AI

Ένα ατύχημα, απροσδιόριστης ωστόσο φύσης σημειώθηκε τη Δευτέρα στο αεροπλανοφόρο USS Dwight D. Eisenhower, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων ανάκτησης αεροσκαφών, με συνέπεια των τραυματισμό τεσσάρων μελών του πληρώματος.

Επίσης κατά τη διάρκεια του συμβάντος, δύο πιλότοι που υπηρετούσαν στην 3η Αεροπορική Πτέρυγα Αεροπλανοφόρων (Carrier Air Wing 3) αναγκάστηκαν να εκτιναχθούν από τα αεροσκάφη τους, κινητοποιώντας άμεσα το προσωπικό έρευνας και διάσωσης.

Και οι δύο επέστρεψαν ασφαλείς στο αεροπλανοφόρο και υποβάλλονται σε ιατρική εξέταση, όπως ανακοίνωσε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Οι 4 ναύτες που τραυματίστηκαν δεν κινδυνεύουν, κι ένας μόνο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην περιοχή του Νόρφολκ με τραύματα που δεν θεωρήθηκαν απειλητικά για τη ζωή του.

Το Πολεμικό Ναυτικό δεν προσδιόρισε το αεροσκάφος που εμπλέκεται ούτε έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια του ατυχήματος. Επίσης, δεν δημοσίευσε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των τραυματιών ή την κατάσταση του αεροσκάφους.

Το USS Dwight D. Eisenhower, με λιμάνι βάσης το Νόρφολκ της Βιρτζίνια, είναι ένα αεροπλανοφόρο της κλάσης Nimitz που χρησιμοποιείται για ναυτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με το USNI News, το αεροπλανοφόρο ξεκίνησε τις πρώτες πτητικές δοκιμές αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πιο πρόσφατης περιόδου επισκευών του τον Ιούλιο και απέπλευσε από τη Ναυτική Βάση του Νόρφολκ το απόγευμα της 28ης Σεπτεμβρίου.

Το περιστατικό συνέβη ενώ το αεροπλανοφόρο διεξήγαγε πτητικές δοκιμές ανάκτησης αεροσκαφών, μια φάση των πτητικών επιχειρήσεων κατά την οποία τα αεροσκάφη επιστρέφουν στο αεροπλανοφόρο και προσγειώνονται στο κατάστρωμα πτήσεων του.