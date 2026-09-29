Τόκιο: Ατελείωτη κακοκαιρία - Βρέχει συνεχόμενα για... 34 ημέρες!

Snapshot Το Τόκιο κατέγραψε 34 συνεχόμενες ημέρες με βροχή, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 33 ημερών από το 2019.

Οι τυφώνες Krovanh και Dujuan προκάλεσαν σημαντικές βροχοπτώσεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις και τουλάχιστον 10 θανάτους στην περιοχή Κάντο.

Ο τυφώνας Surigae κινείται προς την περιοχή Κάντο και ενδέχεται να προκαλέσει νέες ισχυρές βροχοπτώσεις, ειδικά στην επαρχία Τσίμπα.

Ο Σεπτέμβριος ήταν ο δεύτερος πιο βροχερός μήνας στην ιστορία του Τόκιο με 629 χιλιοστά βροχής, ενώ το 2024 είναι η τρίτη πιο βροχερή χρονιά από το 1951.

Τον τελευταίο μήνα το Τόκιο κατέγραψε μόλις το 36% της κανονικής ηλιοφάνειας, με 14 ημέρες χωρίς καθόλου ήλιο κατά τη διάρκεια της βροχερής περιόδου. Snapshot powered by AI

Το Τόκιο κατέγραψε νέο ρεκόρ καιρού, καθώς η ιαπωνική πρωτεύουσα έχει δεχθεί βροχές για 34 συνεχόμενες ημέρες, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 33 διαδοχικών ημερών που είχε καταγραφεί από τον Ιούνιο έως τον Ιούλιο του 2019.

Τα στοιχεία, που έδωσε στη δημοσιότητα η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA), αφορούν τον μετεωρολογικό σταθμό στην περιοχή Τσιγιόντα, όπου τηρούνται επίσημα αρχεία από το 1886.

Το παρατεταμένο βροχερό διάστημα ξεκίνησε στις 27 Αυγούστου, με μόλις 5 χιλιοστά βροχής. Τις περισσότερες από τις επόμενες ημέρες τα ύψη βροχής παρέμειναν χαμηλά, όμως η κατάσταση επιδεινώθηκε από το πέρασμα δύο τυφώνων τον Σεπτέμβριο.

Ο τυφώνας Krovanh έφερε συνολικά περισσότερα από 150 χιλιοστά βροχής στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια, ο τυφώνας Dujuan έφτασε σε ημερήσιο ύψος βροχής 156 χιλιοστών στις 21 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις στην περιοχή Κάντο. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ κτίρια, καλλιέργειες και υποδομές υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.

Νέος τυφώνας απειλεί την Κάντο

Η κατάσταση ενδέχεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Ο τυφώνας Surigae, που κινείται προς τα βορειοανατολικά, ενδέχεται να φτάσει στη στεριά και να προκαλέσει νέες ισχυρές βροχοπτώσεις στην περιοχή Κάντο, με ιδιαίτερη προσοχή να απαιτείται στην επαρχία Τσίμπα, η οποία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες από το πέρασμα του Dujuan.

Η πρόγνωση της JMA προβλέπει επίσης βροχές στο Τόκιο την Τετάρτη και την Πέμπτη. Εάν επιβεβαιωθούν, οι βροχοπτώσεις θα μπορούσαν να παρατείνουν ακόμη περισσότερο το ρεκόρ των συνεχόμενων ημερών με βροχή.

Ο Σεπτέμβριος ένας από τους πιο βροχερούς στην ιστορία

Μέχρι τη Δευτέρα, το Τόκιο είχε συγκεντρώσει 629 χιλιοστά βροχής μόνο τον Σεπτέμβριο, ποσότητα που αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ για έναν μήνα από την έναρξη των μετρήσεων το 1875.

Εξαιρετικά είναι και τα στοιχεία από την αρχή του έτους. Μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου είχαν πέσει συνολικά 1.949,5 χιλιοστά βροχής, ποσότητα που ήταν ήδη η τρίτη υψηλότερη ετήσια τιμή από το 1951.

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι και ο αριθμός των επεισοδίων έντονων βροχοπτώσεων. Μέσα στο έτος, το Τόκιο κατέγραψε τέσσερις ημέρες με τουλάχιστον 100 χιλιοστά βροχής και έξι ημέρες με τουλάχιστον 70 χιλιοστά. Και στις δύο περιπτώσεις, ο αριθμός ισοφαρίζει το ετήσιο ρεκόρ της ιστορικής σειράς μετρήσεων που ξεκίνησε το 1875.

Σχεδόν καθόλου ήλιος τον τελευταίο μήνα

Τις συνεχείς βροχές έχει συνοδεύσει και μια εντυπωσιακή έλλειψη ηλιοφάνειας. Τον τελευταίο μήνα, το κεντρικό Τόκιο έχει καταγράψει μόλις 46,8 ώρες ηλιοφάνειας, δηλαδή το 36% του μέσου όρου για την ίδια περίοδο.

Κατά τη διάρκεια της συνεχόμενης βροχερής περιόδου, μέχρι και τη Δευτέρα, υπήρξαν επίσης 14 ημέρες χωρίς καθόλου ηλιοφάνεια.

Το αποτέλεσμα είναι μια εξαιρετικά ασυνήθιστη μετεωρολογική περίοδος για την ιαπωνική πρωτεύουσα, με έναν συνδυασμό επίμονων βροχοπτώσεων, ισχυρών καιρικών φαινομένων και ασυνήθιστα χαμηλής ηλιοφάνειας.