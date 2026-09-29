Γαλλία: Η στιγμή που αστυνομικός πυροβολεί μαθητή με εκτοξευτή χειροβομβίδων σε κατάληψη

Snapshot Μαθητής λυκείου τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο από εκτοξευτή χειροβομβίδων που χρησιμοποίησε αστυνομικός κατά τη διάρκεια κατάληψης σχολείου στη Γαλλία.

Το περιστατικό συνέβη στο Saint-Ouen-l'Aumône κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ μαθητών και αστυνομίας σε κινητοποιήσεις για σχολικά αιτήματα.

Ο νεαρός νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο στόμα και η μητέρα του σκοπεύει να υποβάλει καταγγελία.

Διεξάγονται δύο έρευνες από την εισαγγελία για τις συνθήκες χρήσης του όπλου και πιθανές πράξεις βίας από την αστυνομία.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που διαδόθηκε ευρέως, προκαλώντας αναταραχή στη σχολική κοινότητα της περιοχής Ιλ ντε Φρανς. Snapshot powered by AI

Σοβαρός τραυματισμός ενός μαθητή λυκείου σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας κατάληψης σχολείου το πρωί της Δευτέρας στη Γαλλία, όταν ένας αστυνομικός χτύπησε με εκτοξευτή χειροβομβίδων τον νεαρό, με τη σκηνή να καταγράφεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του κόσμου.

Στη διάρκεια κατάληψης, δείχνει τον έφηβο να παλεύει με αστυνομικούς μπροστά από την επαγγελματική σχολή Château d'Épluches στο Saint-Ouen-l'Aumône (Val-d'Oise).

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας αξιωματούχος χρησιμοποίησε έναν εκτοξευτή χειροβομβίδων «Cougar». Το βλήμα χτύπησε τον έφηβο στο πρόσωπο, πριν καταρρεύσει στο έδαφος.

🇫🇷 FLASH - Un policier a TIRÉ une GRENADE LACRYMOGÈNE à BOUT PORTANT au visage d’un lycéen qui participait au blocus du lycée professionnel Château d’Épluches, à Saint-Ouen-l’Aumône, ce matin. (document AlertesInfos) pic.twitter.com/dBfcY2cPXM — AlertesInfos (@AlertesInfos) September 28, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε στο περιθώριο του κινήματος των γυμνασίων που επηρεάζει πολλά σχολεία στην περιοχή Ιλ ντε Φρανς από την περασμένη Παρασκευή.

Το πρωί της Δευτέρας, μια ομάδα μαθητών είχε σχηματιστεί μπροστά από το σχολείο για να στήσει μπλόκο, ιδίως γύρω από αιτήματα σχετικά με «χρονοδιαγράμματα, απλήρωτη πρακτική άσκηση και την απαξίωση του εξοπλισμού», όπως αναφέρει η Parisien.

Στη συνέχεια κατέφτασαν οι αστυνομικοί και η ένταση αυξήθηκε και γρήγορα η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου με συγκρούσεις, μπουκάλια και δακρυγόνα.

Ο νεαρός, σύμφωνα με τη μητέρα του έχει φέρει σοβαρά τραύματα στο στόμα του και νοσηλεύεται.

«Το στόμα του είναι σπασμένο. Όλα τα πάνω δόντια του είναι σπασμένα, σαν σε τόξο. Κάτω, δεν ξέρουμε καν τι του έχει απομείνει», λέει η μητέρα του, η οποία λέει ότι θέλει να υποβάλει καταγγελία. Η οικογένεια, με καταγωγή από το Περσάν, είναι ακόμα σε σοκ. Ο γιος της είχε μόλις φτάσει στο γυμνάσιο Château d'Épluches, όπου πήγαινε σχολείο για τρεις εβδομάδες. «Δεν είναι καθόλου καβγατζής», επιμένει η μητέρα του.

Για το περιστατικό διεξάγονται δύο παράλληλες έρευνες από την εισαγγελία. Πρώτο να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες ο αστυνομικός χρησιμοποίησε το όπλο του και η δεύτερη αφορά πιθανές πράξεις βίας κατά προσώπου δημόσιας εξουσίας.