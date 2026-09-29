Έρχεται «κυκλώνας-τέρας» στην Ευρώπη: 150 km/h άνεμοι και κύματα 12 μέτρων

Η ραγδαία ανάπτυξη του βαθιού βαρομετρικού χαμηλού τροφοδοτείται από μια ανώτερη ατμοσφαιρική σκάφη, η οποία συγκρούεται με έναν μεγάλο και ισχυρό αντικυκλώνα

Δημήτρης Δρίζος

Έρχεται «κυκλώνας-τέρας» στην Ευρώπη: 150 km/h άνεμοι και κύματα 12 μέτρων
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  • Μια ισχυρή ατλαντική καταιγίδα ενισχύεται γρήγορα και απειλεί τη Δυτική Ευρώπη με θυελλώδεις ανέμους και επικίνδυνες θαλασσοταραχές.
  • Η κεντρική πίεση της καταιγίδας θα πέσει απότομα από 990 hPa σε κάτω από 950 hPa μέσα σε 48 ώρες, χαρακτηρίζοντάς την ως «βόμβα-κυκλώνα».
  • Ριπές ανέμων 100-130 km/h αναμένονται σε Ιρλανδία, Βόρεια Ιρλανδία, Σκωτία και δυτική Αγγλία, με κεντρικές ριπές άνω των 150 km/h.
  • Κύματα ύψους 10-12 μέτρων θα πλήξουν τις δυτικές ακτές της Σκωτίας και της Ιρλανδίας, προκαλώντας σοβαρές θαλασσοταραχές.
  • Στην Ισλανδία προβλέπονται έντονες βροχοπτώσεις έως 250-300 χιλιοστά λόγω ενός «ατμοσφαιρικού ποταμού», με υψηλό κίνδυνο πλημμυρών.
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Μια ισχυρή ατλαντική καταιγίδα ενισχύεται ταχύτατα και κατευθύνεται προς τη Δυτική Ευρώπη, απειλώντας να προκαλέσει ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η ραγδαία ανάπτυξη του βαθιού βαρομετρικού χαμηλού τροφοδοτείται από μια ανώτερη ατμοσφαιρική σκάφη, η οποία συγκρούεται με έναν μεγάλο και ισχυρό αντικυκλώνα, με πίεση 1035 hPa, που βρίσκεται πάνω από την Κεντρική Ευρώπη και τη Σκανδιναβία.

Η ισχυρή βαροκλινική ζώνη θα προκαλέσει σημαντική σύγκλιση των ισοβαρών πάνω από την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, φέρνοντας θυελλώδεις ανέμους, πολύ ισχυρές γραμμές καταιγίδων και επικίνδυνες θαλασσοταραχές στις ακτές που είναι εκτεθειμένες στον ωκεανό.

Οι σημαντικότερες επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ήπειρο αναμένονται στο πρώτο μισό της εβδομάδας, προτού το σύστημα κινηθεί γρήγορα προς βορειότερα γεωγραφικά πλάτη.

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Ραγδαία πτώση της ατμοσφαιρικής πίεσης

Ο όρος «βόμβα-κυκλώνας» χρησιμοποιείται στη μετεωρολογία όταν η κεντρική πίεση ενός συστήματος στα μέσα γεωγραφικά πλάτη παρουσιάζει απότομη πτώση, κατά περισσότερο από 24 hPa μέσα σε διάστημα 24 ωρών.

Η ανάλυση των χαρτών δείχνει απότομη πτώση της πίεσης από τα 990 hPa το βράδυ της Δευτέρας στα 965 hPa το βράδυ της Τρίτης, προτού υποχωρήσει περαιτέρω κάτω από τα 950 hPa μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης.

Ο κύριος πυρήνας του συστήματος θα κινηθεί προς τα βόρεια, περνώντας δυτικά των Νήσων Φερόε και φτάνοντας μέχρι την Ισλανδία. Ωστόσο, η τεράστια κυκλοφορία του θα επηρεάσει μια μεγάλη περιοχή της Ευρώπης.

Ριπές ανέμων από 100 έως 130 km/h αναμένεται να πλήξουν με ιδιαίτερη ένταση τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, τη Βόρεια Ιρλανδία, τη Σκωτία και τη δυτική Αγγλία. Κοντά στο κέντρο του συστήματος, οι ριπές θα ξεπερνούν εύκολα τα 150 km/h, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και αυξάνοντας τον κίνδυνο πτώσης δέντρων.

Ακραίες θαλασσοταραχές και «ατμοσφαιρικός ποταμός» πάνω από την Ισλανδία

Το τεράστιο ατλαντικό σύστημα δεν θα φέρει μόνο καταστροφικούς ανέμους, αλλά θα προκαλέσει και τεράστιο κυματισμό κατά το μεγαλύτερο μέρος του δεύτερου μισού της εβδομάδας.

Οι προγνώσεις επιβεβαιώνουν τον σχηματισμό κυμάτων ύψους 10 έως 12 μέτρων στα ανοιχτά των δυτικών ακτών της Σκωτίας και της Ιρλανδίας, ενώ κύματα ύψους 8 έως 10 μέτρων αναμένεται να χτυπήσουν απευθείας τις δυτικές ακτές.

Την ίδια στιγμή, ισχυρό νότιο ρεύμα θα μεταφέρει ασυνήθιστα θερμές αέριες μάζες κατά μήκος της ανατολικής πλευράς της καταιγίδας, ωθώντας μια ανώμαλα θερμή αέρια μάζα προς τα βόρεια, με κατεύθυνση τη Δανία και τη Σκανδιναβία.

Η ταχύτατη διέλευση του μετώπου πάνω από την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα περιορίσει τα συνολικά ύψη βροχής σε αυτές τις περιοχές, δημιουργώντας μια εντελώς διαφορετική κατάσταση στην Ισλανδία.

Ένας εκτεταμένος «ατμοσφαιρικός ποταμός», που θα τροφοδοτείται από το βίαιο αεροχείμαρρο από νότιες και νοτιοανατολικές διευθύνσεις, θα προκαλέσει ακραία ορογραφικά φαινόμενα και πολύ έντονες βροχοπτώσεις στα νότια και νοτιοανατολικά ορεινά της Ισλανδίας.

Τοπικά, τα ύψη βροχής εκτιμάται ότι θα φτάσουν γρήγορα τα 250 έως 300 χιλιοστά, με υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης τοπικών πλημμυρών.

*Με πληροφορίες από το meteoweb.eu

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