Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού εντοπίζονται προβλήματα

Snapshot Η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας είναι αυξημένη, με σοβαρά προβλήματα κυρίως στον Κηφισό.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Αθηνών-Λαμίας και σε δρόμους που οδηγούν προς το κέντρο της πόλης.

Η κυκλοφορία σε τμήματα του λεκανοπεδίου διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

Οι οδηγοί στον Κηφισό και στις γύρω αρτηρίες αντιμετωπίζουν σημαντικούς χρόνους μετακίνησης. Snapshot powered by AI

Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό, αλλά και γύρω από το κέντρο της πρωτεύουσας.

Καθυστερήσεις καταγράφονται σε αρκετά σημεία της Αθηνών-Λαμίας και σε δρόμους που οδηγούν προς το κέντρο, ενώ σε τμήματα του λεκανοπεδίου η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η εικόνα στον Κηφισό, όπου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν αυξημένους χρόνους μετακίνησης, καθώς και στις γύρω αρτηρίες.

Δείτε τον χάρτη: