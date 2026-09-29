Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Πού εντοπίζονται προβλήματα
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- Η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας είναι αυξημένη, με σοβαρά προβλήματα κυρίως στον Κηφισό.
- Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Αθηνών-Λαμίας και σε δρόμους που οδηγούν προς το κέντρο της πόλης.
- Η κυκλοφορία σε τμήματα του λεκανοπεδίου διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.
- Οι οδηγοί στον Κηφισό και στις γύρω αρτηρίες αντιμετωπίζουν σημαντικούς χρόνους μετακίνησης.
Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό, αλλά και γύρω από το κέντρο της πρωτεύουσας.
Καθυστερήσεις καταγράφονται σε αρκετά σημεία της Αθηνών-Λαμίας και σε δρόμους που οδηγούν προς το κέντρο, ενώ σε τμήματα του λεκανοπεδίου η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.
Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η εικόνα στον Κηφισό, όπου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν αυξημένους χρόνους μετακίνησης, καθώς και στις γύρω αρτηρίες.
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