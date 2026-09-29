Αραγτσί: Σήμερα αναμένουμε την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση για το Ορμούζ

Snapshot Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αναμένει σήμερα την επίσημη απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Οι μεσολαβητές του Κατάρ έχουν παρουσιάσει ιδέες και θα διαβιβάσουν την τελική απάντηση των ΗΠΑ στην Τεχεράνη.

Η πρόταση της Τεχεράνης περιλαμβάνει άνοιγμα των Στενών εντός επτά ημερών με διαδρομή κοντά στις ιρανικές ακτές.

Η πρόταση συνδέει το άνοιγμα με δεσμεύσεις των ΗΠΑ για «ξεπάγωμα» ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, άρση εμπάργκο και έναρξη πυρηνικών συνομιλιών. Snapshot powered by AI

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, δήλωσε ότι αναμένει πως θα λάβει σήμερα την επίσημη απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι μεσολαβητές του Κατάρ «παρουσίασαν ιδέες και τις συζητήσαμε. Πρέπει να θέσουν ξανά το ζήτημα στην αμερικανική πλευρά και στη συνέχεια θα μας διαβιβαστεί η τελική απάντηση των ΗΠΑ μέσω των μεσολαβητών του Κατάρ», επεσήμανε ο Αραγτσί.

«Οι Καταριανοί ελπίζουν ότι αυτό θα γίνει ως αύριο (σ.σ. Τρίτη)», κατέληξε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Να σημειωθεί ότι η Τεχεράνη έχει προτείνει άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ εντός επτά ημερών. Η διαδρομή που θα ακολουθούν τα πλοία θα είναι πιο κοντά στις ιρανικές ακτές. Σύμφωνα με την πρόταση της Τεχεράνης, οι ΗΠΑ θα δεσμευθούν για «ξεπάγωμα» ορισμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, άρση του εμπάρκο στα ιρανικά λιμάνια και στην πώληση ιρανικού πετρελαίου και έναρξη των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.