Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς: «Γνωρίστε τις τιμές σας» – Φροντίστε την καρδιά σας

Η φροντίδα της καρδιάς μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή αλλά ουσιαστική κίνηση

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Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς: «Γνωρίστε τις τιμές σας» – Φροντίστε την καρδιά σας
ΥΓΕΙΑ
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  • Τα καρδιαγγειακά νοσήματα παραμένουν η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως σύμφωνα με τον ΠΟΥ.
  • Η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς 2026 προωθεί την αναγνώριση των ενδείξεων καρδιαγγειακής νόσου και την έγκαιρη φροντίδα.
  • Η ευρωπαϊκή εκστρατεία EU Screening Week τονίζει τη σημασία του προληπτικού ελέγχου βασικών δεικτών όπως αρτηριακή πίεση, χοληστερόλη και σάκχαρο.
  • Ο ΣΦΕΕ υποστηρίζει τη δημιουργία εθνικού σχεδιασμού για την καρδιαγγειακή υγεία στην Ελλάδα, με έμφαση στην ενημέρωση, πρόληψη και ισότιμη πρόσβαση σε έλεγχο και φροντίδα.
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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) μέσω της Πλατφόρμας Καρδιαγγειακών Νοσημάτων των μελών του, καλεί τους πολίτες να εντάξουν την πρόληψη στην καθημερινότητά τους. Η φροντίδα της καρδιάς μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή αλλά ουσιαστική κίνηση: να γνωρίζουμε τους βασικούς δείκτες της υγείας μας και να συζητούμε με επαγγελματία υγείας τι σημαίνουν για εμάς.

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα παραμένουν η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Για την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς 2026, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Καρδιάς προβάλλει το μήνυμα «Don’t Miss a Beat» («Μη χάσεις τον παλμό»), υπενθυμίζοντας τη σημασία της αναγνώρισης των πιθανών ενδείξεων καρδιαγγειακής νόσου και της έγκαιρης φροντίδας της καρδιαγγειακής υγείας.

Στο ίδιο πνεύμα, η ευρωπαϊκή εκστρατεία EU Screening Week – Know Your Numbers αναδεικνύει τη σημασία του προληπτικού ελέγχου και της γνώσης βασικών δεικτών υγείας. Αρτηριακή πίεση, χοληστερόλη και σάκχαρο είναι ενδεικτικά ορισμένοι από τους δείκτες που, σε συνεννόηση με επαγγελματία υγείας, μπορούν να συμβάλουν στην εκτίμηση του καρδιομεταβολικού κινδύνου. Γιατί οι αριθμοί αποκτούν πραγματική αξία όταν οδηγούν, όπου χρειάζεται, σε έγκαιρη συμβουλή, διάγνωση και κατάλληλη φροντίδα..

Η ευρωπαϊκή κινητοποίηση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια για την ενίσχυση της καρδιαγγειακής υγείας στην Ευρώπη, με έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση και τον έλεγχο, καθώς και στη θεραπεία και τη συνέχεια της φροντίδας. Το πρόγραμμα της ΕΕ «Ασφαλείς Καρδιές» (Safe Hearts Plan) φιλοδοξεί να διαμορφώσει ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο, ώστε η ενημέρωση και η πρόληψη να μεταφράζονται σε πιο συστηματικές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις.

Για την Ελλάδα, η ευρωπαϊκή αυτή κατεύθυνση υπογραμμίζει την ανάγκη για έναν συνεκτικό και μακροπρόθεσμο εθνικό σχεδιασμό για την καρδιαγγειακή υγεία. Ο ΣΦΕΕ στηρίζει τη διαμόρφωσή ενός τέτοιου σχεδίου, σε συνεργασία με την Πολιτεία, την επιστημονική κοινότητα, τους επαγγελματίες υγείας και τους συλλόγους ασθενών. Βασικές προτεραιότητες αποτελούν η συστηματική ενημέρωση του πληθυσμού, η ισότιμη πρόσβαση στον κατάλληλο προληπτικό έλεγχο, η έγκαιρη διάγνωση και η συνέχεια της φροντίδας. Η πρόληψη αποκτά ουσιαστικό αντίκτυπο όταν αποτελεί σταθερό μέρος της πολιτικής υγείας και φτάνει σε κάθε πολίτη που τη χρειάζεται.

Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου, δήλωσε: «Η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς είναι μια ευκαιρία να μετατρέψουμε την ευαισθητοποίηση σε διαρκή δράση. Ως ΣΦΕΕ, θέλουμε να συμβάλουμε ενεργά στην διαμόρφωση ενός εθνικού σχεδιασμού για την καρδιαγγειακή υγεία, που θα συνδέει την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση με την κατάλληλη φροντίδα για κάθε άνθρωπο. Με συνεργασία και συνέπεια, το μήνυμα “γνώρισε τους δείκτες σου” μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινής φροντίδας της υγείας μας».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, καθηγητής Κωνσταντίνος Τούτουζας, δήλωσε: «Η υψηλή αρτηριακή πίεση, η αυξημένη χοληστερόλη και το σάκχαρο μπορεί να μην προκαλούν συμπτώματα. Ο κατάλληλος έλεγχος, με βάση την ηλικία και το ατομικό ιστορικό, και η συζήτηση με τον γιατρό μάς βοηθούν να αναγνωρίζουμε έγκαιρα τον κίνδυνο και να παίρνουμε αποφάσεις για την υγεία της καρδιάς μας».

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