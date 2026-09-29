Άνω Λιόσια: ΕΔΕ για τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου - Σε άλλο σχολείο μετακινείται η εκπαιδευτικός

Η διευθύντρια κατέθεσε μήνυση, συνελήφθη μητέρα για απειλή και εξύβριση, ενώ ο πατέρας αναζητείται για απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Άνω Λιόσια: ΕΔΕ για τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου - Σε άλλο σχολείο μετακινείται η εκπαιδευτικός
ΕΛΛΑΔΑ
4'
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  • Έρευνα σε εξέλιξη για τη συμπεριφορά της διευθύντριας του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων προς τα παιδιά και για την καταγγελλόμενη επίθεση σε βάρος της εκπαιδευτικού.
  • Η διευθύντρια κατέθεσε μήνυση, συνελήφθη μητέρα για απειλή και εξύβριση, ενώ ο πατέρας αναζητείται για απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη.
  • Η εκπαιδευτικός νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κάταγμα στη μύτη μετά την επίθεση.
  • Γονείς διαμαρτυρήθηκαν για ρατσιστική αντιμετώπιση των παιδιών, κυρίως Ρομά, στο νηπιαγωγείο, ενώ η διοίκηση διατάσσει Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τη διευθύντρια και μετακινεί την εκπαιδευτικό σε άλλο σχολείο.
  • Το υπουργείο Παιδείας και η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης καταδίκασαν τη βία και τονίζουν μηδενική ανοχή σε τέτοια περιστατικά, με την υπόθεση να παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων, με την υπόθεση πλέον να έχει δύο διαφορετικές διαστάσεις: Από τη μία, τη συμπεριφορά της διευθύντριας απέναντι στα παιδιά, όπως αυτή καταγράφηκε σε βίντεο, και από την άλλη, την καταγγελλόμενη επίθεση σε βάρος της εκπαιδευτικού.

Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν από μια τραμπάλα στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Τα παιδιά έπαιζαν στον χώρο, όταν η διευθύντρια φέρεται να τους έκανε παρατήρηση για ζημιές που, σύμφωνα με την ίδια, είχαν προκληθεί στο σχολείο.

Στο βίντεο που έχει δημοσιοποιηθεί, η εκπαιδευτικός ακούγεται να απευθύνεται στα παιδιά σε ιδιαίτερα έντονο ύφος.

«Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια», ακούγεται να λέει, ενώ σε άλλο σημείο αναφέρει «τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή». Σε διαφορετικό σημείο ακούγεται να λέει σε παιδί «μην τολμήσεις να χαλάσεις την τραμπάλα».

Η ένταση, ωστόσο, δεν περιορίζεται μεταξύ της εκπαιδευτικού και των παιδιών. Περαστικοί και γονείς παρεμβαίνουν, ζητώντας από τη διευθύντρια να σταματήσει να φωνάζει. Εκείνη απαντά σε έντονο ύφος, με τη φράση «θα φωνάζω όσο θέλω» να ακούγεται στο βίντεο.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε

Μετά το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία της εκπαιδευτικού, υπήρξε επίθεση σε βάρος της.

Η διευθύντρια μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Άνω Λιοσίων, όπου υπέβαλε μήνυση σε βάρος των γονέων που, σύμφωνα με την καταγγελία, εμπλέκονται στο περιστατικό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η μητέρα ενός ανήλικου παιδιού συνελήφθη για απειλή και εξύβριση. Ο πατέρας αναζητείται από τις Αρχές στα όρια του αυτοφώρου για απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη, καθώς φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού.

Η ακριβής συμμετοχή κάθε εμπλεκόμενου προσώπου στην επίθεση αποτελεί αντικείμενο της αστυνομικής και δικαστικής έρευνας.

Η εκπαιδευτικός νοσηλεύεται μετά τον τραυματισμό της, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κάταγμα στη μύτη.

Οι γονείς στο σχολείο

Σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, το σχολείο βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, καθώς γονείς συγκεντρώθηκαν και διαμαρτυρήθηκαν για τη συμπεριφορά της διευθύντριας.

Σύμφωνα με καταγγελίες γονέων, η πλειοψηφία των παιδιών που φοιτούν στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο είναι Ρομά. Όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, τα παιδιά τους έχουν δεχθεί ρατσιστική αντιμετώπιση.

Οι γονείς κάνουν λόγο για ένα περιστατικό που, όπως υποστηρίζουν, δεν αποτελεί μεμονωμένη παρεξήγηση, ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχουν πληροφορίες ότι το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν μεμονωμένο και ότι δεν είχε προηγηθεί αντίστοιχη συμπεριφορά.

Οι καταγγελίες αυτές θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές και δεν αποτελούν, μέχρι στιγμής, διαπιστωμένα γεγονότα.

ΕΔΕ για τη διευθύντρια - Μετακινείται σε άλλο νηπιαγωγείο

Παράλληλα με την αστυνομική έρευνα για την επίθεση, έχει κινηθεί και η διοικητική διαδικασία για όσα καταγράφονται στο βίντεο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση σε βάρος της διευθύντριας, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού και η συμπεριφορά της απέναντι στα παιδιά.

Παράλληλα, η εκπαιδευτικός μετακινείται σε άλλο νηπιαγωγείο, μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο και την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Την ίδια ώρα, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το υπουργείο Παιδείας έχουν καταδικάσει τη βίαιη είσοδο γονέων στον σχολικό χώρο και την επίθεση σε βάρος της εκπαιδευτικού.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης έχει διαμηνύσει ότι δεν υπάρχει ανοχή σε περιστατικά βίας μέσα σε σχολικές μονάδες, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων Αρχών.

Δύο διαφορετικές έρευνες για το ίδιο περιστατικό

Έτσι, η υπόθεση έχει πλέον δύο παράλληλες διαστάσεις.

Η πρώτη αφορά τη συμπεριφορά της διευθύντριας απέναντι στα παιδιά, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο και αποτελεί αντικείμενο ΕΔΕ.

Η δεύτερη αφορά την καταγγελλόμενη επίθεση σε βάρος της εκπαιδευτικού, για την οποία η ίδια προσέφυγε στην Αστυνομία, υπέβαλε μήνυση, ενώ μία μητέρα συνελήφθη και ο πατέρας αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Το ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι Αρχές είναι τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή της παρατήρησης προς τα παιδιά μέχρι την επίθεση στην εκπαιδευτικό και ποια ήταν η συμμετοχή κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι τελικές απαντήσεις θα δοθούν από τις αρμόδιες Αρχές.

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