GNTM: Η τηλεθέαση, ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη και το μεγάλο φαβορί

Snapshot Το επεισόδιο της Δευτέρας του GNTM σημείωσε τηλεθέαση 9% στο σύνολο και 12% στο κοινό 18-54 ετών.

Ο Μπάμπης Λαζαρίδης, γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, συμμετείχε στις οντισιόν αλλά απορρίφθηκε από τους περισσότερους κριτές, εκτός από τον Λάκη Γαβαλά.

Ο Μπάμπης δήλωσε απογοήτευση για την απόρριψη, ενώ τόνισε ότι ήθελε να διαγωνιστεί ανεξάρτητα από τη μητέρα του.

Η Σταυρούλα ξεχώρισε ως ένα από τα φαβορί για τον τίτλο του φετινού GNTM, με θετικά σχόλια από την Μπέττυ Μαγγίρα και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Snapshot powered by AI

Το «GNTM» είναι το ριάλιτι σόου που πρωταγωνιστεί στη συχνότητα του STAR, το πρώτο μισό της σεζόν. Το βράδυ της Δευτέρας, το κοινό παρακολούθησε τη συνέχεια των οντισιόν με τα μηχανάκια της Nielsen να δείχνουν 9% στο σύνολο και 12% στους τηλεθεατές 18-54.

Από το επεισόδιο ξεχώρισε ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, Μπάμπης Λαζαρίδης. Η Μπέττυ Μαγγίρα τον αναγνώρισε κατά την είσοδό του, λέγοντας: «Η μαμά σου σε υποστηρίζει; Σου δίνει ώθηση να συνεχίσεις;». «Πάντα. Μια μητέρα πρέπει να δίνει ώθηση στο παιδί της και μου δίνει πάρα πολύ. Η μητέρα μου τραγουδάει σήμερα στην Κοζάνη, γι’ αυτό και δεν μπορούσε να έρθει. Αλλά κι εγώ δεν ήθελα να έρθει. Ήθελα να είμαι μόνος μου.

Είναι μια δουλειά που κάνω και θέλω να είμαι μόνος μου», απάντησε ο Μπάμπης Λαζαρίδης. Ο Λάκης Γαβαλάς ήταν εκείνος που του έδωσε θετική ψήφο, όμως τα υπόλοιπα «όχι» έβαλαν τέλος στην πορεία του στο «GNTM».

Μετά την απόφαση των κριτών, ο Μπάμπης Λαζαρίδης δεν έκρυψε την απογοήτευσή του. «Δεν νιώθω σίγουρα καλά που δεν πέρασα. Κυρίως γιατί πίστευα ότι το άξιζα. Τα “όχι” δεν τα περίμενα καθόλου, είναι η αλήθεια», δήλωσε.

Την ίδια ώρα, η Σταυρούλα εντυπωσίασε και θεωρήθηκε ως ένα από τα φαβορί για τον φετινό τίτλο. «Παιδιά, να σας πω κάτι; Εγώ πιστεύω ότι η Σταυρούλα μπορεί να είναι και το The Next Top Model», είπε χαρακτηριστικά η Μπέττυ Μαγγίρα. «Είσαι από τις περιπτώσεις τις πολύ σπάνιες, αυτές που θέλουμε πολύ και αγαπάμε και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το κουβεντιάσουμε πολύ», είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

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