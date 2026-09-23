GNTM: Ξέσπασε σε κλάματα διαγωνιζόμενη μετά τα σχόλια της επιτροπής για τη σιλουέτα της - Βίντεο

Snapshot Η 20χρονη Σταυρούλα συγκινήθηκε και ξέσπασε σε κλάματα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στο GNTM λόγω των σχολίων για τη σιλουέτα της.

Ο Λάκης Γαβαλάς τη ρώτησε σε ποια κατηγορία μοντέλων θεωρεί ότι ανήκει, ενώ η Μπέττυ Μαγγίρα την χαρακτήρισε «light plus size model».

Η συναισθηματική πίεση από τα σχόλια των κριτών επηρέασε έντονα τη Σταυρούλα.

Παρόλα τα συναισθήματα, η Σταυρούλα πήρε πέντε θετικές ψήφους και πέρασε στην επόμενη φάση του διαγωνισμού. Snapshot powered by AI

Μια audition γεμάτη αγωνία, έντονα συναισθήματα και δάκρυα εκτυλίχθηκε στο πλατό του GNTM, με πρωταγωνίστρια την 20χρονη Σταυρούλα, η οποία κατάφερε να κερδίσει την έγκριση των κριτών και να εξασφαλίσει μια θέση στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Η νεαρή κοπέλα βρέθηκε μπροστά στην κριτική επιτροπή, αποφασισμένη να διεκδικήσει το όνειρό της στον χώρο του modeling. Η συζήτηση, ωστόσο, επικεντρώθηκε στη σιλουέτα της και στις προοπτικές της στον χώρο του modeling, με τα σχόλια των κριτών να προκαλούν έντονη συναισθηματική φόρτιση στη νεαρή διαγωνιζόμενη.

Η ερώτηση του Λάκη Γαβαλά και το σχόλιο της Μπέττυς Μαγγίρα

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο Λάκης Γαβαλάς ρώτησε τη Σταυρούλα σε ποια κατηγορία μοντέλων θεωρεί ότι ανήκει.

Η ερώτησή του άνοιξε μια συζήτηση γύρω από τις διαφορετικές κατηγορίες στον χώρο της μόδας, με την Μπέττυ Μαγγίρα να επισημαίνει ότι η διαγωνιζόμενη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «light plus size model».

Τα σχόλια των κριτών και η συναισθηματική φόρτιση της διαδικασίας φαίνεται πως επηρέασαν τη Σταυρούλα, η οποία έφτασε στη στιγμή της ψηφοφορίας μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της

Η στιγμή που οι κριτές κλήθηκαν να αποφασίσουν για την πορεία της στον διαγωνισμό ήταν εκείνη που λύγισε τη νεαρή κοπέλα.

Ωστόσο, η audition της είχε ευτυχή κατάληξη. Η διαγωνιζόμενη απέσπασε πέντε «ναι» από την κριτική επιτροπή, εξασφαλίζοντας το πολυπόθητο εισιτήριο για την επόμενη φάση του GNTM.

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