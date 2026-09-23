GNTM: Ξέσπασε σε κλάματα διαγωνιζόμενη μετά τα σχόλια της επιτροπής για τη σιλουέτα της - Βίντεο
Η 20χρονη Σταυρούλα ξέσπασε σε κλάματα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, μετά τη συζήτηση για τη σιλουέτα της και τον χαρακτηρισμό «light plus size model»
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- Η 20χρονη Σταυρούλα συγκινήθηκε και ξέσπασε σε κλάματα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στο GNTM λόγω των σχολίων για τη σιλουέτα της.
- Ο Λάκης Γαβαλάς τη ρώτησε σε ποια κατηγορία μοντέλων θεωρεί ότι ανήκει, ενώ η Μπέττυ Μαγγίρα την χαρακτήρισε «light plus size model».
- Η συναισθηματική πίεση από τα σχόλια των κριτών επηρέασε έντονα τη Σταυρούλα.
- Παρόλα τα συναισθήματα, η Σταυρούλα πήρε πέντε θετικές ψήφους και πέρασε στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.
Μια audition γεμάτη αγωνία, έντονα συναισθήματα και δάκρυα εκτυλίχθηκε στο πλατό του GNTM, με πρωταγωνίστρια την 20χρονη Σταυρούλα, η οποία κατάφερε να κερδίσει την έγκριση των κριτών και να εξασφαλίσει μια θέση στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.
Η νεαρή κοπέλα βρέθηκε μπροστά στην κριτική επιτροπή, αποφασισμένη να διεκδικήσει το όνειρό της στον χώρο του modeling. Η συζήτηση, ωστόσο, επικεντρώθηκε στη σιλουέτα της και στις προοπτικές της στον χώρο του modeling, με τα σχόλια των κριτών να προκαλούν έντονη συναισθηματική φόρτιση στη νεαρή διαγωνιζόμενη.
Η ερώτηση του Λάκη Γαβαλά και το σχόλιο της Μπέττυς Μαγγίρα
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο Λάκης Γαβαλάς ρώτησε τη Σταυρούλα σε ποια κατηγορία μοντέλων θεωρεί ότι ανήκει.
Η ερώτησή του άνοιξε μια συζήτηση γύρω από τις διαφορετικές κατηγορίες στον χώρο της μόδας, με την Μπέττυ Μαγγίρα να επισημαίνει ότι η διαγωνιζόμενη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «light plus size model».
Τα σχόλια των κριτών και η συναισθηματική φόρτιση της διαδικασίας φαίνεται πως επηρέασαν τη Σταυρούλα, η οποία έφτασε στη στιγμή της ψηφοφορίας μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της
Η στιγμή που οι κριτές κλήθηκαν να αποφασίσουν για την πορεία της στον διαγωνισμό ήταν εκείνη που λύγισε τη νεαρή κοπέλα.
Ωστόσο, η audition της είχε ευτυχή κατάληξη. Η διαγωνιζόμενη απέσπασε πέντε «ναι» από την κριτική επιτροπή, εξασφαλίζοντας το πολυπόθητο εισιτήριο για την επόμενη φάση του GNTM.