Κίνηση τώρα: Καραμπόλα τεσσάρων ΙΧ στον Καρέα – Στο «κόκκινο» οι δρόμοι της Αττικής

Καραμπόλα τεσσάρων ΙΧ στην Αλίμου – Κατεχάκη, στο ύψος του Καρέα, προκαλεί κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς το κέντρο – Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό

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Κίνηση τώρα: Καραμπόλα τεσσάρων ΙΧ στον Καρέα – Στο «κόκκινο» οι δρόμοι της Αττικής
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τροχαίο ατύχημα με τέσσερα ΙΧ οχήματα στην Αλίμου – Κατεχάκη, στο ύψος του Καρέα, προκαλεί σημαντική κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας.
  • Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, όπως στον Κηφισό, την Κηφισίας, τη Μεσογείων και την Αττική Οδό.
  • Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις φτάνουν έως και 30 λεπτά στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο και έως 10-15 λεπτά στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
  • Επιπλέον κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφηκαν στην Ιερά Οδό λόγω φορτηγού που προκάλεσε ζημιά στο οδόστρωμα, με προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και μία λωρίδα κλειστή.
  • Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν προσοχή και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο στις μετακινήσεις τους λόγω της επιβαρυμένης κυκλοφορίας.
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Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται το πρωί της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου στους δρόμους της Αττικής, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες σε αρκετούς κεντρικούς οδικούς άξονες, ενώ τροχαίο με τέσσερα οχήματα επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση στην περιοχή του Καρέα.

Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται από νωρίς στον Κηφισό, όπου η αυξημένη κυκλοφορία δημιουργεί καθυστερήσεις στις μετακινήσεις των οδηγών. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζουν η Λεωφόρος Κηφισίας, η Μεσογείων και η Λεωφόρος Αλεξάνδρας.

Σύμφωνα με την εικόνα που αποτυπώνεται στο Google Maps, μεγάλα τμήματα των βασικών οδικών αρτηριών του λεκανοπεδίου εμφανίζονται στο «κόκκινο», με τους οδηγούς να χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να φτάσουν στον προορισμό τους.

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Καθυστερήσεις έως 15 λεπτά στην Αττική Οδό

Προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο.

Ειδικότερα, οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 10 έως 15 λεπτά στο τμήμα από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, ο χρόνος αναμονής στην έξοδο προς Λαμία κυμαίνεται από 5 έως 10 λεπτά.

Τροχαίο με τέσσερα ΙΧ στην Αλίμου – Κατεχάκη

Την ήδη επιβαρυμένη κυκλοφοριακή εικόνα έρχεται να δυσχεράνει τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη, στο ύψος της Λεωφόρου Καρέα, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν τέσσερα ΙΧ οχήματα, με αποτέλεσμα να καταγράφεται δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή του Βύρωνα.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στη Λεωφόρο Συγγρού, ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε αρκετούς δρόμους του κέντρου της Αθήνας.

Προβλήματα εντοπίζονται επίσης στο Παγκράτι, στον Βύρωνα και στους δρόμους γύρω από την Κατεχάκη, με την πρωινή μετακίνηση να εξελίσσεται σε δοκιμασία για τους οδηγούς.

Προβλήματα και στην Ιερά Οδό

Επιπλέον κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφηκαν νωρίς το πρωί στην Ιερά Οδό, στο Αιγάλεω, όταν φορτηγό έπεσε σε φρεάτιο, προκαλώντας ζημιά στο οδόστρωμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Κηφισού, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας.

Το φορτηγό απομακρύνθηκε λίγο μετά τις 06:00, ωστόσο, σύμφωνα με την πρωινή ενημέρωση, μία λωρίδα παρέμενε κλειστή λόγω της ζημιάς στο οδόστρωμα

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να υπολογίζουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους, καθώς η κυκλοφοριακή κατάσταση παραμένει επιβαρυμένη σε μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου.

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