Ηράκλειο: Τροχαίο με ανατροπή οχήματος - Στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού

Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Ηράκλειο: Τροχαίο με ανατροπή οχήματος - Στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στο Ηράκλειο σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με ανατροπή οχήματος στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου.
  • Η οδηγός εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα μετά την ανατροπή.
  • Στο σημείο έσπευσαν Αστυνομία, ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική για την αντιμετώπιση του περιστατικού.
  • Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις της.
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Ηράκλειο, όταν ένα όχημα ανετράπη στη λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του αναποδογύρισε με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό της οδηγού.

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Στο σημείο έσπευσαν η Αστυνομία, το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική. Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο και διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις της.

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