Χέιντεν Πανετιέρ: Από υπερβολική δόση ναρκωτικών ο θάνατός της - Κοκτέιλ ουσιών έδειξε η νεκροψία

Snapshot Η Χέιντεν Πανετιέρ πέθανε από τοξικές επιδράσεις φαιντανύλης, Xanax και άλλων φαρμάκων σύμφωνα με τη νεκροψία.

Ο θάνατος της ηθοποιού χαρακτηρίστηκε ατύχημα.

Στη σορό της βρέθηκαν επίσης μεθοκαρβαμόλη και κουετιαπίνη, φάρμακα για μυοχαλάρωση και ψυχικές παθήσεις.

Η φαιντανύλη είναι ένα συνθετικό οπιοειδές που έχει προκαλέσει εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους στις ΗΠΑ τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η έρευνα για τον θάνατο της ηθοποιού περιλαμβάνει τοπικές αρχές και την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ. Snapshot powered by AI

Από τις τοξικές επιδράσεις της φαιντανύλης, του Xanax και αρκετών άλλων φαρμάκων στον οργανισμό της, πέθανε η Χέιντεν Πανετιέρ, σύμφωνα με τη νεκροψία της σορού της που ολοκληρώθηκε από το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Γκρίνβιλ στη Νότια Καρολίνα.

Οι ιατροδικαστικές αρχές δήλωσαν ότι ο θάνατος της ηθοποιού ήταν ατύχημα και ότι δεν εντοπίστηκαν σημάδια τραύματος που θα μπορούσαν να συνέβαλαν.

Υπενθυμίζεται ότι, η Πανετιέρ πέθανε τον περασμένο μήνα σε ηλικία 36 ετών, αφού βρέθηκε αναίσθητη σε κατοικία στη Νότια Καρολίνα.

Η πρωταγωνίστρια των αμερικανικών τηλεοπτικών σειρών Heroes και Nashville είχε μιλήσει ανοιχτά για τους αγώνες της με την κατάχρηση ουσιών.

Το γραφείο του ιατροδικαστή βρήκε επίσης μεθοκαρβαμόλη, ένα συνταγογραφούμενο μυοχαλαρωτικό, και κουετιαπίνη, ένα αντιψυχωσικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ορισμένων ψυχικών παθήσεων.

Εκατοντάδες χιλιάδες θάνατοι από φαιντανύλη στις ΗΠΑ

Η φαιντανύλη είναι ένα συνθετικό οπιοειδές που έχει σκοτώσει εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανούς μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια.

Το γραφείο του ιατροδικαστή ανέφερε ότι οι ομάδες έκτακτης ανάγκης είχαν «ξεκινήσει μέτρα προηγμένης καρδιακής υποστήριξης της ζωής, ωστόσο, οι προσπάθειες ανάνηψης ήταν ανεπιτυχείς».

Η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA) φέρεται να συμμετείχε στην έρευνα του τοπικού αστυνομικού τμήματος για τον θάνατο της ηθοποιού.

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