Χέιντεν Πανετιέρ:«Ήμουν μουδιασμένη»–Η μητέρα της αποκαλύπτει τη στιγμή που έμαθε για τον θάνατό της

Snapshot Η μητέρα της Χέιντεν Πανετιέρ, Λέσλι Βόγκελ, περιέγραψε τη στιγμή που έμαθε για τον θάνατο της κόρης της ως «μουδιασμένη» και δυσκολεύεται να το πιστέψει.

Η σχέση μητέρας και κόρης ήταν δύσκολη, με απομάκρυνση και διαφωνίες που ξεκίνησαν όταν η Χέιντεν ήταν έφηβη και μεγάλωνε.

Η Χέιντεν είχε μιλήσει ανοιχτά για τις προσωπικές της δυσκολίες, όπως η επιλόχεια κατάθλιψη, ο εθισμός και η ενδοοικογενειακή βία, μέσα στην αυτοβιογραφία της.

Η μητέρα της απέφυγε την επαφή με την κόρη της τους τελευταίους μήνες, κυρίως λόγω του τοξικού συντρόφου της Χέιντεν, Μπράιαν Χίκερσον, με τον οποίο η ηθοποιός επανενώθηκε παρά τις αντιρρήσεις.

Η αρχική νεκροψία δεν έδειξε εγκληματική ενέργεια, αλλά η DEA ερευνά πιθανή υπερβολική δόση ως αιτία της καρδιακής ανακοπής που προκάλεσε τον θάνατο της Χέιντεν. Snapshot powered by AI

Η μητέρα της Χέιντεν Πανετιέρ, Λέσλι Βόγκελ, μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για τον θάνατο της κόρης της, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο θέλει να τη θυμούνται, αλλά και τις δύσκολες στιγμές που σημάδεψαν τη σχέση τους τα τελευταία χρόνια.

Η 36χρονη ηθοποιός, γνωστή από τις σειρές «Heroes» και «Nashville», καθώς και από την ταινία «Ice Princess», πέθανε στις 16 Αυγούστου, αφού εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της και σε καρδιακή ανακοπή σε κατοικία στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας. Οι διασώστες προσπάθησαν να την επαναφέρουν, όμως η Χέιντεν Πανετιέρε ανακηρύχθηκε νεκρή στο σημείο.

«Θέλω η Χέιντεν να μείνει στη μνήμη όλων ως η ταλαντούχα, όμορφη, εξωστρεφή, έξυπνη γυναίκα που πραγματικά ήταν», δήλωσε η μητέρα της στο ABC News.

«Ήμουν μουδιασμένη»

Η Λέσλι Βόγκελ περιέγραψε τη στιγμή που πληροφορήθηκε τον θάνατο της κόρης της, λέγοντας πως αρχικά δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί. «Ήμουν μουδιασμένη. Ήμουν απλώς μουδιασμένη», ανέφερε.

«Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω ότι αυτό είναι πραγματικό. Απλώς δεν μοιάζει πραγματικό. Κάποιες φορές το μυαλό μου μου λέει ότι δεν είναι αλήθεια. Ξέρω ότι θα είναι μια διαδικασία που παίρνει χρόνο», πρόσθεσε.

Η ίδια αναφέρθηκε και στη δυσκολία του να πενθεί ένα αγαπημένο πρόσωπο όταν αυτό βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Μάλιστα, απευθυνόμενη σε όσους ενδέχεται να την κρίνουν για τον τρόπο με τον οποίο βιώνει την απώλεια, ήταν ξεκάθαρη: «Δεν έχουν το δικαίωμα να μου πουν πώς να θρηνήσω για την απώλεια του δεύτερου παιδιού μου. Αυτό είναι δικός μου χώρος».

Η απώλεια της Χέιντεν έρχεται μετά από μία ακόμη μεγάλη τραγωδία για την οικογένεια. Η Λέσλι Βόγκελ και ο Σκιπ Πανετιέρε, οι οποίοι είχαν χωρίσει όταν η Χέιντεν ήταν μικρή, έχασαν τον γιο τους και αδελφό της ηθοποιού, Τζάνσεν, το 2023.

Η δύσκολη σχέση με τη μητέρα της

Ο θάνατος της Χέιντεν Πανετιέρ ήρθε λίγους μήνες μετά τις δημόσιες δηλώσεις της ίδιας για τη σχέση με τη μητέρα της, η οποία υπήρξε ηθοποιός-μέντορας και μάνατζέρ της όταν εκείνη ήταν παιδί.

Σε συνέντευξή της τον Μάιο στο ABC News, η Χέιντεν είχε μιλήσει ανοιχτά για την προσπάθειά της να διατηρήσει τη σχέση τους. «Με τα χρόνια, προσπάθησα να αφήνω αυτή την πόρτα ανοιχτή, ελπίζοντας ότι η σχέση θα εξελισσόταν σε μια υγιή σχέση μητέρας και κόρης. Και είναι προφανές ότι αυτό απλώς δεν πρόκειται να συμβεί», είχε πει.

Τότε η Βόγκελ είχε απαντήσει μέσω του Page Six, εξηγώντας ότι είχε επιλέξει να διακόψει την επαφή με την κόρη της, ακολουθώντας «τη συμβουλή ειδικών». Μιλώντας ξανά στο ABC News, η μητέρα της εξήγησε ότι η σχέση τους άλλαξε όσο η Χέιντεν μεγάλωνε.

«Στα 17 άρχισα να τη βλέπω να χειροτερεύει»

Η Βόγκελ θυμήθηκε την περίοδο κατά την οποία η κόρη της πήρε τον ρόλο της Κλερ Μπένετ στη σειρά «Heroes», όταν ήταν μόλις 16 ετών. Μέχρι τότε, όπως είπε, η Χέιντεν «είχε μια πολύ ευτυχισμένη ζωή».

«Αλλά θα έλεγα ότι περίπου στα 17 άρχισα να τη βλέπω να χειροτερεύει», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όσο η Χέιντεν μεγάλωνε, η μητέρα της καταλάβαινε ότι δεν μπορούσε πλέον να έχει τον ίδιο έλεγχο στις αποφάσεις της. «Όσο μεγάλωνε, δεν ήταν πια η δική μου φωνή. Δεν ήμουν εγώ υπεύθυνη για τις επιλογές της», είπε.

«Προσπάθησα να της δώσω τις καλύτερες συμβουλές που μπορούσα. Αλλά, ξέρετε, κάθε νέος άνθρωπος, κάθε έφηβος, θέλει να απελευθερωθεί. Και το καταλαβαίνω. Πραγματικά το καταλαβαίνω».

Η Χέιντεν Πανετιέρε είχε μιλήσει ανοιχτά τα τελευταία χρόνια για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε από την παιδική της ηλικία μέχρι την ενηλικίωσή της.

Τον Μάιο κυκλοφόρησε η αυτοβιογραφία της «This Is Me: A Reckoning», στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων στην επιλόχεια κατάθλιψη, τον εθισμό και την ανάρρωση, την ενδοοικογενειακή βία και άλλες δύσκολες εμπειρίες της ζωής της.

Σε ένα από τα αποσπάσματα του βιβλίου, η Χέιντεν περιγράφει τη στιγμή που, σε ηλικία 19 ετών, είπε στη μητέρα της ότι δεν ήθελε πλέον να είναι εκείνη που διαχειρίζεται την καριέρα της.

Σύμφωνα με το βιβλίο, η απάντηση της Βόγκελ ήταν: «Μου χρωστάς». Η μητέρα της, ωστόσο, υποστηρίζει ότι δεν θυμάται να είπε αυτή τη φράση.

«Θυμάμαι ότι ήμουν στο τροχόσπιτό της και κυριολεκτικά δεν έλεγα τίποτα», είπε στο ABC News.

«Ήξερα ότι αυτή η μέρα θα ερχόταν. Δεν είναι ότι δεν το περίμενα. Αλλά ήταν μια πολύ σύντομη, πολύ μικρή συζήτηση και μετά γύρισε και πήγε στο πλατό».

«Με πόνεσε να το διαβάσω στο βιβλίο; Ξέρετε... απλώς ξέρω ότι δεν είπα αυτό που είπε ότι είπα», πρόσθεσε.

Η απόσταση από την κόρη της και ο Μπράιαν Χίκερσον

Η Βόγκελ και η Χέιντεν είχαν απομακρυνθεί τους τελευταίους μήνες της ζωής της ηθοποιού. Η μητέρα της αποκάλυψε ότι περίπου έναν χρόνο πριν από τον θάνατό της είχε πάει να μείνει μαζί της, καθώς η Χέιντεν προσπαθούσε να απομακρυνθεί από τον τότε σύντροφό της, Μπράιαν Χίκερσον.

«Ήξερε ότι ο Μπράιαν ήταν τοξικός. Ήξερε ότι έπρεπε να τον βγάλει από τη ζωή της», είπε.

Η Βόγκελ έμεινε μαζί της περίπου έξι εβδομάδες, όμως στη συνέχεια άρχισε να παρατηρεί ότι η κόρη της απομακρυνόταν. Έτσι επέστρεψε στο σπίτι της στη Φλόριντα.

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με την ίδια, η Χέιντεν την τηλεφώνησε και της ανακοίνωσε ότι επέστρεφε στη σχέση της με τον Χίκερσον.

«Θα είμαι με τον άνθρωπο που αγαπώ», της είπε. Η μητέρα της, όπως αποκάλυψε, της έθεσε τότε ένα τελεσίγραφο: δεν μπορούσε να βρίσκεται στη ζωή της εφόσον ο Χίκερσον αποτελούσε επίσης μέρος αυτής.

Η Βόγκελ πίστευε ότι η απομάκρυνσή τους θα ήταν προσωρινή. «Δεν πίστευα σε καμία περίπτωση ότι αυτό θα συνέβαινε στη Χέιντεν», είπε. «Θα είμαι ειλικρινής. Απλώς... δεν ξέρω γιατί. Ίσως δεν ήθελα να το πιστέψω».

Η απώλεια της επιμέλειας της κόρης της

Η Βόγκελ μίλησε επίσης για την απόφαση της Χέιντεν να παραχωρήσει την επιμέλεια της τότε τετράχρονης κόρης της, Κάγια, στον πρώην σύντροφό της, Βλαντίμιρ Κλίτσκο. Όπως είπε, η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε έναν «καταλύτη» για όσα ακολούθησαν.

«Αυτό ήταν πιθανότατα ο καταλύτης... Κατά τη γνώμη μου, αυτό ήταν ο καταλύτης που την έκανε να μην μπορεί πλέον να κρατήσει μακριά τους δαίμονές της», ανέφερε.

Η ίδια θεωρεί ότι η κόρη της βρισκόταν σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση όταν ο Χίκερσον μπήκε στη ζωή της. «Νομίζω ότι πάλευε και ο Μπράιαν μπήκε στη ζωή της όταν ήταν ευάλωτη», είπε.

Ο θάνατος της Χέιντεν Πανετιέρ

Η Χέιντεν Πανετιέρ πέθανε στις 16 Αυγούστου, σε ηλικία 36 ετών. Η αρχική νεκροψία δεν έδειξε σημάδια τραυματισμού ή εγκληματικής ενέργειας. Σύμφωνα με το TMZ, η ηθοποιός φέρεται να υπέστη καρδιακή ανακοπή έπειτα από πιθανή υπερβολική δόση.

Παράλληλα, η DEA έχει πλέον ενταχθεί στην έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου της. Την ώρα του θανάτου της, ο Μπράιαν Χίκερσον και ο αδελφός του, Ζακ, βρίσκονταν μαζί με την Πανετιέρ σε Airbnb στο Γκρίνβιλ της Νότιας Καρολίνας.

Κανένας από τους δύο δεν έχει κατηγορηθεί για κάποιο αδίκημα σε σχέση με τον θάνατο της ηθοποιού.

Αργότερα έγινε γνωστό ότι ο Χίκερσον είχε πολλαπλές συλλήψεις και ποινικές κατηγορίες, σύμφωνα με το USA Today.

Το TMZ ανέφερε επίσης ότι ο Χίκερσον φέρεται να είχε παρακολουθήσει μαθήματα για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, μετά την καταγγελία ότι είχε γρονθοκοπήσει την Πανετιέρ στο πρόσωπο το 2020.

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