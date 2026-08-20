Χέιντεν Πανετιέρ: Στο μικροσκόπιο της DEA ο θάνατός της - Τι ερευνά η αμερικανική υπηρεσία

Snapshot Η DEA συμμετέχει στην έρευνα για τον θάνατο της ηθοποιού Χέιντεν Πανετιέρ, ενισχύοντας τη διερεύνηση πιθανής εμπλοκής ελεγχόμενων ουσιών.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν η Πανετιέρ κατανάλωσε ναρκωτικά ή αλκοόλ πριν τον θάνατό της, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένονται.

Στο διαμέρισμα όπου βρέθηκε η ηθοποιός ήταν ο πρώην σύντροφός της, που παρέδωσε μια σακούλα με φάρμακα στην αστυνομία.

Η DEA εξετάζει αν υπήρξε παράνομη απόκτηση ή διακίνηση ελεγχόμενων ουσιών στην υπόθεση.

Η αρχική ιατροδικαστική έκθεση δεν έδειξε τραυματισμούς, αλλά τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων μπορεί να χρειαστούν έως και τρεις μήνες. Snapshot powered by AI

Η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA) φέρεται να συμμετέχει πλέον στην έρευνα για τον θάνατο της ηθοποιού Χέιντεν Πανετιέρ, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η New York Times. Η ηθοποιός, γνωστή από τη σειρά «Nashville», πέθανε σε ηλικία 36 ετών στις 16 Αυγούστου, αφού εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε διαμέρισμα στη Νότια Καρολίνα.

Η συμμετοχή της DEA προσθέτει ένα νέο επίπεδο στην έρευνα, καθώς η αμερικανική υπηρεσία είναι αρμόδια για την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τις ελεγχόμενες ουσίες. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει γίνει γνωστό εάν η Πανετιέρ είχε καταναλώσει ναρκωτικές ουσίες ή αλκοόλ πριν από τον θάνατό της.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο σημείο όπου βρέθηκε η ηθοποιός βρισκόταν ο πρώην σύντροφός της, Μπράιαν Χίκερσον, 37 ετών, μαζί με τον αδελφό του.

Αστυνομική έκθεση, μεγάλο μέρος της οποίας έχει διαγραφεί ή παραμένει απόρρητο, αναφέρει ότι ο Χίκερσον παρέδωσε στους αστυνομικούς μια «σακούλα με φάρμακα» που βρισκόταν στο σημείο.Δεν έχει διευκρινιστεί εάν η Πανετιέρ είχε λάβει κάποια ουσία ή αν είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν από τον θάνατό της, ενώ η ηθοποιός είχε μιλήσει στο παρελθόν ανοιχτά για τη μάχη της με τον εθισμό.

Η DEA, σύμφωνα με την ίδια πηγή, θα μπορεί να εξετάσει εάν ελεγχόμενες ουσίες αποκτήθηκαν ή διακινήθηκαν παράνομα στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Τι είναι η DEA και τι ερευνά

Η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ (DEA) είναι η ομοσπονδιακή υπηρεσία που είναι αρμόδια για την εφαρμογή της αμερικανικής νομοθεσίας σχετικά με τις ελεγχόμενες ουσίες. Οι αρμοδιότητές της περιλαμβάνουν την έρευνα υποθέσεων που αφορούν την παράνομη παραγωγή, διακίνηση και διανομή ναρκωτικών, αλλά και την παράνομη διοχέτευση ελεγχόμενων φαρμακευτικών ουσιών από νόμιμες πηγές στην παράνομη αγορά.

Παράλληλα, η DEA διαθέτει ειδικές υπηρεσίες που εξετάζουν στοιχεία και ευρήματα στο πλαίσιο ερευνών για ελεγχόμενες ουσίες, ενώ τα εργαστήριά της μπορούν να πραγματοποιούν χημικές και άλλες εγκληματολογικές αναλύσεις.

Η συμμετοχή της DEA σε μια έρευνα δεν σημαίνει από μόνη της ότι έχει διαπιστωθεί χρήση ή παράνομη διακίνηση ναρκωτικών. Η υπηρεσία μπορεί να εξετάζει εάν υπήρξε παράνομη απόκτηση, διανομή ή διοχέτευση ελεγχόμενων ουσιών, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης έρευνας.

Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων

Η αρχική έκθεση του ιατροδικαστή δεν έδειξε σημάδια τραυματισμού. Ωστόσο, το Γραφείο Ιατροδικαστή της κομητείας Greenville έχει προειδοποιήσει ότι θα μπορούσαν να χρειαστούν έως και τρεις μήνες μέχρι να ολοκληρωθούν οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Στην υπόθεση εμπλέκονται ήδη το Greenville County Coroner’s Office και το Greenville Police Department, ενώ πλέον φέρεται να συμμετέχει και η DEA.

Παρόμοια έρευνα είχε πραγματοποιηθεί και μετά τον αιφνίδιο θάνατο του ηθοποιού Μάθιου Πέρι, ο οποίος πέθανε το 2023.