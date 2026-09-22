Μυστηριώδης εξαφάνιση 56χρονου από κρουαζιερόπλοιο - Ταξίδευε οικογενειακά για την επέτειο γάμου

Snapshot Ο 56χρονος Τόμας Γκίγκλερ εξαφανίστηκε μετά από πτώση από το 11ο κατάστρωμα του κρουαζιερόπλοιου «Carnival Panorama» στη θάλασσα.

Η εξαφάνιση συνέβη ενώ το πλοίο ταξίδευε από το Πουέρτο Βαγιάρτα προς το Λονγκ Μπιτς, και ο Γκίγκλερ βρισκόταν σε οικογενειακό ταξίδι για την επέτειο γάμου του.

Οι αρχές και οι ομάδες της ακτοφυλακής των ΗΠΑ και Μεξικού διεξάγουν έρευνες, αλλά ο άνδρας θεωρείται πιθανόν νεκρός.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνουν τον Γκίγκλερ να πηδάει στη θάλασσα, χωρίς να έχει εξηγηθεί ο λόγος της πράξης του.

Η οικογένεια και η αδελφή του διέψευσαν υποψίες για προβλήματα στο γάμο ή αυτοκτονία, εκφράζοντας σοκ για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Χωρίς αποτέλεσμα είναι μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμός ενός 56χρονου άνδρα, ο οποίος ήταν σε κρουαζιέρα με τη σύζυγό του, και δύο από τα παιδιά τους, για να γιορτάσουν την επέτειο των γάμων τους.

Ο Τόμας Γκίγκλερ, από την Καλιφόρνια φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες, να πήδηξε από το 11ο κατάστρωμα του «Carnival Panorama» το Σάββατο, ενώ το πλοίο ταξίδευε από το Πουέρτο Βαγιάρτα στο Μεξικό προς το Λονγκ Μπιτς.

Όταν η 48χρονη σύζυγός του Μισέλ, συνειδητοποίησε ότι ο σύζυγός της, από το Ρέντλαντς, είχε εξαφανιστεί, ειδοποίησε τις αρχές του πλοίου και ξεκίνησε μια απεγνωσμένη αναζήτηση, με εκκλήσεις από τα μεγάφωνα, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Στη συνέχεια, εξετάστηκαν τα βίντεεο από τις κάμερες ασφαλείας του κρουαζιερόπλοιου.

Σύμφωνα με αναφορές, ένα απόσπασμα φαίνεται να δείχνει τον Γκίγκλερ να πηδάει στη θάλασσα ανοιχτά των ακτών της Μπάχα Καλιφόρνια.

Ομάδες της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ και του Μεξικού εξακολουθούν να αναζητούν τον άνδρα, αλλά πιστεύεται ότι έχει χάσει τη ζωή του.

Ο προγραμματιστής υπολογιστών, ο οποίος εργαζόταν για την εταιρεία λογισμικού Esri, δεν φαίνεται να είχε ενημερώσει κανέναν για το σχέδιό του.

Παραμένει ασαφές γιατί πήδηξε από το κρουαζιερόπλοιο, μόλις 4 ημέρες πριν το ζευγάρι γιορτάσει τη 15η επέτειο του γάμου τους.

Η συντετριμμένη οικογένεια δήλωσε στη Daily Mail ότι ήταν εντελώς σοκαρισμένη από τη θανατηφόρα βουτιά του από το πλοίο. Η αδελφή του, διέψευσε τις εικασίες ότι ο αδελφός της είχε προβλήματα στο γάμο του ή ότι αυτοκτόνησε.