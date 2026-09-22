Εκοιμήθη ο παπα- Κίτσος: Από τους πρώτους ιερείς που χειροτόνησε ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος

Snapshot Ο π. Χρήστος Παππάς, γνωστός ως παπα-Κίτσος, υπηρέτησε την Εκκλησία για πάνω από τριάντα χρόνια.

Το 1991 ήταν από τους πρώτους ιερείς που χειροτόνησε ο τότε Πατριαρχικός Έξαρχος Αναστάσιος, μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας.

Βάφτισε πάνω από 1.200 παιδιά, τέλεσε σχεδόν 1.000 γάμους και περισσότερες από 3.000 Θείες Λειτουργίες.

Ήταν γνωστός για την απλότητα, την καλοσύνη και τη διαρκή παρουσία του δίπλα στους ανθρώπους.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσαράκοντα Αλύκου στις 23 Σεπτεμβρίου 2026. Snapshot powered by AI

Έφυγε από τη ζωή ο π. Χρήστος Παππάς από το Αλύκο Βορείου Ηπείρου, ο άνθρωπος που όσοι τον γνώριζαν, τον φώναζαν παπα-Κίτσο.

Γεννημένος το 1938, υπηρέτησε για περισσότερα από τριάντα χρόνια την Εκκλησία.

Το 1991 ήταν από τους πρώτους ιερείς που χειροτόνησε ο τότε Πατριαρχικός Έξαρχος και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, σε μια εποχή που η Ορθόδοξη Εκκλησία ξαναστεκόταν στα πόδια της μετά από δεκαετίες διωγμού.

Ο παπα-Κίτσος βάφτισε πάνω από 1.200 παιδιά, στεφάνωσε σχεδόν 1.000 ζευγάρια και τέλεσε περισσότερες από 3.000 Θείες Λειτουργίες. Όσοι τον γνώρισαν μιλούσαν για την απλότητά του, την καλοσύνη του και τη σταθερή παρουσία του δίπλα στους ανθρώπους.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσαράκοντα Αλύκου την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026.