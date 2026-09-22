Τηλεθέαση: Τα «ραβασάκια» από τη μάχη της πρεμιέρας – Ποιες σειρές σάρωσαν;

Snapshot Η σειρά «Το σόι σου» του ALPHA σημείωσε 27,3% στο σύνολο και 29,3% στο δυναμικό κοινό, διατηρώντας την επιτυχία της περσινής σεζόν.

Το «Ριφιφί» στον ALPHA πέτυχε 23,8% στο σύνολο και 28,6% στο κοινό 18-54, λειτουργώντας ως ισχυρό lead in.

Στο MEGA, η σειρά «Κάμπινγκ» σημείωσε 11,8% στο σύνολο και 14,7% στο δυναμικό κοινό, ενώ η «Δύο μαύρα πουκάμισα» κατέγραψε 12,4% και 10,2% αντίστοιχα.

Το «Ντέρτι» στον ΑΝΤ1 είχε 11,3% στο σύνολο και 9,3% στο δυναμικό κοινό, ενώ οι «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ σημείωσαν 12,1% στο σύνολο και 5,1% στο κοινό 18-54.

Ο ανταγωνισμός στην τηλεθέαση παραμένει έντονος, με ξεκάθαρες προτιμήσεις από το κοινό ήδη από την πρεμιέρα. Snapshot powered by AI

Την τιμητική τους είχαν, το βράδυ της Δευτέρας, οι πρεμιέρες των σειρών που κατέκλυσαν το πρόγραμμα των καναλιών. Σήμερα, το πρωί της Τρίτης, το βλέμμα είναι στραμμένο στην τηλεθέαση που δείχνει ξεκάθαρα τους νικητές.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen, ο ALPHA έκανε τη διαφορά. «Το σόι σου» κατέγραψε 27,3% στο σύνολο και 29,3% στο δυναμικό κοινό συνεχίζοντας την επιτυχημένη διαδρομή της περσινής σεζόν. Το «Ριφιφί», που πήρε το lead in», βρέθηκε στο 23,8% στο σύνολο και στο 28,6% των τηλεθεατών 18-54. Οι υπόλοιπες παραγωγές μυθοπλασίας του σταθμού θα ξεκινήσουν μέσα στον Οκτώβριο, που θα αλλάξουν ξανά την κατάταξη.

Στο MEGA, η νέα σειρά «Κάμπινγκ» κράτησε παρέα στο 11,8% του συνόλου και στο 14,7% του δυναμικού κοινού. Η σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα», που ακολούθησε, έκανε 12,4% στο σύνολο και 10,2% στο δυναμικό κοινό. Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, το «Ντέρτι» έκανε πρώτη επίσημη σημειώνοντας 11,3% στο σύνολο και 9,3% στους τηλεθεατές 18-54. Οι «Μπλε ώρες» του ΣΚΑΪ βρέθηκαν στο 12,1% του συνόλου και στο 5,1% του δυναμικού κοινού.

Ο ανταγωνισμός και φέτος αποδεικνύεται σκληρός, ωστόσο το κοινό δείχνει από νωρίς τις προτιμήσεις του.