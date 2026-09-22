44 μοντέλα διεκδικούν τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027»

Ο θεσμός συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια συνεχούς παρουσίας, έχοντας ξεκινήσει τη δράση του το 2006.

Στόχος του παραμένει η ανάδειξη του νέου μοντέλου που ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς.

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