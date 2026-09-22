44 μοντέλα διεκδικούν τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027»
Σαράντα τέσσερα ολοκαίνουργια μοντέλα περιλαμβάνονται στην αρχική λίστα των υποψηφιοτήτων για το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2027» για την Ελλάδα, από την οποία θα προκύψουν τα 10 αυτοκίνητα που θα περάσουν στην τελική φάση της διαδικασίας.
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Ο θεσμός συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια συνεχούς παρουσίας, έχοντας ξεκινήσει τη δράση του το 2006.
Στόχος του παραμένει η ανάδειξη του νέου μοντέλου που ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς.
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