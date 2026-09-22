«Θέλω επιτέλους να πάμε για ποτό» - Η Βασιλική Μιλλούση έκανε το trend με τον Λευτέρη Πετρούνια

Snapshot Η Βασιλική Μιλλούση και ο Λευτέρης Πετρούνιας συμμετείχαν σε ένα viral trend του TikTok με χιουμοριστικό περιεχόμενο.

Στο βίντεο, η Μιλλούση εκφράζει με χιούμορ τα παράπονά της για τις πολλές προπονήσεις και αγώνες του Πετρούνια.

Ο Πετρούνιας παραμένει σιωπηλός και ανέκφραστος καθ' όλη τη διάρκεια του βίντεο.

Το ζευγάρι μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά του στα κοινωνικά δίκτυα.

Το βίντεο κλείνει με γέλια και την ατάκα της Μιλλούση: «Τι τραβάει κι αυτός μαζί μου… Μάλλον με άκουσε». Snapshot powered by AI

Ένα από τα viral trends των social media αποφάσισαν να κάνουν η Βασιλική Μιλλούση και ο Λευτέρης Πετρούνιας, με την αθλήτρια να βρίσκει έναν ιδιαίτερα χιουμοριστικό τρόπο να σχολιάσει την καθημερινότητα του συζύγου της.

Στο βίντεο ακούγεται ένας δημοφιλής ήχος του TikTok, ενώ ο Λευτέρης Πετρούνιας παραμένει σιωπηλός και ανέκφραστος. Η Βασιλική Μιλλούση, ωστόσο, «δίνει φωνή» στις σκέψεις της και γράφει πάνω στο βίντεο όλα όσα, όπως φαίνεται, θα ήθελε να του πει.

«Θέλω επιτέλους να πάμε για ποτό, μη μιλήσεις… συνέχεια αγώνες, αγώνες, αγώνες, προπόνηση, προπόνηση, προπόνηση. Δεν γίνεται άλλο! Έχεις και μια γυναίκα! Συνέχεια λες “κάνε υπομονή, θα τελειώσει”. Δεν το βλέπω», γράφει χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/reel/Ddg4nyKIU1x/

Και αφού ολοκληρώνει το… παράπονό της, η Μιλλούση καταλήγει με χιούμορ: «Τι τραβάει κι αυτός μαζί μου… Μάλλον με άκουσε».

Το ζευγάρι, που έχει συνηθίσει να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά του με τους διαδικτυακούς του φίλους, στο τέλος του βίντεο δεν καταφέρνει να κρατήσει τα γέλια του, με τον Λευτέρη Πετρούνια να παραμένει καθ' όλη τη διάρκεια σιωπηλός.

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