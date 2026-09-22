Ηράκλειο: Βαρύ πένθος στο Μαλεβίζι – Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η 14χρονη Ελένη

Snapshot Η 14χρονη Ελένη από το Μαλεβίζι πέθανε ξαφνικά, προκαλώντας μεγάλη θλίψη στην οικογένεια και την τοπική κοινωνία.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026 στις 17:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Καβροχώρι Μαλεβιζίου.

Η σορός της Ελένης θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 16:00 για το τελευταίο αντίο από συγγενείς, φίλους και κατοίκους της περιοχής. Snapshot powered by AI

Πένθος επικρατεί στο Μαλεβίζι μετά την τραγική είδηση του πρόωρου θανάτου της Ελένης που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 14 ετών.

Η απώλεια της ανήλικης έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην οικογένειά της και στην τοπική κοινωνία, που καλείται να αποχαιρετήσει ένα παιδί τόσο πρόωρα.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, στις 17:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, στο Καβροχώρι Μαλεβιζίου.

Η σορός της 14χρονης Ελένης θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 16:00, μία ώρα πριν από την κηδεία, όπου συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής θα έχουν την ευκαιρία να της απευθύνουν το τελευταίο αντίο.

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