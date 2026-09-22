Μεγάλη συναυλία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και της ΕΟΕ στο Καλλιμάρμαρο
Μια ξεχωριστή βραδιά μουσικής και αλληλεγγύης στο Παναθηναϊκό Στάδιο, με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή να ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μεγάλη εκδήλωση με κοινωνικό μήνυμα
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Με μεγάλη επιτυχία, έντονο ανθρωπιστικό και συμβολικό χαρακτήρα και προσέλευση χιλιάδων θεατών, παρά της αντίξοες καιρικές συνθήκες, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026, στο εμβληματικό Καλλιμάρμαρο – Παναθηναϊκό Στάδιο, η συναυλία με τίτλο: «Κρατάμε τη Φλόγα της Ειρήνης, της Ελπίδας και του Ανθρωπισμού Αναμμένη», την οποία διοργάνωσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
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