Μεγάλη συναυλία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και της ΕΟΕ στο Καλλιμάρμαρο

Με μεγάλη επιτυχία, έντονο ανθρωπιστικό και συμβολικό χαρακτήρα και προσέλευση χιλιάδων θεατών, παρά της αντίξοες καιρικές συνθήκες, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026 , στο εμβληματικό Καλλιμάρμαρο – Παναθηναϊκό Στάδιο , η συναυλία με τίτλο: «Κρατάμε τη Φλόγα της Ειρήνης, της Ελπίδας και του Ανθρωπισμού Αναμμένη», την οποία διοργάνωσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός , σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας