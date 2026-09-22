Δημογραφικό: Οι γεννήσεις μειώθηκαν έως και 50% σε 15 χρόνια - Οι έξι νομοί που «σβήνουν»

Snapshot Οι γεννήσεις στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 42% μεταξύ 2009 και 2024, από περίπου 117.400 σε 68.300.

Σε έξι νομούς της ηπειρωτικής Ελλάδας η πτώση των γεννήσεων ξεπέρασε το 50%, με περιοχές όπως Θεσπρωτία, Γρεβενά και Φθιώτιδα να αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες μειώσεις.

Το 2024 οι θάνατοι αυξήθηκαν σε 184 ανά 100 γεννήσεις, από 92 το 2009, με πολλές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας να καταγράφουν περισσότερους θανάτους από γεννήσεις.

Η μείωση των γεννήσεων οφείλεται τόσο στη χαμηλότερη γονιμότητα όσο και στη μείωση του πληθυσμού γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας κατά 28%.

Η δημογραφική αλλαγή επιτείνεται από τη γήρανση του πληθυσμού και τις μετακινήσεις πληθυσμού εντός και εκτός χώρας. Snapshot powered by AI

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εικόνα που διαμορφώνεται στο δημογραφικό πεδίο της Ελλάδας, καθώς οι γεννήσεις έχουν υποχωρήσει σημαντικά μέσα σε μόλις 15 χρόνια, με την περιφέρεια να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις εντονότερες πιέσεις.

Σύμφωνα με την έρευνα του Βύρωνα Κοτζαμάνη, διευθυντή ερευνών του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών (ΙΔΕΜ), οι γεννήσεις στη χώρα μειώθηκαν κατά 42% μεταξύ 2009 και 2024, από περίπου 117.400 σε 68.300.

Η μείωση, ωστόσο, δεν είναι ίδια σε ολόκληρη τη χώρα. Σε έξι νομούς της ηπειρωτικής Ελλάδας, η πτώση των γεννήσεων ξεπέρασε το 50%.

Πρόκειται για:

Θεσπρωτία Γρεβενά Φθιώτιδα Κοζάνη Ευρυτανία Φλώρινα

Η υποχώρηση ήταν αισθητά μικρότερη σε αρκετές νησιωτικές περιοχές, ενώ στις Κυκλάδες και τη Ζάκυνθο δεν ξεπέρασε το 15%.

Οι γεννήσεις στη χώρα από 117,7 χιλιάδες την διετία 2008-09 περιορίζονται σε 66,7 χιλιάδεςτο 2024-25 Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών

Περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο έντονη όταν εξετάζεται η σχέση γεννήσεων και θανάτων. Σε πανελλαδικό επίπεδο, το 2009 αντιστοιχούσαν περίπου 92 θάνατοι ανά 100 γεννήσεις, ενώ το 2024 η αναλογία αυξήθηκε στους 184 θανάτους ανά 100 γεννήσεις.

Σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας η διαφορά είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς οι θάνατοι ξεπερνούν κατά πολύ τις γεννήσεις. Αντίθετα, περιοχές όπως τα Δωδεκάνησα, η Ξάνθη και τρεις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης –Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο– εξακολουθούν να καταγράφουν λιγότερους θανάτους από γεννήσεις.

Γιατί μειώνονται τόσο οι γεννήσεις

Η μείωση δεν συνδέεται μόνο με την υποχώρηση της γονιμότητας. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και η συρρίκνωση του πληθυσμού των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας. Σύμφωνα με την έρευνα, οι γυναίκες ηλικίας 25-44 ετών μειώθηκαν κατά σχεδόν 480.000, δηλαδή περίπου 28%.

Στις ηλικίες τεκνοποίησης φτάνουν πλέον μικρότερες γενιές, αποτέλεσμα της μεγάλης πτώσης των γεννήσεων που είχε ξεκινήσει από τη δεκαετία του 1980. Παράλληλα, η μετανάστευση νέων ανθρώπων επηρεάζει επίσης τη δημογραφική εικόνα αρκετών περιοχών.

Ο Βύρων Κοτζαμάνης επισημαίνει ότι οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιοχών συνδέονται με τον διαφορετικό ρυθμό μείωσης της γονιμότητας, τη δημογραφική γήρανση, αλλά και τις μετακινήσεις πληθυσμού τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και από και προς το εξωτερικό.

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