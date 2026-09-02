Έρευνα: Πώς η υπογεννητικότητα σχετίζεται με τα smartphones

Snapshot Μία νέα μελέτη του Εθνικού Γραφείου Οικονομικών Ερευνών των ΗΠΑ συνδέει τη διάδοση των iPhone από το 200 με την επιτάχυνση της μείωσης των γεννήσεων διεθνώς.

Η πτώση των γεννήσεων είναι μεγαλύτερη σε περιοχές όπου τα smartphones εξαπλώθηκαν ταχύτερα, με μείωση 4,5%-8% στις γυναίκες 15-19 ετών και 3,2%-6,6% στις ηλικίες 20-24.

Η διάδοση του iPhone εξηγεί το 33%-52% της μείωσης των γεννήσεων σε γυναίκες ηλικίας 15-44 ετών, σύμφωνα με τη μελέτη.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η αυξημένη χρήση smartphones μειώνει τις διαπροσωπικές επαφές και τη σεξουαλική δραστηριότητα, επηρεάζοντας αρνητικά τη γονιμότητα.

Τα smartphones δεν θεωρούνται η μοναδική αιτία της υπογεννητικότητας, καθώς σημαντικοί παραμένουν παράγοντες όπως το κόστος ζωής και οι κοινωνικές αλλαγές. Snapshot powered by AI

Ίσως λίγοι από εμάς να σκεφτόμασταν ότι το πρόβλημα της υπογεννητικότητας θα μπορούσε να σχετίζεται με τα... smartphones, αλλά μία νέα έρευνα αποδεικνύει ακριβώς αυτό, ότι οι «έξυπνες» αυτές συσκευές, και συγκεκριμένα τα iPhone, συνέβαλαν σημαντικά στη μείωση της γονιμότητας σε διεθνές επίπεδο.

Εδώ και χρόνια, ειδικοί μελετούν τα πιθανά αίτια της υπογεννητικότητας, εξετάζοντας το κόστος της στέγασης, τους χαμηλούς μισθούς, την ακρίβεια στην φροντίδα των παιδιών και την οικονομικοί βεβαιότητα ανάμεσα στους βασικούς παράγοντες που μπορεί να συμβάλλουν σε αυτήν.

Ωστόσο, μία νέα μελέτη του Εθνικού Γραφείου Οικονομικών Ερευνών των ΗΠΑ (NBER) προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα σε αυτήν την ήδη μακρά λίστα: την εμφάνιση των iPhone το 2007 και την γρήγορη διάδοση των smartphone.

Σύμφωνα με τους δύο συγγραφείς της μελέτης, την οικονομολόγο του Middlebury College, Κέιτλιν Μάιερ και τον Εζίκιελ Χούπερ, η χρονική σύμπτωση είναι αξιοσημείωτη, καθώς μέχρι εκείνη την χρονιά, τα ποσοστά υπογεννητικότητας, υποχωρούσαν με αργό ρυθμό, και μετά την παρουσίαση του iPhone, η πτώση αυτή επιταχύνθηκε. Από το 2007, το ποσοστό γεννήσεων έχει υποχωρήσει κατά 22%.

Οι δύο ερευνητές διερεύνησαν την σχέση μεταξύ των smartphone και της υπογεννητικότητας μέσω ενός «φυσικού πειράματος». Από τον Ιούνιο του 2007 έως τον Φεβρουάριο του 2011, η συσκευή πωλούνταν αποκλειστικά από την AT&T και η κάλυψη του δικτύου δεν ήταν ίδια σε όλες τις περιοχές. Έτσι, η Μάιερ και ο Χούπερ εξέτασαν τις περιοχές που απέκτησαν νωρίτερα τις συσκευές και τις συνέκρινες με εκείνες που η διάδοση καθυστέρησε.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στις περιοχές όπου τα smartphones εξαπλώθηκαν ταχύτερα, σημειώθηκε η μεγαλύτερη πτώση στις γεννήσεις. Στις γυναίκες από 15 έως 19 ετών η μείωση ήταν από 4,5% έως 8%, ενώ στις ηλικίες από 20 έως 24 ετών από 3,2% έως 6,6%. Συνολικά, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η διάδοση του iPhone εξηγεί το 33% με 52% της μείωσης των γεννήσεων μεταξύ των γυναικών ηλικίας 15–44 ετών.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η αυξημένη χρήση των smartphones άλλαξε ριζικά τον τρόπο κοινωνικοποίησης των ανθρώπων. Καθώς οι άνθρωποι περνούν όλο και περισσότερο χρόνο στις οθόνες τους, ο χρόνος των διαπροσωπικών επαφών και η συχνότητα της σεξουαλικής δραστηριότητας μειώνεται.

Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξε και η μελέτη των οικονομολόγων Νέθαν Χάντσον και Χέρμαν Μοσκόσο Μποέντο του Πανεπιστημίου του Σινσινάτι, οι οποίο ανέλυσαν στοιχεία από 128 χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Πολωνία, το Μεξικό, το Μαρόκο και η Ινδονησία, και διαπίστωσαν ότι η μείωση της γονιμότητας επιταχύνθηκε μετά την ακραία διάδοση των smartphones, ανεξάρτητα από τις διαφορές στις υποδομές, την οικονομία και την κουλτούρα.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι ερευνητές δεν προτείνουν ότι τα smartphone αποτελούν την μοναδική αιτία για την υπογεννητικότητα, καθώς παράγοντες όπως το κόστος ζωής, οι πιέσεις στην εργασία και οι κοινωνικές αλλαγές παραμένουν σημαντικοί.