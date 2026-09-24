Μετεγγραφές φοιτητών 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα – Η προθεσμία για τις αιτήσεις

Από σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, έως και τις 14:00 της Παρασκευής 2 Οκτωβρίου μπορούν οι δικαιούχοι φοιτητές να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για μετεγγραφή ή μετακίνηση

Χρύσα Γρίβα, Επιμέλεια

Μετεγγραφές φοιτητών 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα – Η προθεσμία για τις αιτήσεις
ΕΛΛΑΔΑ
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Άνοιξε από σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων μετεγγραφής και μετακίνησης φοιτητών των ΑΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (ΑΕΑ), όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, στις 14:00.

Στη συγκεκριμένη διαδικασία μπορούν να υποβάλουν αίτηση φοιτητές που ζητούν μετεγγραφή ή μετακίνηση με μοριοδοτούμενους λόγους, αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και συγκεκριμένες ειδικές κατηγορίες δικαιούχων.

Ειδικότερα, αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν:

  • φοιτητές για μετεγγραφή ή μετακίνηση με μοριοδοτούμενους λόγους,
  • αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές,
  • φοιτητές που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 με την ειδική κατηγορία παθήσεων, σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς εξετάσεις,
  • φοιτητές που εισήχθησαν καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων ως Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης,
  • τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας,
  • τέκνα στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της ειδικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας για τις μετεγγραφές.

Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτούνται το όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός πρόσβασης (password) που έχουν χορηγηθεί στους φοιτητές από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι η κατοχή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) είναι υποχρεωτική στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτεπάγγελτη αναζήτησή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΑΕΙ κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Ποιοι θα υποβάλουν αίτηση αργότερα

Σε διαφορετικές ημερομηνίες θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία για τους φοιτητές κυπριακής καταγωγής, για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις μετεγγραφής, καθώς και για όσους εισήχθησαν στα ΑΕΙ μετά τη συμμετοχή τους στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2026.

Οι ημερομηνίες για τις συγκεκριμένες κατηγορίες θα ανακοινωθούν με νεότερο δελτίο Τύπου, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών εγγραφής τους.

Τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφής και μετακίνησης θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

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