Συναγερμός στα Δικαστήρια Πειραιά: Απειλή για βόμβα - Εκκενώνεται το κτίριο

Snapshot Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει τον χώρο γύρω από τα Δικαστήρια.

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία εκκένωσης του κτιρίου για λόγους ασφαλείας.

Στο σημείο κατευθύνεται κλιμάκιο του ΤΕΕΜ για να ελέγξει την απειλή. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στα Δικαστήρια Πειραιά, μετά από τηλεφώνημα αγνώστου, ο οποίος προειδοποίησε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στον χώρο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει το σημείο, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκκένωση του κτιρίου για λόγους ασφαλείας. Παράλληλα, στο σημείο κατευθύνεται κλιμάκιο του ΤΕΕΜ, προκειμένου να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο.

Λόγω της διενέργειας του ελέγχου από το ΤΕΕΜ στο κτίριο των Δικαστηρίων Πειραιά, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία της περιοχής.

Ειδικότερα, η κυκλοφορία έχει διακοπεί:

Στην οδό Σκουζέ, από το ύψος της οδού Νοταρά έως την οδό Ακτής Μιαούλη.

Στην οδό Φίλωνος, από το ύψος της οδού Φιλελλήνων έως την οδό 2ας Μεραρχίας.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας που έχουν ληφθεί.