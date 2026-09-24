Γιώργος Μαζωνάκης: Φαρμακείο στο Αγρίνιο εφημερεύει με «Όσο Ζω Μαζώ»

Snapshot Φαρμακοποιός στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου χρησιμοποιεί φωτεινό σταυρό LED για να ενημερώνει ότι το φαρμακείο του είναι σε εφημερία.

Στον σταυρό αναγράφεται η φράση «Όσο Ζω Μαζώ» ως αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η φράση λειτουργεί ως λογοπαίγνιο που συνδυάζει την ενημέρωση για τη διανυκτέρευση με το όνομα του τραγουδιστή.

Η πρωτότυπη αυτή μέθοδος στοχεύει στην πιο ελκυστική και εύκολη ενημέρωση των κατοίκων. Snapshot powered by AI

Έναν διαφορετικό και ομολογουμένως ευρηματικό τρόπο επέλεξε φαρμακοποιός στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου για να ενημερώνει τους κατοίκους ότι το φαρμακείο του λειτουργεί σε εφημερία.

Στον φωτεινό σταυρό LED, που βρίσκεται έξω από το φαρμακείο και χρησιμοποιείται για την ενημέρωση του κοινού, εκτός από την επωνυμία και την περιοχή όπου βρίσκεται το κατάστημα, εμφανίζεται και η φράση «Όσο Ζω Μαζώ».

Όπως αναφέρει το agriniopress, συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον φαρμακοποιό να συνδυάζει την ενημέρωση για τη διανυκτέρευση με το γνωστό λογοπαίγνιο.

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