Μαρινάκης: Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης

Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα κίνησης και θα έχουν διάρκεια 15 ημερών – Νέες ανακοινώσεις θα γίνουν μαζί με τα μέτρα για το επίδομα θέρμανσης

Παναγιώτης Βελισσάρης

Μαρινάκης: Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης
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  • Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για τα καύσιμα κίνησης διάρκειας 15 ημερών λόγω αυξημένης μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές πετρελαίου.
  • Στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης και παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, που ξεκινά τη διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου.
  • Οι παρεμβάσεις θα βασίζονται στο πλαίσιο που έχει θέσει ο πρωθυπουργός και θα περιλαμβάνουν και τις εμπορικές παρεμβάσεις των διυλιστηρίων.
  • Η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα εξαρτάται από τη δυνατότητα χρηματοδότησης και την έγκριση εξαίρεσης από τις ευρωπαϊκές οροφές δαπανών.
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Το χρονοδιάγραμμα για τις ανακοινώσεις των κυβερνητικών παρεμβάσεων στα καύσιμα κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης, ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των συντακτών.

Στις 14 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης

Ο κ. Μαρινάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου και θα κινούνται στο πλαίσιο που έχει θέσει ο πρωθυπουργός. Παράλληλα, στις 30 Σεπτέμβρη θα ανακοινωθούν μέτρα για τα καύσιμα κίνησης:

«Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 30/9 όπως συμβαίνει κάθε φορά την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Αυτή τη φορά όμως θα αφορούν το επόμενο δεκαπενθήμερο, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν και νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης γιατί η περίοδος διάθεσής του, ξεκινάει στις 15 του μήνα. Παράλληλα αναμένεται να διαμορφωθεί και η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων και από την πλευρά των διυλιστηρίων. Με αυτό τον τρόπο οι πολίτες θα έχουν πλήρη εικόνα από τις παρεμβάσεις της πολιτείας.

Ο πρωθυπουργός έχει δώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων».

Για τον ΕΦΚ στα καύσιμα

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε:

«Μειώνεις όσους φόρους παραπάνω σου επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά. Δεν υπάρχει κανείς στην κυβέρνηση που να μην θέλει να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα».

«Υπάρχουν δύο θέματα που αν δεν θέσουμε, δεν λέμε στον κόσμο όλη την ιστορία όπως έχει: Το πρώτο ζήτημα είναι να μπορεί να χρηματοδοτηθεί το μέτρο αυτό. Ο ΕΦΚ φέρνει στα κρατικά ταμεία το χρόνο 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το δεύτερο είναι ότι επειδή έχουμε φτάσει στις οροφές δαπανών, για να πάρουμε ένα τέτοιο έκτακτο μέτρο, θα πρέπει να δοθεί από την Ευρώπη η εξαίρεση από τον υπολογισμό των οροφών δαπανών», είπε στη συνέχεια.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη, για «υπουργούς που καβάλησαν το καλάμι», ο κ. Μαρινάκης, επεσήμανε: «Όλοι στο τέλος της ημέρας κρινόμαστε από τους πολίτες. Μέχρι την κρίση των πολιτών, αυτός που κρίνει και αξιολογεί πιθανή τέλεση τέτοιων συμπεριφορών είναι ο πρωθυπουργός. (…) Δουλειά δικιά μας είναι να προβάλουμε το κυβερνητικό έργο και να είμαστε όσο πιο αποτελεσματικοί στα καθήκοντά μας».

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