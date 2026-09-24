Τηλεθέαση: Τι συμβαίνει στην πρωινή ζώνη – Ποιες εκπομπές ξεχωρίζουν;

 Οι παρουσιαστές ψυχαγωγίας και ενημέρωσης «διασταυρώνουν» τα ξίφη τους

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: Τι συμβαίνει στην πρωινή ζώνη – Ποιες εκπομπές ξεχωρίζουν;
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  • Η Κατερίνα Καινούργιου κατέλαβε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με ποσοστό 15,8% στην πρωινή ζώνη.
  • Η εκπομπή «Super Κατερίνα» σημείωσε 12,2% στο σύνολο, ενώ το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 είχε 11,7% στο σύνολο και 11,4% στο δυναμικό κοινό.
  • Στον ΣΚΑΪ, οι «Αταίριαστοι» σημείωσαν 19,2% στο σύνολο και 10,3% στο δυναμικό κοινό, με το «Live You» να ακολουθεί με 15,5% στο σύνολο.
  • Στην πολύ πρωινή
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Η μάχες στην πρωινή ζώνη έχουν ξεκινήσει για τα καλά, καθώς από τη Δευτέρα βρίσκονται στις θέσεις τους όλοι οι τηλεαστέρες. Τι δείχνουν, όμως, τα μηχανάκια της Nielsen;

Η Κατερίνα Καινούργιου, χθες Τετάρτη, κέρδισε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό με 15,8%. Στο σύνολο η εκπομπή «Super Κατερίνα» του ALPHA έκανε 12,2%. Η Σίσσυ Χρηστίδου, με το «Χαμογέλα και πάλι!» στο MEGA, κράτησε παρέα στο 9,8% στο σύνολο και 11,6% στο δυναμικό κοινό. Το «Πρωινό» στον ΑΝΤ1 έκανε 11,7% στο σύνολο και 11,4% στο δυναμικό κοινό. Για το STAR και την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» τα μηχανάκια της Nielsen έδειξαν 6,6% στο σύνολο και 8,4% στο δυναμικό κοινό.

Την ίδια ώρα, στον ΣΚΑΪ, οι «Αταίριαστοι» κατέγραψαν 19,2% στο σύνολο και 10,3% στο δυναμικό κοινό. Το «Live You», που πήρε το lead in, σημείωσε 15,5% στο σύνολο και 9,5% στους τηλεθεατές 18-54. Το «10 Παντού», στο OPEN, σημείωσε 11,5% στο σύνολο και 2,6% στο δυναμικό κοινό.

Στην πολύ πρωινή ζώνη, το «Happy Day» στον ALPHA βρέθηκε στο 11,2% του συνόλου και στο 17,4% του δυναμικού κοινού. Το «Σήμερα» του ΣΚΑΪ έκανε 23,3% και 14,6%, ενώ το «Κοινωνία ώρα MEGA» 19,5% και 13,1%. Στον ΑΝΤ1, το «Καλημέρα Ελλάδα» κατέγραψε 8,8% στο σύνολο και 12,1% στους τηλεθεατές 18-54. Στο OPEN, το μαγκαζίνο «Ώρα Ελλάδος» έκανε 11,4% στο σύνολο και 8,1% στο δυναμικό κοινό. Στο ERTNEWS, αντίστοιχα, η εκπομπή «Συνδέσεις» έκανε 6% και 4%.

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