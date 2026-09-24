Κάρα Ντελεβίν: Έκανε κατακόρυφο με ανοιχτά πόδια και άφησε άφωνο τον Τζίμι Φάλον - Βίντεο

Snapshot Η Κάρα Ντελεβίν έδειξε στον Τζίμι Φάλον την ιδιαίτερη pre-show φιγούρα της, που περιλαμβάνει κατακόρυφο με ανοιχτά πόδια.

Ο Τζίμι Φάλον προσπάθησε να μιμηθεί τη φιγούρα μαζί με την Κάρα, δημιουργώντας χιουμοριστικό στιγμιότυπο στο πλατό του The Tonight Show.

Η Κάρα ανέφερε ότι σκέφτηκε να ξεκουμπώσει το παντελόνι της για να αναπνεύσει καλύτερα κατά τη διάρκεια της φιγούρας, αλλά τελικά δεν το έκανε.

Το στιγμιότυπο έγινε viral και αναρτήθηκε στα social media του The Tonight Show με σχόλιο για το τελετουργικό της Ντελεβίν πριν το σόου. Snapshot powered by AI

Η Κάρα Ντελεβίν και ο Τζίμι Φάλον έκαναν κατακόρυφο στο πλατό του The Tonight Show, χαρίζοντας ένα απρόσμενο και άκρως χιουμοριστικό στιγμιότυπο στους τηλεθεατές.

Η Βρετανίδα model και ηθοποιός αποφάσισε να δείξει στον παρουσιαστή τη δική της ιδιαίτερη pre-show «τελετουργία». Mια φιγούρα κατά την οποία στηρίζεται στο κεφάλι και στα χέρια, σηκώνει τα πόδια ψηλά και στη συνέχεια τα ανοίγει στον αέρα.

Πριν ξεκινήσει, μάλιστα, η Κάρα Ντελεβίν αποκάλυψε ότι σκεφτόταν ακόμη και να ξεκουμπώσει το παντελόνι της για να μπορέσει να πάρει καλύτερα ανάσα και να σταθεί στη θέση.

«Δεν μπορείς να τα βγάλεις όλα έξω», της είπε ο Τζίμι Φάλον, με την ίδια να απαντά αφοπλιστικά: «Όχι, θα βοηθήσει».

https://www.instagram.com/reel/Ddp-h0AuYdq/

«Τι συμβαίνει;» σχολίασε ο παρουσιαστής, ενώ η Κάρα προσπαθούσε να πάρει τη σωστή θέση.

Λίγο αργότερα, όμως, ο Φάλον αποφάσισε να μην την αφήσει να το κάνει μόνη της. Πήρε και ο ίδιος την ίδια θέση στο πάτωμα, έτοιμος να δοκιμάσει τη φιγούρα μαζί της.

«Αν κάποιος τραβήξει φωτογραφία και δει μόνο αυτό το σημείο, θα φαίνεται απλώς ότι εγώ κι εσύ κάνουμε αυτό. Είναι πολύ παράξενο», σχολίασε με χιούμορ η Ντελεβίν, κοιτάζοντας τη σκηνή από τη δική της οπτική.

«Τέλεια», απάντησε ο Φάλον.

Οι δυο τους πήραν θέση και ο παρουσιαστής έδωσε τις τελευταίες οδηγίες: «Αν απλώς λυγίσεις προς τα μέσα...».

https://www.instagram.com/p/DdpzWfGETnf/

«Α, α, α, οκ, ξεκινάω», απάντησε η Τζίμι Φάλον. «Ένα, δύο, τρία!»

Και οι δύο σήκωσαν τα πόδια τους στον αέρα, με την Ντελεβίν να ανοίγει τα πόδια της και να εκτελεί τη φιγούρα που είχε υποσχεθεί.

Το στιγμιότυπο έγινε ακόμη πιο αστείο όταν ο Φάλον σχολίασε χιουμοριστικά ότι «το τραγούδι της κυκλοφορεί», αναφερόμενος στη μουσική της Κάρα Ντελεβίν.

Η εμφάνιση καταγράφηκε και στα social media του Fallon Tonight, με το χαρακτηριστικό σχόλιο: «Η Κάρα Ντελεβίν επιδεικνύει το τελετουργικό της με κατακόρυφο πριν από το show!».

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