«Νόμιζα ότι η Οδύσσεια μιλούσε για ένα...μίνι βαν»: Η πλάκα του Ματ Ντέιμον στον Τζίμι Φάλον

Ο διάσημος ηθοποιός συμμετείχε στο παιχνίδι «Freezer Secrets» στο The Tonight Show, χαρίζοντας μια σειρά από απολαυστικές εξομολογήσεις που έγιναν viral

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

«Νόμιζα ότι η Οδύσσεια μιλούσε για ένα...μίνι βαν»: Η πλάκα του Ματ Ντέιμον στον Τζίμι Φάλον
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  • Ο Ματ Ντέιμον συμμετείχε στο παιχνίδι «Freezer Secrets» στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», όπου έκανε χιουμοριστικές αποκαλύψεις με σοβαρό ύφος.
  • Ανέφερε με χιούμορ ότι συμφώνησε να συμμετάσχει στην κινηματογραφική «Οδύσσεια» επειδή νόμιζε ότι αφορούσε το μίνι βαν Honda Odyssey.
  • Το «Freezer Secrets» είναι μια δημοφιλής ενότητα της εκπομπής που παρουσιάζει παράξενες και αστείες μυστικές σκέψεις με σοβαρό ύφος, προκαλώντας γέλια και viral βίντεο.
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Στο χιουμοριστικό παιχνίδι «Freezer Secrets» συμμετείχε ο Ματ Ντέιμον ως καλεσμένος στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon». Πρόκειται για μία από τις πιο δημοφιλείς ενότητες της εκπομπής, όπου ο Τζίμι Φάλον και οι καλεσμένοι του αποκαλύπτουν αλλόκοτες, σουρεαλιστικές και ξεκαρδιστικές «μυστικές σκέψεις», διατηρώντας απόλυτα σοβαρό ύφος, κάτι που κάνει τις ατάκες ακόμη πιο αστείες.

Ανάμεσα στις πιο επιτυχημένες στιγμές της βραδιάς ήταν η ατάκα του Ματ Ντέιμον για τη συμμετοχή του στην επερχόμενη κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν. Με απόλυτη σοβαρότητα είπε: «Συμφώνησα να κάνω την "Οδύσσεια" επειδή νόμιζα ότι θα ήταν για ένα Honda Odyssey μίνι βαν».

Το σχόλιο ήταν ένα ευρηματικό λογοπαίγνιο ανάμεσα στο ομηρικό έπος και το γνωστό μοντέλο μίνι βαν της Honda, προκαλώντας γέλια τόσο στον Τζίμι Φάλον όσο και στο κοινό του στούντιο.

https://www.instagram.com/reel/DazGupQucwW/

Η «εξήγηση» για το όνομά του

Από τις πιο ευφάνταστες ατάκες του Ματ Ντέιμον ήταν και η στιγμή που αστειεύτηκε με το μικρό του όνομα, λέγοντας: «Το Matt προέρχεται από το Matthew, αλλά στην πραγματικότητα είναι συντομογραφία του Mattress Firm».

Το λογοπαίγνιο βασίζεται στην αμερικανική αλυσίδα καταστημάτων στρωμάτων Mattress Firm και απέσπασε αμέσως γέλια από τον Τζίμι Φάλον και το κοινό, αποτελώντας μία ακόμη από τις ξεκαρδιστικές στιγμές του «Freezer Secrets».

Τι είναι το «Freezer Secrets»

Το «Freezer Secrets» αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες χιουμοριστικές ενότητες του «The Tonight Show». Ο Τζίμι Φάλον και οι καλεσμένοι του μοιράζονται διαδοχικά παράξενες, αμήχανες ή εντελώς παράλογες «μυστικές σκέψεις». Το χιούμορ βασίζεται στο ότι οι ατάκες παρουσιάζονται με απόλυτη σοβαρότητα, γεγονός που κάνει το αποτέλεσμα ακόμη πιο απολαυστικό και εξηγεί γιατί τα σχετικά βίντεο γίνονται συχνά viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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