Τομ Κρουζ: Ενθουσιασμένος με την «Οδύσσεια» του Νόλαν - «Δεν βλέπω την ώρα να την ξαναδώ»

Η έκπληξη που έκανε ο χολιγουντιανός ηθοποιός στους εργαζόμενους στο σινεμά όπου παρακολούθησε τη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Τομ Κρουζ: Ενθουσιασμένος με την «Οδύσσεια» του Νόλαν - «Δεν βλέπω την ώρα να την ξαναδώ»
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  • Ο Τομ Κρουζ καθυστέρησε λόγω καταιγίδας και έχασε την πρώτη προβολή της ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν στη Νέα Υόρκη.
  • Το σινεμά έπαιξε ξανά την ταινία εκείνο το βράδυ αποκλειστικά για τον Τομ Κρουζ.
  • Ο ηθοποιός κάλεσε όλο το προσωπικό του κινηματογράφου να δουν μαζί την ταινία στην αίθουσα.
  • Ο Τομ Κρουζ εξέφρασε ενθουσιασμό για την ταινία και δήλωσε ότι σκοπεύει να την δει ξανά.
  • Σε ανάρτησή του στο Instagram, ευχαρίστησε το συνεργείο και τους ηθοποιούς της «Οδύσσειας» για την εμπειρία.
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Ένα ευτράπελο που κατέληξε σε μία όμορφη έκπληξη αντιμετώπισε ο Τομ Κρουζ, όταν πήγε στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ο χολιγουντιανός ηθοποιός είχε προσκληθεί την Τετάρτη για να δει την ταινία σε σινεμά της Νέας Υόρκης. Ωστόσο μία καταιγίδα καθυστέρησε την άφιξη του στο Μανχάταν. Όταν ο Τομ Κρουζ έφτασε στο σινεμά η ταινία είχε ήδη τελειώσει.

Τότε ο ηθοποιός έκανε μία τρομερή έκπληξη στους εργαζόμενους στον κινηματογράφο. Πηγή είπε στην Page Six ότι το σινεμά αποφάσισε να παίξει δεύτερη φορά το ίδιο βράδυ την «Οδύσσεια» μόνο για τον Τομ Κρουζ και εκείνος φώναξε όλα τα μέλη του προσωπικού να δουν την επική ταινία παρέα στην αίθουσα.

Αμέσως μετά σε ανάρτησή του ο Τομ Κρουζ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την «Οδύσσεια» και δήλωσε ότι θα την δει και δεύτερη φορά. «Ουάου! Στον Κρις, την Έμμα και ΟΛΟΥΣ τους υπέροχους ηθοποιούς και το συνεργείο σας. Σας ευχαριστώ για μια καταπληκτική βραδιά στον κινηματογράφο. Ανυπομονώ να την ξαναδώ!», έγραψε ο Τομ Κρουζ σε ανάρτηση στο Instagram.

https://www.instagram.com/p/Da3Gj6dBrEj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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