Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν σπάει κάθε ρεκόρ προπώλησης στα Village Cinemas

Snapshot Η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν κατέρριψε το ρεκόρ προπώλησης εισιτηρίων στα Village Cinemas με πάνω από 32.000 κρατήσεις πριν την επίσημη πρεμιέρα.

Το ρεκόρ της «Οδύσσειας» ξεπέρασε αυτό του «Avengers: Endgame», που κατείχε την πρώτη θέση μέχρι τώρα.

Η ταινία είναι η πρώτη μεγάλου μήκους που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, προσφέροντας ειδική εμπειρία για τη μεγάλη οθόνη.

Οι μεταμεσονύκτιες προβολές της ταινίας εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες, δείχνοντας τη μεγάλη ζήτηση και απήχησή της. Snapshot powered by AI

Ιστορία γράφει η ταινία «Οδύσσεια» του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, καθώς κατέρριψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ προπώλησης στα Village Cinemas πριν ακόμη κάνει την επίσημη πρεμιέρα της.

Περισσότεροι από 32.000 θεατές είχαν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη προπώληση εισιτηρίων στην ιστορία των Village Cinemas. Η επίδοση αυτή ξεπέρασε ακόμη και το «Avengers: Endgame», το οποίο διατηρούσε μέχρι σήμερα το σχετικό ρεκόρ.

Η νέα κινηματογραφική δημιουργία του Κρίστοφερ Νόλαν αποτελεί ήδη ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, προσφέροντας μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία, σχεδιασμένη ειδικά για προβολή στη μεγάλη οθόνη.

Ενδεικτικό της μεγάλης απήχησης της ταινίας είναι ότι οι ειδικές μεταμεσονύκτιες προβολές (Midnight Screenings) έγιναν sold out μέσα σε λίγες ημέρες, με εκατοντάδες θεατές να εξασφαλίζουν θέση για τις πρώτες προβολές.

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