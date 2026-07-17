Το επικό τηλεφώνημα του Μπεν Άφλεκ στον Ματ Ντέιμον μόλις είδε την «Οδύσσεια» - «Περίμενα 45 χρόνια»

Ο Ματ Ντείμον και ο Μπεν Άφλεκ συνδέονται με στενές σχέσεις φιλίας για περισσότερο από 45 χρόνια. Οι δυο τους έχουν μεγαλώσει μαζί και παρέα έχουν καταφέρει να γίνουν από τα μεγαλύτερα ονόματα στο Χόλιγουντ δημιουργώντας και πρωταγωνιστώντας μαζί σε αρκετές ταινίες.

O Ντέιμον που υποδύεται τον Οδυσσέα στην κινηματογραφική ταινία που σκηνοθετεί ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκάλυψε τη συγκινητική αντίδρασή του παιδικού του φίλου, Μπεν Αφλεκ αμέσως μόλις είδε την πολυαναμενόμενη ταινία.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο MTV UK, ο ηθοποιός δήλωσε αρχικά πως οι δύο τους έχουν περάσει πολλά μαζί και πως ο Μπεν Άφλεκ είναι πολύ σημαντικός για εκείνον: «Έχουμε περάσει πάρα πολλά μαζί σε αυτή τη φιλία των 45 χρόνων. Είναι μία από τις μεγάλες αγάπες της ζωής μου, αυτό μπορώ να πω για τον Μπεν», είπε.

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Όταν ρωτήθηκε για την αντίδραση του Άφλεκ μόλις είδε την ταινία που ο Ματ Ντέιμον πρωταγωνιστεί, ο «Οδυσσέας» απάντησε πως:

«Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από εκείνον που νομίζω πως περίμενα να λάβω για 45 χρόνια» και πρόσθεσε: «Μιλούσε ασταμάτητα για μία ώρα, σαν να είχε παρακολουθήσει την ταινία πολλές φορές. Ήταν σαν να είχε δει την ταινία 20 φορές. Κατάλαβε τα πάντα, κάθε λεπτομέρεια, με κάποιον τρόπο τα είχε απορροφήσει όλα σε μία μόνο προβολή».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αποκάλυψε πώς αντέδρασε η δεύτερη κόρη του Ιζαμπέλα παρακολουθώντας την ταινία: «Μου είπε “Μπαμπά, είμαι περήφανη για σένα”».

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