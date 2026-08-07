Βρετανία: 97χρονη κατέρριψε το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ Guiness κάνοντας wing walk

Με τη νέα της πτήση, η 97χρονη συγκέντρωσε χρήματα για τη Μονάδα Εγκεφαλικών Επεισοδίων του Γενικού Νοσοκομείου Τσέλτεναμ, όπου νοσηλεύτηκε το 2025, όταν υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Βρετανία: 97χρονη κατέρριψε το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ Guiness κάνοντας wing walk
ΚΟΣΜΟΣ
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Μια 97χρονη γυναίκα έσπασε το δικό της παγκόσμιο ρεκόρ Guiness κατακτώντας ξανά τον τίτλο της γηραιότερης γυναίκας που πραγματοποίησε wing walk, δηλαδή που στάθηκε δεμένη πάνω στα φτερά αεροσκάφους κατά τη διάρκεια πτήσης.

Η Μπέτι Μπρόμεϊτζ, από το Τσέλτεναμ της Αγγλίας, έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ που είχε καταρρίψει πριν από τέσσερα χρόνια. Συνολικά έχει πραγματοποιήσει την εντυπωσιακή πρόκληση έξι φορές στην ζωή της, από την ηλικία των 87 ετών μέχρι σήμερα.

«Διαφορετικά θα βαριόμουν τη ζωή. Δεν μπορώ να οδηγήσω, δεν βλέπω πολύ καλά και αυτό με απογοητεύει κάποιες φορές. Γι’ αυτό θέλω να κάνω όσα πράγματα μπορώ», δήλωσε η ίδια στο BBC.

Με τη νέα της πτήση, η 97χρονη συγκέντρωσε χρήματα για τη Μονάδα Εγκεφαλικών Επεισοδίων του Γενικού Νοσοκομείου Τσέλτεναμ, όπου νοσηλεύτηκε το 2025, όταν υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο.

«Το νοσοκομείο με φρόντισε πολύ καλά», είπε η Μπέτι στο βρετανικό μέσο, προσθέτοντας ότι το εγκεφαλικό επεισόδιο επηρέασε κάπως την ομιλία της, αλλά ότι «κατά τα άλλα είμαι μια χαρά».

Για να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, η Μπέτι έπρεπε να παραμείνει πέντε λεπτά στον αέρα, συμπεριλαμβανομένης της απογείωσης και της προσγείωσης, σύμφωνα με το βρετανικό κανάλι ITV.

Μιλώντας στην εκπομπή Good Morning Britain, η 97χρονη δήλωσε ότι δεν φοβήθηκε καθόλου.

«Στα 97, τι έχεις να φοβηθείς;», είπε η Μπέτι, προσθέτοντας ότι η φράση «δεν μπορώ» δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο της.

Η ίδια εξήγησε ότι συγκεντρώνει χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς, επειδή πιστεύει ότι έστω και ένα μικρό ποσό μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όπως είπε, εμπνεύστηκε από μια φράση που είχε διαβάσει σε έναν τοίχο του νοσοκομείου όπου παλαιότερα εργαζόταν ως νοσοκόμα.

«Έγραφε: “Περνάμε από αυτόν τον κόσμο μόνο μία φορά. Κάθε καλό μπορούμε να κάνουμε, όποια καλοσύνη μπορούμε να δείξουμε, ας το κάνουμε τώρα, ας μην το αναβάλλουμε ή το παραμελούμε, γιατί δεν θα περάσεις ξανά από αυτόν τον δρόμο”», είπε η 97χρονη.

https://www.instagram.com/p/Dbp_qK6sERV/

Η Ίμογκεν Σιμς από το φιλανθρωπικό ίδρυμα των Νοσοκομείων Τσέλτεναμ και Γκλόστερ είπε ότι το προσωπικό είναι ευγνώμον που η 97χρονη συγκεντρώνει χρήματα για εκείνους.

«Το να αναλαμβάνει μια τόσο τολμηρή πρόκληση για να στηρίξει την ομάδα μας είναι πραγματικά εκπληκτικό», είπε η Σιμς, προσθέτοντας ότι οι δωρεές θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά εξοπλισμού. «Θα κάνουν μεγάλη διαφορά για τους ασθενείς και το προσωπικό μας», είπε.

Από την πλευρά της, η Μπέτι σχολίασε χιουμοριστικά την πρόκληση της: «Το μόνο δύσκολο ήταν να ανέβω πάνω στο φτερό, γιατί είμαι αρκετά κοντή. Μόλις ανέβεις εκεί πάνω, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τα παιχνίδια στο λούνα παρκ είναι πολύ χειρότερα».

«Θα πρέπει να σκεφτώ κάτι πραγματικά ξεχωριστό για όταν γίνω 100 ετών», είπε γελώντας.

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